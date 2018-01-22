Сенат США не смог возобновить работу правительства

ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. В воскресенье сенату США не удалось возобновить работу правительства страны, которое в понедельник будет бездействовать уже третий день подряд. Споры по вопросам иммиграционной политики по-прежнему сотрясают Капитолийский холм, сообщает Dow Jones.

Ожидалось, что в понедельник в сенате состоится голосование по вопросу мер, позволяющих сохранить финансирование правительства до 8 февраля, но не было ясно, получат ли эти меры достаточно поддержки.

Несколько сенаторов из обеих партий собрались в воскресенье, пытаясь наметить пути выхода из создавшегося тупика. Ситуация могла усугубиться в начале рабочей недели, так как десятки тысяч государственных служащих были бы вынуждены отправиться в принудительный неоплачиваемый отпуск.

Этой группе не удалось достичь явного прогресса, но лидер сенатского большинства, Митч Макконнелл, присоединился к ним в воскресенье вечером, выразив готовность пересмотреть иммиграционные законы в начале февраля, если к этому времени стороны не достигнут понимания в этом вопросе.

"Если эти проблемы не будут разрешены к тому времени, когда истечет срок лежащего перед нами законопроекта о финансировании правительства, т.е. к 8 февраля 2018 года, и если правительство будет работать, то я намерен заняться рассмотрением законов, касающихся программы DACA, безопасности границ и прочих сопутствующих вопросов", - заявил Макконнелл.

Демократы, которым принадлежит достаточное для блокирования законопроекта о финансировании правительства число голосов в сенате, попытались использовать этот рычаг для того, чтобы добиться соглашения о защите нелегальных иммигрантов, привезенных в страну в детском возрасте. Программа DACA, обеспечивающая защиту этой категории населения, завершается 5 марта, согласно решению президента США Дональда Трампа.

Глава сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что слова Макконнелла не являются достаточно весомой причиной для отказа от возражений относительно законопроекта о финансировании правительства.

"Нам еще предстоит достичь соглашения относительно плана дальнейших действий, который обе стороны сочли бы приемлемым", - сказал Шумер. Сложно сказать, наберется ли достаточное количество сторонников данного законопроекта среди сенаторов-демократов. Необходимо, чтобы этот документ поддержали 60 человек.

Республиканцы настаивали на возобновлении работы правительства в рамках законопроекта, предоставляющего финансирование на три недели, но демократы не согласились на этот шаг без уступок со стороны правящего большинства по программе DACA. По словам Шумера, он сам пошел на значительные уступки, предлагая президенту Трампу, помимо прочего, профинансировать строительство стены на границе с Мексикой, но президент отказался.

"Президент должен согласиться", - отметил Шумер, призывая республиканцев найти компромисс с демократами. "Контролирующая палату представителей, сенат и администрацию президента партия вместо того, чтобы править, засучив рукава, ничего не делает и ищет виноватых", - добавил он.

В Белом доме нашли, что возразить в ответ Шумеру.

"Сенатора Шумера подводит память, он ошибается насчет результатов пятничной встречи, - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в воскресенье. – Позиция президента предельно ясна: мы не будем вести переговоры о статусе нелегальных мигрантов, пока Шумер и демократы держат правительство и миллионы американцев в заложниках".

В воскресенье активность сената по большей части была сконцентрирована в руках группы сенаторов из обеих партий, пытающихся найти компромисс. Сенатор Линдси Грэм заявил, что Макконнелл, судя по его словам, намерен рассмотреть вопросы миграционной политики наряду с другими, когда правительство возобновит свою работу. Тем не менее, по словам Грэма, он надеялся на обещание Макконнелла вынести на голосование в сенате вопрос об иммиграционной политике в начале февраля, если он к тому времени не будет решен.

"Думаю, для многих этого было бы достаточно", - сказал Грэм представителям СМИ.

Ранее Макконнелл заявлял, что поднимет разговор о миграционной политике только при наличии поддержки со стороны президента Трампа. Сенаторы- республиканцы в субботу заявили, что он выразил готовность рассмотреть эти вопросы даже без одобрения со стороны президента.

Трамп не поддерживает какое-либо определенное законодательство по программе DACA, еще более осложняя обсуждение этого спорного вопроса.

Макконнелл грозился провести следующее голосование по законопроекту финансирования правительства на три недели в понедельник в час ночи, но сенаторам удалось договориться о проведении голосования раньше или же позднее в понедельник.

В воскресенье Трамп выразил поддержку позиции республиканцев в Твиттере, а также предложил сенату изменить правила, если соглашение с демократами не будет достигнуто.

"Приятно видеть упорную борьбу республиканцев за безопасность нашей границы. Демократы хотят, чтобы нелегальные мигранты бесконтрольно наводняли страну", - заявил Трамп в воскресенье. "Если тупик не будет преодолен, то республиканцам нужно будет прибегнуть к крайнему средству, вспомнив о большинстве голосов, и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет, а не за резолюцию о продлении финансирования", - добавил он, имея в виду законопроект о временном финансировании правительства.

Законопроектам о временном финансировании требуется поддержка 60 голосов для проведения в сенате, где республиканцам принадлежит 51 место. Трамп призвал республиканцев изменить правила, чтобы законопроекты о расходах могли приниматься простым большинством голосов.

Тем не менее, в прошлом республиканцы в сенате возражали против подобной меры, не желая лишать меньшинство наиболее важного рычага влияния. Представитель Макконнелла в воскресенье заявил, что позиция по этому вопросу не изменилась.

Сам он в воскресенье также выразил приверженность существующим правилам.

"Я поддерживаю это право с институциональной точки зрения, но вопрос в том, когда этим воспользоваться", - сказал он.

Хотя сенат изменил свои правила в отношении утверждения кандидатур простым большинством голосов, многие сенаторы считают, что смягчение требований в отношении голосования по законопроектам сотрет различие между сенатом и палатой представителей, а также положит конец практике достижения двухпартийных компромиссов.