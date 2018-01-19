Индекс Мосбиржи бьет рекорды, но никого не впечатляет

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Впервые в своей истории индекс Мосбиржи пробил уровень в 2306 пунктов, тем самым достигнув рекордного показателя. Индекс РТС, следующий за динамикой индекса Мосбиржи, тоже показывал рост, дойдя до 1273 пунктов, но до рекордов не дотянул. Несмотря на высокие результаты, закрепиться на высотах индексам не удалось и уже к полудню пятницы они начали корректироваться.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что российские индексы традиционно следуют за динамикой нефтяного рынка, который показывает хороший рост с начала года. Тем не менее ожидать высоких показателей в течение 2018 года не стоит, убеждены эксперты, нефть в середине года пойдет на понижение, а за ней направится и рынок российских акций. Рынок акций днем корректировался вниз, индекс Мосбиржи не удержался выше 2300

Нефть – двигатель роста

С начала года развивающиеся фондовые рынки обновляют свои исторические максимумы на положительном внешнем фоне и росте цен на сырьевые товары, говорит аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева. "Российский фондовый рынок не стал исключением и на текущий момент показывает опережающую динамику относительно других развивающихся рынков", - объясняет она, напоминая, что рост по индексу Мосбиржи составил 8,2%, по индексу РТС - 10%. По ее словам, наибольший импульс фондовому рынку придали компании нефтегазового (10,3%), энергетического (6,1%) и финансового (5,9%) секторов.

При относительно стабильном рубле индекс Мосбиржи и индекс РТС должны двигаться одинаково, говорит профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов, уточняя, что текущий рост связан с динамикой нефтяного рынка. "У нас существенная часть индекса – это нефтегазовые и близкие к ним компании, например, нефтехимические", - отмечает он. Еще какое-то время высокие цены на нефть сохранятся, тогда и дивиденды, и дальнейшая жизнь нефтегазовых российских компаний будет достаточно привольной, говорит он.

Рост российских фондовых индексов связан с адаптацией российской экономики к санкциям, а также с глобальной эйфорией от роста основных мировых фондовых индексов, добавляет директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко. Помимо этого, уточняет он, положительную динамику, конечно, обеспечивают благоприятные прогнозы роста мировой экономики и консолидация котировок нефти на уровне 70 долларов за баррель.

"Последний фактор во многом объясняет тот момент, что основным локомотивом роста стали нефтегазовый сегмент, а также Сбербанк, который является своего рода индикатором общего состояния экономики, все еще тесно связанной с экспортом нефти", - поясняет он. Тем не менее, говорит аналитик, на нефтяном рынке существует большая неопределенность относительно будущего ценообразования черного золота. "Текущие цены на энергоносители искусственно завышены и коррекция неизбежна", - полагает он. Нефть дешевеет на фоне роста добычи в США

Хорошее начало ничего не гарантирует

Несмотря на столь позитивное начало года, существенного ралли российского фондового рынка широким фронтом от текущих уровней не ожидается, говорит Дуйсембаева. "В силу отсутствия ожиданий в прогнозном периоде значительного роста цен на нефть и металлы. Наш базовый прогноз предполагает, что в течение года индекс Мосбиржи будет торговаться в коридоре 2100-2300 пунктов, индекс РТС - 1200-1300 пунктов", - объясняет она.

Значительного роста индекса РТС можно ожидать в случае если цены на сырьевые товары будут держаться на текущих высоких уровнях при относительно слабом рубле, что вкупе приведет к позитивным пересмотрам прогнозов по выручке экспортеров, говорит она. "Однако, такое развитие событий не соответствует нашим базовым ожиданиям на 2018 год", - добавляет аналитик.

Вообще, указывает Шибанов, российский рынок в принципе очень дешевый, если сравнивать с большинством других рынков, в частности, развивающихся. "Поэтому текущий рост скорее во многом компенсирующий", - отмечает он. ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 г

Определить же динамику индексов по году крайне сложно, замечает Шибанов, все зависит от движения нефтяных рынков и экономической программы РФ после выборов. "С моей точки зрения, сейчас нефтяные рынки на пике, но в дальнейшем высокие цены на нефть не должны сохраниться. К концу года они скорее будут снижаться, чем повышаться, особенно, когда произойдет IPO Saudi Aramco", - считает Шибанов.

В том числе падение цен произойдет и из-за сделки ОПЕК+, которая в середине года либо прекратит свое влияние на рынок, либо сильно его снизит, уверен экономист. "Поэтому оба российских индекса должны вернуться к каким-то более низким значениям к концу года", - заключает Шибанов.