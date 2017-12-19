Банк для обороны, налоги и медленный iPhone. "Прайм" выбрал главные события недели

БЮДЖЕТНЫЙ МАНЕВР

На этой неделе вновь обсуждалась тема бюджетного маневра – в понедельник СМИ сообщили, что новый президентский срок Владимира Путина может начаться с увеличения расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Чтобы изыскать средства, могут быть сокращены некоторые госрасходы, изменена бюджетная политика и увеличены налоги. Идею предложил Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Позже ее развил помощник президента Андрей Белоусов – по его словам, российские власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра. При этом расчеты администрации президента РФ и ЦСР близки - расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет экономии по ряду других статей, а также возможной оптимизации налогов.

Наиболее острые дискуссии вызвал именно налоговый вопрос. Многие эксперты и представители власти высказались против их повышения, указав, что плоская шкала НДФЛ является главным достижением налоговой системы РФ, отказываться от нее категорически нельзя. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что выступает против идеи повышения НДФЛ до 15% с нынешних 13% и в целом не поддерживает идею налоговых изменений, так как в этом вопросе важна стабильность. Он заверил, что правительство не предполагает увеличения налоговой нагрузки в РФ в ближайшие годы, все необходимые расходы на человеческий капитал необходимо нарастить без этого. Более того, в рамках готовящихся правительством предложений по оптимизации налоговой системы рассматриваются возможности льгот для малообеспеченных. В Кремле подтвердили, что никаких решений по повышению НДФЛ пока не принималось.

"НАФТОГАЗ" ВОЗВРАЩАЕТСЯ К "ГАЗПРОМУ"

"Нафтогаз Украины" заявил о намерении возобновить закупки у "Газпрома" GAZP в первом квартале текущего года, выполняя решение Стокгольмского арбитража. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан с 2018 года. В компании считают, что это возможно, если российская сторона "будет адекватна" в имплементации решения. Речь идет о выкупе минимальных объемов "голубого топлива". Переговоры по поставкам могут начаться уже в ближайшие дни. "Газпром" это пока не комментировал, но прежде отмечал, что считает удовлетворенными свои основные требования.

При этом не исключено, что денег на закупку российского газа у Киева не хватит, даже если условия по цене устроят обе стороны. "Нафтогаз" признает, что в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка на общую сумму 800 млн долларов из-за невыполнения правительством требований этих международных организаций. Такого дешевого финансирования Украина больше не сможет взять нигде, констатировал он. Нет денег и на ремонт ГТС – по словам экспертов, работы по обслуживанию и ремонту трубы ведутся лишь на 10% от необходимого объема, поэтому есть риск, что к 2019 году, когда возникнет вопрос о продлении контракта на транзит, она придет в негодность.

ПРОМСВЯЗЬОБОРОНБАНК

В пятницу стало известно, что опорный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам создадут на базе Промсвязьбанка, который сейчас санируется через ФКБС. Во главе новой кредитной организации станет глава Российского экспортного центра Петр Фрадков. По словам Силуанова, этот банк по ряду характеристик оптимально подходит для роли спецбанка. Ранее финансовое ведомство сообщало, что российский кабмин принял решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам. Новая структура будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий. В скором времени кредитная организация будет передана в собственность государству.

По мнению экспертов, создание специальной кредитной структуры снимет проблему обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса коммерческими банками РФ, для которых это стало рискованным из-за угрозы санкций Запада и закрытия расчетов с иностранными контрагентами. Однако единственным из банков, заявившим об отказе обслуживать ВПК, пока стал Альфа-банк. На новогодних праздниках основатель Альфа-групп Михаил Фридман сообщил, что из-за западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия. Как пояснил совладелец банка, член набсовета Альфа-групп Петр Авен, банк был вынужден пересмотреть сотрудничество с оборонными предприятиями, так как они находятся под санкциями.

ВВП И ДРУГИЕ ПРОГНОЗЫ

На этой неделе был обнародован ряд статданных и прогнозов по состоянию дел в экономике РФ. По оценке Росстата, ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,4-1,8%. Дефицит бюджета, по данным Минфина, составил 1,5%. Прогнозы выглядят умеренно позитивно. Рост экономики России точно превысит показатель прошлого года, уверен глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В целом в Минэкономразвития ожидают ускорения экономики в текущем году до 2% и профицита бюджета в 1% ВВП, а в Минфине полагают, что профицит может оказаться и 2-процентным при благоприятных экономических условиях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что зависимость российской экономики от мировых цен на нефть сохраняется значительной, но она стала менее уязвимой к возможным колебаниям этих цен.

Власти ожидают в текущем году роста ФНБ на 50 млрд долларов с нынешних чуть более 70 млрд долларов. Силуанов уточнил, что Минфин в 2018 году при благоприятной нефтяной конъюнктуре пополнит резервы на 3% ВВП. Однако 7% ВВП ФНБ достигнет не раньше 2019 года. Менее радужными оказались данные по чистому оттоку капитала: по оценке ЦБ, в 2017 он году вырос в 1,6 раза, до 31,3 млрд долларов с 19,8 млрд долларов в 2016 году. Эксперты полагают, что это связано с увеличением сальдо платежного баланса, опасениями инвесторов из-за санкций и выплатами по внешнему долгу. В 2018 году отток, по прогнозам ЦБ, составит 16 млрд долларов, однако эксперты не исключают, что по факту он превысит уровень прошлого года. Поскольку нефть дороже ожиданий, следовательно, и размер счета текущих операций продолжит увеличиваться.

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

Важным экономическим событием недели стал Гайдаровский форум-2018, прошедший в Москве. В рамках этого мероприятия был сделан ряд заявлений, касающихся экономики РФ. Так, Орешкин назвал 2017-й годом завершения адаптации к новым внешним условиям. Новая экономическая повестка, которая будет сформирована к маю 2018 года, очень серьезно поддержит инвестиционную активность в России, высказал он мнение. Набиуллина перечислила плюсы низкой инфляции в России для населения и бизнеса. Несмотря на ее низкий уровень, ЦБ не согласен менять таргет в 4%, поскольку считает его правильным. Глава регулятора предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть. По ее мнению, на нефтяном рынке сохраняется неопределенность, которая может стать дополнительным риском для финансовой стабильности.

Участники форума уделили внимание технологии блокчейн и ее использованию, в том числе, в плане майнинга криптовалют. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, лучшим подарком для девушек в России сейчас стали не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты, и эту ситуацию следует менять. Он сравнил их с очередной компьютерной игрой и отметил полнейшую свободу в этой сфере в РФ на данном этапе, пообещав все "зарегулировать". Не обошлось без неожиданных происшествий. Участник Гайдаровского форума в ходе одной из сессий в среду бросил в сторону главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса пачку листовок и пытался выкрикнуть некое заявление, но был выведен из зала службой безопасности. Организаторы заверили, что никакого нападения на Чубайса не было, акцию совершил одиночка.

APPLE ОТВЕТИТ ЗА ЗАМЕДЛЕНИЕ IPHONE

#Красный iPhone 7 и iPhone 7 plus © Apple Inc Поделиться

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Поделиться #Красный iPhone 7 и iPhone 7 plus

Первый в России иск к американской компании Apple, умышленно замедляющей работу старых iPhone, был подан на этой неделе в Тверской суд Москвы. Истцы требуют от Apple компенсации, а также устранения "торможения" iPhone прежних поколений после выхода новых моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X и обновления операционной системы до iOS 11. Заявления подаются в различные суды от имени разных людей, совокупный объем исков составляет десятки миллионов рублей. Аналогичные иски были поданы и в других странах – США, Канаде, Израиле. В свою очередь, Apple ранее признала, что специально замедляет процессоры iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE. Согласно ее заверениям, это необходимо для продления срока службы устройств и предотвращения их неожиданных отключений из-за износа аккумуляторов.

Эксперты указывают, что проблема "торможения" старых моделей характерна для смартфонов любых марок и сомневаются в благополучном исходе дела, поскольку замедление очень трудно доказать объективно – возможны лишь субъективные критерии с точки зрения пользователя. Кроме того, Apple уверяет, что делает это исключительно для блага пользователей, а не в целях получения дополнительной прибыли. При этом эксперты не исключают ущерба для репутации компании, даже если ей удастся выиграть в суде, речь может идти о десятках миллиардов долларов. Сама Apple уже объявила о планах выпустить обновление для iOS, которое даст возможность пользователям старых iPhone самим снижать скорость работы устройств либо отключать замедление.

БИТКОИН СНОВА "СКАЧЕТ"

Самая популярная в мире криптовалюта – биткоин – на этой неделе вновь продемонстрировала значительные колебания курса. В начале недели она рухнула сразу на 2 тысячи долларов с почти 14 долларов на новостях из Китая и Южной Кореи об ограничениях для криптовалютных бирж. Затем падение продолжилось, и в моменте биткоин опустился ниже отметки в 10 тысяч долларов. Снижение затронуло и другие криптовалюты. Затем курс биткоина начал расти в рамках коррекции, отыгрывая потери, и к концу недели закрепился на 11 тысячах долларов. При этом в середине декабря курс биткоина превысил 20 тысяч долларов. Такие колебания являются для этой криптовалюты нормой, и эксперты делают самые разные прогнозы относительно ее будущего. Одни считают, что пузырь биткоина уже лопается, другие ожидают дальнейших колебаний, а третьи предсказывают новый виток роста.

В целом эксперты предполагают, что стабилизация курса биткоина займет от нескольких недель до года. Сейчас криптовалюта пытается постепенно "найти свой уровень" после резкого ралли в 2017 году и реагирует на все новости по рынку. К факторам, мешающим росту биткоина, они относят усиление госрегулирование в ряде стран и попытки государств создать свою криптовалюту. Кроме того, подобные планы вынашивают крупные компании, в частности, Kodak и Telegram. Все это может снизить интерес к биткоину. Так или иначе, в ближайшие десятилетия криптовалюты с рынка не исчезнут и могут стать частью повседневной жизни. При этом постепенно ажиотаж вокруг них прекратится, и они займут свою, достаточно узкую нишу, сходятся во мнении эксперты.