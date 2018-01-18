Выше ожиданий: темпы роста ВВП Китая в 2017 году ускорились до 6,9%

ПЕКИН, 18 янв - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП Китая в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза и ожиданий экспертов.

"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2017 году составил 82,72 триллиона юаней (около 12,72 триллиона долларов), что на 6,9% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,9%, во втором — 6,9%, в третьем — 6,8%, в четвертом — 6,8%", — говорится в опубликованном докладе.

Власти Китая в начале прошлого года установили планку роста ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше. Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.

Экономика Китая в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это "новой нормой", которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.

Власти Китая отмечают, что 2017 году национальная экономика сохранила тенденцию стабильного и здорового развития, превзойдя ожидания своей экономической жизнеспособностью, импульсом развития и продемонстрированным потенциалом.

ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

Итоги 2017 года оказались значительно лучше ожиданий экспертов и самих властей Китая. В начале 2017 года правительство Китая установило ожидаемую планку роста на уровне 6,5% и выше. Показатель оказался и лучше ожиданий Международного валютного фонда, который в октябре прошлого года повысил прогноз роста второй экономики мира на 2017-2018 годы, до 6,8 и 6,5% соответственно.

"В целом, в 2017 году национальная экономика сохранила тенденцию стабильного и здорового развития и превысила ожидания благодаря решительным мерам, принятым для обеспечения уверенной победы в строительстве среднезажиточного общества", - говорится в опубликованном докладе.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда показатель упал на 2,4%. Промышленное производство по итогам 2017 года выросло на 6,6% по сравнению с 2016 годом.

Инвестиции в основные активы выросли на 7,2% против 8,1% и составили 63,16 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов). Доля инвестиций госпредприятий выросла на 10,1%, а частного сектора — на 6% по сравнению с 2016 годом. Розничные продажи выросли на 10,2%, составив 36,62 триллиона юаней (5,68 триллиона долларов), а розничные продажи онлайн — на 32,2% - до 7,17 триллиона юаней (1,11 триллиона долларов).

Согласно докладу, 2017 году успешно были выполнены задачи по сокращению избыточных мощностей, уменьшению долговой нагрузки и сокращению затрат. Отмечается, сталелитейная и угольная промышленности успешно справились с поставленными на 2017 год задачами по сокращению избыточных мощностей, а экономическая структура продолжила оптимизироваться. Так, доля непроизводственного сектора экономики в 2017 году выросла на 1,3% и составила 58,8% от общего объема ВВП. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.

Население Китая (без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня) к концу 2017 году увеличилось на 7,37 миллиона человек и составило 1,39 миллиарда. Доход на душу населения в Китае в 2017 году вырос на 9% против 8,4% и составил 25,97 тысячи юаней (4 тысячи долларов).

Торговля в 2017 году по-прежнему осталась одним из главных двигателей роста экономики Китая. Согласно официальным данным, опубликованным на прошлой неделе, экспорт Китая по итогам 2017 года показал максимальные темпы роста с 2013 года, а импорт — лучший результат с 2011 года. За отчетный период экспорт вырос на 7,9% - до 2,26 триллиона долларов, а импорт — на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4% - до 4,1 триллиона долларов. Для сравнения в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7%, импорт — на 5,5%.

"Мы также должны учитывать, что по-прежнему остаются трудности и вызовы, с которыми сталкивается экономика страны, улучшение ее качества и эффективности – остается сложной задачей", - отмечается в опубликованном документе.

В дальнейшем правительство Китая намерено углублять реформу сферы предложения, стабилизировать экономический рост, принимать решительные меры по борьбе с бедностью, контролировать и не допускать загрязнения окружающей среды, а также продвигать устойчивое и здоровое развитие экономики и общества.

Какую планку роста китайские власти установят на 2018 год, станет известно во время сессии высшего законодательного органа страны, которая откроется в начале марта.

СФАБРИКОВАННЫЕ ДАННЫЕ?

Статистические данные Китая, достоверность которых и раньше вызывала подозрения, вновь оказались под тенью сомнения на фоне свежих данных о том, что власти промышленного района Новый Биньхай города центрального подчинения Тяньцзиня занимались приписками и фабрикацией данных по ВВП. В прошлом году правительство провинции Ляонин официально признало факт фальсификации данных по экономике в период с 2011 по 2014 год.

Глава статистического бюро Китая Нин Цзичжэ в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос о достоверности статистических данных, заявил, что отдельные случаи недостоверности и фабрикации данных на местах не оказали влияния на общенациональные.

"В последние годы и месяцы местные власти работали над тем, чтобы выполнить требования центрального правительства по повышению точности статистических данных. Они проделали большую работу в этом направлении, и качество статистики улучшилось. Вы отметили некоторые конкретные случаи, были сообщения в СМИ. Я хочу сказать, что система сбора статистических данных на местах на скажется на общенациональных данных", - сказал Нин Цзичжэ.

Он отметил, что власти Китая около 10 лет назад впервые зафиксировали случай, когда суммарные данные ВВП на местах оказались выше общенационального уровня. По словам чиновника, это главным образом связано с системой сбора статистических данных. В настоящее время власти занимаются ее реформой, которая должна быть завершена к 2019 году.

"Например, в 2016 оду общие данные на местах были выше, чем общенациональный. Важное направление реформы, которую мы сейчас осуществляем, – разработка единый системы подсчета ВВП на местах. Мы уже разработали дорожную карту по ее реализации и установили временные. Я хочу еще раз подчеркнуть, что некоторые отдельные неточные данные на местах не отражаются на достоверности общенациональных данных", - подчеркнул глава статбюро Китая.

Он также заверил, что в случае обнаружения сфабрикованных данных, власти сверяют данные, после чего публикуется новый показатель, а виновные понесут наказание в соответствии с законом.