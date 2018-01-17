Погода диктует цены: какие вина из Европы подорожают первыми

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Европейские вина в России могут подорожать из-за неурожая винограда в Старом Свете. Как пишет РБК со ссылкой на представителей виноторговых компаний, производители из ЕС уже начали уведомлять российских импортеров об увеличении отпускных цен на 10-35% в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции.

В прошлом году климат для винограда в Европе оказался неблагоприятным – из-за весенних заморозков и летней жары сборы упали на 20-50%. Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны региона – Италию, Францию и Испанию, на которые приходится до 80% всего производства местного вина. По данным издания, производство вина в Европе в сезоне 2017-2018 годов составит 14,5% в сравнении с предыдущим сезоном и достигнет 145 млн гкл, что является худшим показателем с 1982 года.

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что некоторое подорожание европейского вина неизбежно. "Изначально поднимется цена на обычные вина массового сегмента – столовые, региональные. Во многих регионах действительно были заморозки, завязи замерзли, и гроздья в итоге не завязались. В целом прошлый год был очень сухой и жаркий, поэтому много винограда хоть и вызрело, но качество его ухудшилось: он стал терпким и непригодным для виноделия", - рассказал главный редактор портала Аlkohole.ru Михаил Смирнов.

При этом ситуация с ценами неоднозначна и вывести общий средний процент невозможно, отметил член совета директоров Simple Сандро Хатиашвили. "Какие-то регионы пострадали больше, какие-то меньше. Например, в Бордо, внутри одного региона некоторые хозяйства полностью сохранили свои виноградники, а другие потеряли все и остались полностью без вина в этом году. Поэтому нужно смотреть очень дифференцированно", - сказал он. Больше всего повышение цен от поставщиков коснулось недорогих вин, там рост составил 25-35%. в среднем ценовом сегменте рост цены выросли на 10-15%.

Помимо роста отпускных цен производителей, стоимость вина зависит от отечественных налоговых новаций. В соответствии с приказом Минфина и последующим внесением правок в Налоговый Кодекс РФ, с 1 мая 2017 года импортная винодельческая продукция была выведена из-под действия пониженного акциза, напомнил Хатиашвили. В результате ставка акциза на указанную продукцию была значительно увеличена, что естественно повлияло на цену вина в России.

В свою очередь, Смирнов полагает, что значительного роста цен на европейское вино ждать не стоит – по крайней мере, до 35%. Элитных вин подорожание не коснется вовсе, поскольку их доля не превышает 2% от всего объема производства, и цены там и без того запредельные. Основной рост придется на отпускные цены производителей, а продавцы в оптовом и розничном звене предпочтут несколько уменьшить свою прибыль, чтобы не потерять рынки.

Вино готовится к подорожанию. Что придется пить россиянам

Без вина Россия точно не останется, уверен эксперт. В той же Франции виноделие является настолько массовым, что приобрести нужный объем винограда или готового вина не составляет никакого труда. Есть и другие страны региона – Италия, Испания, Греция. Там есть как крупные производители, так и небольшие винодельни, так что недостатка в вине не может быть. Возможен рост импорта из стран СНГ и дальнего зарубежья – Северной Африки, Латинской Америки.

ПОДДЕРЖАТЬ СВОЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

"Вместе с тем, в этой ситуации властям следовало бы обратить особое внимание на поддержку российских виноделов", - уверен Смирнов. У нас в стране всего три винодельческих региона, при этом Крым, из-за отсутствия автомобильного и железнодорожного сообщения, не может пока обеспечивать значительные объемы поставок. Однако потенциал у наших виноделов есть, и за последние 20 лет в отрасль были вложены огромные деньги – развивали технологии, закупали посадочные материалы, обучали специалистов.

Минувшим летом в Краснодарском крае были благоприятные погодные условия, а Ростовская область традиционно развивает укрывное виноградарство – посадки закрывают на зиму, так что морозы им не страшны. При соответствующем подходе со стороны властей наши вина имеют все шансы несколько потеснить иностранцев в недорогом сегменте. Конечно, можно закупать за границей полуфабрикат для винопроизводства, но это неправильно – гораздо перспективнее поддерживать отечественного производителя на полном цикле производства, от лозы до бутылки вина в магазине, заключил он.