Налоговый платеж Apple может дать старт репатриации средств

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Планы Apple <AAPL> Inc. относительно уплаты налога на репатриацию могут указывать на поворотный момент для американских корпораций и их зарубежных денежных ресурсов, сообщает Dow Jones.

Apple в среду объявила о том, что, согласно новому налоговому законодательству США, она выплатит обязательный единовременный налог на сумму 38 млрд долларов на свои нерепатриированные зарубежные денежные средства.

Это соответствует 15% от общего запаса ее зарубежных денежных средств в размере 252,3 млрд долларов и примерно совпадает с 15,5%-ной налоговой ставкой, установленной новым законодательством. Ранее таким международным компаниям, как Apple, пришлось бы выплатить разницу между более низкой зарубежной налоговой ставкой и 35%-ной ставкой корпоративного налога в США, чтобы вернуть свои деньги домой.

Этот неблагоприятный налоговый режим в США способствовал наращиванию американскими компаниями своих зарубежных денежных резервов. Нефинансовые компании США накопили за рубежом рекордные 1,3 трлн долларов по состоянию на конец 2016 года, и, согласно Moody's Investors Service Inc, эта сумма должна была вырасти до 1,4 трлн долларов к концу 2017 года. Крупнейшую часть этой суммы составляет зарубежная ликвидность Apple.

Аналитики Zion Research Group оценивают зарубежную ликвидность всех компаний S&P 500 примерно в 2,8 трлн долларов.

"Экономической причины удерживать денежные средства за рубежом с целью избежать налогообложения в США больше нет, – отметил один из экспертов. – Поэтому объем зарубежных средств, вероятно, довольно заметно уменьшится с оценочного показателя на уровне 1,4 трлн долларов на конец 2017 года".

Apple в среду заявила, что также осуществит ряд капиталоемких инвестиций в США. Пока неясно, использует ли производитель iPhone часть своих многомиллиардных денежных резервов для финансирования этих проектов. Некоторые из планов его экспансии разрабатывались еще до подписания налогового закона.

Компании не обязаны переводить свои деньги в США, от них требуется только заплатить налог на них. Новый налоговый закон предлагает возможность крупного единовременного платежа или уплаты в рассрочку в течение 8 лет. Будущие зарубежные прибыли не будут облагаться налогом.

Конечно, Apple не нужно "физически" перемещать большую часть своей зарубежной ликвидности в США. Основная часть ее зарубежных резервов инвестирована в коммерческие бумаги и другие краткосрочные денежные инструменты, принадлежащие иностранным филиалам. Репатриация этих средств будет означать передачу собственности материнской компании в США, указал эксперт.

"Это скорее административный вопрос, касающийся того, где хранятся ценные бумаги, и где они будут храниться после того, как их затронет репатриация, – добавил аналитик. – Это похоже на передачу денег внутри семьи, и продажа ценных бумаг третьей стороне не потребуется".