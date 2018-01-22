Саудовская Аравия призывает ОПЕК к дополнительным мерам по сокращению добычи

МАСКАТ, Оман, 22 янв - ПРАЙМ. В воскресенье министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители нефти вне картеля, включая Россию, в этом году должны найти пути сотрудничества за рамками действующего соглашения о сокращении добычи, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

"Мы не должны ограничивать свои усилия 2018 годом. Необходимо обсудить более долгосрочные перспективы нашего сотрудничества", - сказал Аль-Фалих перед встречей мониторингового комитета ОПЕК в Маскате. "Посыл ОПЕК миру должны быть таков: "Мы продолжим свои усилия", - добавил он.

Фалих – фактический лидер ОПЕК – максимально четко заявил странам картеля и 10 союзникам вне ОПЕК о необходимости поддерживать нефтяной рынок и в 2019 году. В этом месяце цены на нефть Brent выросли с июньского минимума около 45 долларов до уровней выше 70 долларов. Отчасти этот рост связан с соглашением стран альянса о суммарном снижении добычи на 1,8 млн баррелей в день, или на 2% от мирового производства нефти.

Фалих указал на слабые пункты в соглашении, отметив, что сокращение добычи, которое ОПЕК проводит впервые почти за десятилетие, еще не до конца убедили представителей нефтяной отрасли в безопасности инвестирования в дорогие проекты. Он хочет, чтобы инвесторы и нефтяные компании были уверены "в долгосрочных перспективах рынках" даже по завершении текущего ралли.

По словам саудовского министра нефти, усилий стран альянса пока недостаточно для снижения запасов нефти в хранилищах до целевого уровня и восстановления баланса спроса и предложения. Ребалансировка может случиться не ранее начала 2019 года; таким образом, Аль-Фалих впервые отодвинул временные рамки за пределы 2018 года.

Комментарии саудовского министра нефти указывают на сложности, с которыми сталкивается ОПЕК на втором году действия сделки по укреплению цен на нефть. До согласования договоренностей цены продемонстрировали рекордное падение на фоне масштабного наращивания нефтедобычи в США.

Картель сталкивается с ростом предложения нефти со стороны производителей США, которые пользуются высокими ценами на нефть и, как ожидается, в этом году по объемам добычи опередят Саудовскую Аравию впервые с начала 1990-х годов. ОПЕК и ее партнеры также хотят найти способ смягчения ограничений по нефтедобыче (упущенная выгода стран на фоне роста нефтяных цен при этом ежедневно составляет миллионы долларов), но при этом не спугнуть инвесторов.

В то же время Фалих не считает производителей сланцевой нефти угрозой, утверждая, что увеличению их добычи в последние месяцы уделялось слишком много внимания. Рост добычи сланцевой нефти в США всего лишь будет удовлетворять укрепляющийся спрос и не повлияет на планы ОПЕК, утверждает министр.

“Добыча сланцевой нефти будет расти, но я думаю, что рынок достаточно большой для того, чтобы поглотить ее”, - сказал Фалих.

По его словам, сотрудничество за пределами текущего соглашения, срок действия которого истекает в декабре 2018 года, “не обязательно означает строгого соблюдения ограничений или целей по нефтедобыче каждой страной в рамках условий сделки 2016 года”.

Фалиху при этом понадобится обеспечить сотрудничество с Россией, которая не входит в состав ОПЕК, но как крупнейший в мире производитель нефти за последний год помогла картелю в вопросе сокращения нефтедобычи.

Министр энергетики России Александр Новак в воскресенье выступил с немного более оптимистичными комментариями, заявив, что ожидает ребалансировки рынка в этом году.

Страны ОПЕК провели встречу в Маскате в воскресенье для того, чтобы обсудить уровень соблюдения квот по сокращению нефтедобычи. По словам Фалиха, уровень соблюдения квот странами картеля, участвующими в сделке, превышает обговоренный, хотя им в этом помог крах экономики Венесуэлы и ее нефтегазовой отрасли.

Кроме того, производители не исключают сокращений нефтедобычи и в 2019 году и, вероятно, не будут обсуждать варианты завершения соглашения до конца текущего года, сообщил корреспондентам министр нефти Омана Мухаммед Аль-Румхи.