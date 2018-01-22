Куда приведет ОПЕК+ нефтяной рынок

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи положительно повлияло на нефтяной рынок в 2017 году - за счет пакта растет цена на нефть, стабилизируется ситуация с запасами, уже к концу текущего года года ожидается балансировка рынка, отмечают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Тем не менее, предупреждают они, если не получится договориться об оптимальных условиях по выходу из сделки ОПЕК+, позитивный эффект, которого так долго добивались участники соглашения, может сойти на нет – сравнительно высокая цена может дать ход работе сланцевых добытчиков в США.

Мнения аналитиков в отношении средней цены на нефть в 2018 году разнятся: от совсем консервативного в 57 долларов за бочку до более позитивного 68 долларов. Вместе с тем к концу года аналитики ждут снижения цены и ее стабилизации на уровне 63 долларов за баррель.

Сделка ОПЕК + положительно повлияла на рынок в 2017 году: в настоящее время есть несущественный дефицит предложения нефти, замечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Однако основное внимание трейдеров будет сосредоточено на стратегии выхода стран из сделки ОПЕК +, полагает он. "Уже звучат призывы к этому, иначе некоторым странам трудно свести свой бюджет", - поясняет он.

Соглашение пока работает лучше ожиданий: вероятно, оно стало главным фактором роста цены нефти до 60 долларов за баррель, отмечает старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. Возможное продление соглашения он считает положительным, но говорит, что не стоит преувеличивать готовность участников к его прологнации.

"Пока заявления о возможном продлении соглашения на 2019 год - это скорее ответ на подозрения, что ОПЕК под влиянием высоких текущих цен откажется от квот в середине текущего года", - говорит Кокин. В среднем за 2018 год ожидается равновесие спроса и предложения. "Это означает, что снижение глобальных запасов, наблюдавшееся в 2017 году, по итогам 2018 года будет практически нулевым", - отмечает эксперт.

Действие сделки ОПЕК+ является одним из главных факторов, наравне с ростом мирового спроса на нефть, оказывающим позитивное влияние на фундаментальные показатели балансировки нефтяного рынка, сказал главный аналитик Бинбанка Антон Покатович, "Полноценная ребалансировка нефтяного рынка возможна только при продолжении выполнения условий пакта на высоком уровне в 80-90%", - отмечает он.

По его мнению, рынок нефти сбалансируется к началу следующего года. "Ожидаем ликвидации излишних мировых запасов сырья с рынка к концу 2018 года – первому кварталу 2019 года", - говорит он. К концу текущего года мировые запасы нефти снизятся до уровней в 2950 миллионов баррелей, что будет соответствовать 5-летним средним уровням на 98%, сказал Покатович.

Ценовой вопрос

Среднегодовая цена Brent в 2018 году, по оценке Бинбанка, составит 61,2 доллара за баррель, а концу 2018 года будет на отметках 58-60 долларов. При этом для России, по словам Покатовича, оптимален ценовой диапазон в 55-60 долларов. "Данный уровень цен не приводит к формированию нового навеса предложения со стороны производителей вне ОПЕК+ (США, Канады, Бразилии)", - говорит он. Такой показатель также существенно превышает заложенный в бюджет уровень цен в 43,8 доллара, что запускает действие позитивного эффекта от бюджетного правила.

В "Уралсибе" более консервативны в среднегодовом прогнозе: "Наш базовый прогноз по цене в среднем 57 долларов за баррель за 2018 год". На конец года видится диапазон 60-65 долларов за баррель, сказал Кокин.

Исходя из кривой фьючерсов на нефть марки Brent к концу года будет достигнут уровень в 66 долларов за бочку, среднегодовая цена составит 68 долларов, считает Веселов из "Глобэкса".

Сланцевый вопрос

При этом в США будет повышаться добыча, что может сводить к нулю весь положительный эффект от сделки ОПЕК+, предупреждает Веселов. Сланцевая добыча в США пострадать не сможет, поскольку сланцевики выходят на рентабельность при цене в 52-55 долларов за баррель. "При цене на нефть в 70 долларов можно вводить в строй старые, высокозатратные скважины, которые были остановлены в 2014 году", - говорит он.

По словам Кокина, рост добычи сланцевой нефти продолжится уже при цене Brent около 60 долларов за баррель, в 2018 году он составит более 1 миллиона баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ предоставляет американской сланцевой отрасли огромные возможности для роста, добавляет Покатович. "К концу 2018 года, по нашим расчетам, производство нефти в США может вырасти более чем на 720 тысяч баррелей в сутки и продолжить свой рост в 2019 году, превысив уровни в 11 миллионов баррелей в сутки", - говорит он. Замедление роста американской нефтяной отрасли, по словам Покатовича, ожидается к концу 2020 – началу 2021 года.

ОПЕК+ действует

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в воскресенье провел в Омане свое первое в 2018 году заседание. Вопреки ожиданиям многих участников рынка, на встрече обсуждалась не будущая стратегия выхода из сделки, а напротив, возможность продолжить сотрудничество по ее завершении.

В настоящий момент соглашение ОПЕК+ действует до конца 2018 года. В его рамках ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.

В мониторинговый комитет, созданный для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке, входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.