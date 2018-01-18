Ранее спрос на дизтопливо укреплял цены на нефть, однако теперь все может измениться

ЛОНДОН, 18 янв - ПРАЙМ. С конца августа высокий спрос на дизельное топливо подстегивал ралли цен на нефть, однако теперь популярность данного вида топлива может препятствовать дальнейшему росту на нефтяном рынке, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Активное развитие мировой экономики укрепляет спрос на дизельное топливо и другие среднедистиллятные нефтепродукты, включая топливо для грузовых автомобилей, авиационное и судовое топливо. Недавно экстремально низкая температура воздуха в США спровоцировала потребность в печном топливе, еще одной разновидности среднедистиллятного топлива, подобно дизельному.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), мировой спрос на дизельное топливо в 2017 году превысил 28 млн баррелей в день против 27,5 млн баррелей в день в 2016 году.

С августа цены на дизельное топливо прибавили около 30% благодаря урагану, который обрушился на побережье Мексиканского залива и привел к перебоям в работе местных НПЗ.

Между тем цены на нефть Brent прибавили примерно столько же в процентном выражении и теперь колеблются вблизи 3-летнего максимума 70 долларов за баррель.

Однако в условиях роста цен на дизельное топливо НПЗ поспешили нарастить перерабатывающие мощности, и в игру вступили спекулятивные инвесторы. Это спровоцировало опасения по поводу того, что цены на дизельное топливо могут снизиться, оказывая давление на нефть, из которой производится этот вид топлива.

В целом ралли цен на нефть "может зависеть от рынков дистиллятов", считает Сабина Шелз из Bank of America Merrill Lynch.

"Учитывая максимальную загруженность НПЗ и рекордно высокий уровень чистой длинной спекулятивной позиции, цены (на дизельное топливо) могут снизиться в краткосрочной перспективе. Это, в свою очередь, затруднит дальнейший рост цен на нефть", - считает она.

Переработчики нефти отреагировали на рост цен посредством увеличения производства дизельного топлива за счет сокращения производства других видов топлива. Баррель дизтоплива стоит более чем на 10 долларов дороже барреля бензина, спрос на который снизился по окончании сезона летних автомобильных поездок в США.

Согласно еженедельным данным Управления энергетической информации (EIA), на последней неделе 2017 года производство дизельного топлива в США достигло 5,5 млн баррелей в день против 4,5 млн баррелей в день в начале сентября.

Чистая длинная позиция по дизельному топливу на NYMEX на прошлой неделе выросла более чем на 7 000 контрактов, до 109 000 позиций, максимума с июня 2006 года, сказал Джованни Стауново, аналитик UBS Wealth Management. Обычно спекулятивные инвесторы в любой актив или ценную бумагу в период падения цен закрывают позиции гораздо быстрее других покупателей.

“Если цены на дизельное топливо упадут, котировки нефти также снизятся”, - считает Стивен Джорж из KBC Advanced Technologies.

Наблюдатели в основном сходятся во мнении, что падение цен на дизельное топливо в краткосрочном и среднесрочном периоде как минимум приостановит восходящее движение нефтяных котировок. Однако росту цен на нефть также способствовали многие другие факторы, которые могут нивелировать воздействие разворота цен на рынке дизельного топлива.

Так, поддержку нефтяным котировкам оказала сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 других крупных нефтедобывающих стран, включая Россию, по сокращению мировой нефтедобычи почти на 2%. Соглашение было подписано в конце 2016 года и останется в силе до конца текущего года.

Беспокойства относительно политической напряженности в Иране и Саудовской Аравии, которые могут привести к перебоям в поставках нефти, также благоприятно сказались на котировках.

В то время как ребалансировка рынка нефти изначально обеспечивалась главным образом нефтепродуктами, теперь “нефть не так зависит от этого фактора”, отметил аналитик Energy Aspects Джеймс Маккаллаг. Он подчеркнул усиление спроса инвесторов на нефть на фоне сокращений нефтедобычи ОПЕК и геополитических факторов.

До лета прошлого года цены на дизельное топливо снижались на протяжении нескольких лет, даже когда нефтяные котировки начали расти. Котировки нефти WTI и Brent со времен пика избыточного предложения (в начале 2016 года) выросли в два раза.

Дизельное топливо при этом не пользовалось спросом. Относительно теплые зимы приводили к росту запасов топлива в хранилищах, а скандал с дизельными двигателями Volkswagen в 2015 году значительно снизил популярность этого вида топлива в Европе. В итоге стало понятно, что дизельные двигатели загрязняют окружающую среду гораздо сильнее, чем считалось ранее.

Однако роста активности в промышленном секторе привел к укреплению спроса на дизельное топливо и сократил его запасы в США в Европе в 2017 году, увеличив зависимость цен на нефть от этого топлива, заключил Джордж из KBC.