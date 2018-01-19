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Гендиректор Interjet: возвращен в строй один из самолетов SSJ100, запчасти с них не снимали


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МЕХИКО, 19 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Знаменский. Мексиканская авиакомпания Interjet в четверг вернула в строй один из четырех самолетов SSJ100, находившихся на техническом обслуживании, технику не использовали для получения запчастей, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Хосе Луис Гарса.

"Все четыре самолета находятся на техническом обслуживании, вчера один из них уже вернулся к полетам, остальные, как запланировано, вернутся в строй в феврале-марте", - сказал Гарса.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Interjet якобы использовала запчасти четырех SSJ100, которые находятся на ремонте, для замены деталей на других воздушных судах этого типа. Всего перевозчик эксплуатирует 22 российских лайнера.

"Эти самолеты именно обслуживались, а не использовались для получения запчастей. Однако это не означает, что нельзя снять какую-то запчасть с одного самолета, если это нужно (и использовать на другом) ",- отметил гендиректор компании.

По словам Гарсы, речь идет об абсолютно нормальной практике, когда в зависимости от сезона один или два самолета перестают выполнять коммерческие рейсы для обслуживания. "Оно проводится в наших ангарах, которые сертифицированы производителем и авиавластями", – добавил Гарса.

 

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