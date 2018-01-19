Так совпали звезды: ПСБ во главе с Фрадковым обслужит гособоронзаказ

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Находящийся с декабря на санации ЦБ Промсвязьбанк (ПСБ) станет опорным банком для операций по гособоронзаказу и госконтрактам. Уже в первом квартале текущего года проблемный банк будет докапитализирован и передан в собственность РФ, а его главой станет Петр Фрадков из Российского экспортного центра.

Cоздание еще одного госбанка и, как следствие, увеличение их доли в секторе отрицательно скажется на состоянии финансовой системы и на экономике страны, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Сама по себе идея создания банка, работающего с гособоронзаказом, вполне логична и понятна, отмечают аналитики, чего не скажешь о решении, что им станет ПСБ. По их словам, таким банком мог стать практически любой, выбор конкретно Промсвязьбанка – это просто дело случая. Тем не менее, это дело решает проблему, которая возникла бы после завершения санации – кому продавать оздоровленный банк? Теперь же такого вопроса не возникнет – нельзя продать банк, работающий на оборонку.

Вместе с тем ЦБ не будет оставлять попыток возбуждения уголовных дел против деятельности бывших руководителей банка, добавляют аналитики.

Что такое хорошо и что такое плохо

Сама по себе идея создания отдельного банка для гособоронзаказа выглядит достаточно логично, говорит аналитик компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "В условиях санкционных ограничений разумно выбрать какой-то отдельный банк, который будет специализироваться на обслуживании оборонного комплекса", - отмечает он, добавляя, что выбор конкретного банка – это, скорее, вопрос случая.

Любой банк мог бы быть использован для решения этой задачи. "Думаю, во многом выбор диктовался случайными обстоятельствами. Банку потребовалась помощь ЦБ, в то же время стояла задача по созданию банка для оборонного комплекса", - говорит он. Это решение нейтрально скажется на бизнесе ПСБ, никаких улучшений, никаких ухудшений, считает Хестанов.

Сложно сказать, почему выбрали именно Промсвязьбанк, соглашается с коллегой директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. "Надо исходить из того, что он стал квазигосударственным банком. Перед Центральным Банком стояла проблема, что после завершения санации банк надо будет продавать, чтобы доля госсектора не увеличивалась", - объясняет он, замечая, что непонятно, кому его продавать, кроме госбанков.

"В качестве паллиатива предлагается уполномочить его по оборонзаказу. А как же такой банк можно продать?", - отмечает Солодков, добавляя, что чем меньше частных банков, тем регулятору проще.

Новость о выборе именно Промсвязьбанка в качестве опорного банка стала неожиданностью, сказал Андрей Хохрин из ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". "Вероятно, ЦБ относится к ПСБ в его нынешнем состоянии как к очень плохому активу и по качеству его внутренних активов, и по управленческой команде", - считает он. Соответственно, если далее развивать банк, а развивать его необходимо, чтобы возвращать средства на санацию, нужны серьезные изменения в структуре бизнеса банка, теперь у банка появятся новые функции и гарантированные вкладчики, а также новое руководство.

Хищение кредитных досье - связи нет

Все эксперты отмечают, что решение по опорному банку никак не связано с ранее озвученным ЦБ решением по возбуждению уголовного дела. Только вчера Банк России заявил, что добивается возбуждения уголовных дел по сделкам Промсвязьбанка и по хищению из него кредитных досье. ЦБ уже обратился в Генпрокуратуру по этому поводу.

Это абсолютно разные вещи, говорит Солодков. "Уголовные дела связаны с тем, что пытаются разобраться, куда делись кредитные досье", - напоминает он.

Усматривать связь между двумя этими решениями не стоит, соглашается Хестанов. "Это совершенно параллельные миры. Назначат новых должностных лиц, а со старыми будут работать. ЦБ действует на основании законов и нормативов, и если там прописано выдвижение претензий в определенных обстоятельствах, то он будет это делать", - говорит он.

Растущий госсектор

По мнению Хестанова, структура капитала Промсвязьбанка не будет полностью государственной. "Скорее всего, государство будет доминировать в структуре капитала, но вряд ли будет иметь 100%", - говорит он, замечая, что по опыту других банков, доля акционеров, пусть даже совсем небольшая, сохранилась.

В целом, в финансовой системе ничего страшного не происходит, считает Хестанов. "Конечно, это не слишком позитивно для рынка, но и драмой не является", - говорит он.

Рост госбанков означает снижение конкуренции и появление олигополии, замечает в свою очередь Солодков. "Госбанки будут занимать 70-80-90% банковской системы. Страдать от этого в первую очередь будут клиенты этих банков и, соответственно, будет страдать экономика", - говорит он.

Задача банков – зарабатывать деньги, но поскольку не будет конкуренции, самый простой способ заработка будет на спрэде между стоимостью ресурсов и их предоставлением. "У нас маржинальность банковского бизнеса катастрофически сокращается, у всех, кроме госбанков. Это очень плохая тенденция, потому что получается, что мы тем самым мультиплицируем неэффективность", - отмечает эксперт. В такой ситуации у банков нет стимулов для роста. "Когда весь мир перейдет на блокчейн и другие технологии, мы будем сидеть и в ракушках рассчитываться", - утрирует он.

Хохрин добавляет, что специализация госбанков становится все более четкой. "Отчасти она уже сейчас напоминает банковскую систему позднего СССР", - заключает он.