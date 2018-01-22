Shutdown по-вашингтонски. Чем обернется для рынка "кризис власти" в США

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В минувшие выходные ряд финансируемых правительством учреждений и компаний США остановили свою работу. Причиной стало отсутствие компромисса по принятию бюджета, в частности, касаемо мер по иммиграции. Временные бюджеты на ограниченный срок принимались с октября, но сейчас разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

По мнению замдиректора Центра политтехнологий Алексея Макаркина, ситуация серьезная, но не катастрофическая для США. "Вопрос о незаконной миграции принципиален для президента Дональда Трампа, который во многом благодаря ему выиграл избирательную кампанию. Демократы это понимают и требуют уступок в данном направлении, желая показать его слабость перед избирателями. Этого Трамп не может позволить, таким образом, система зашла в тупик", - рассказал он "Прайм".

Речь, таким образом, идет о серьезной политической игре, полагает эксперт. При этом он напомнил, что США сталкивались с этой проблемой и раньше. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. "Все важные для государства функции правительство продолжает исполнять – работают оборонные ведомства, службы безопасности. Не функционируют лишь некоторые гражданские чиновники", - отметил он.

РЕАКЦИЯ БИРЖ

Биржи отреагировали на данные события умеренным спадом. Как свидетельствуют данные торгов, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижались, но не более чем на 1%. Закрылись они разнонаправленно, поскольку испытывали влияние и других новостей.

Доллар на данном новостном фоне менялся к евро и японской иене, но тоже незначительно. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 90,64 пункта. Золото несколько подорожало в пятницу на опасениях прекращения работы правительства, но уже в понедельник вновь подешевело в рамках коррекция. Колебания и здесь не превышали нескольких десятых процентного пункта.

"Доходность 10-летних госбондов США увеличилась до 2,66%. При этом CDS на американский долг не продемонстрировал удорожание. Таким образом, инвесторы слабо отреагировали на остановку работы правительства США в ночь с пятницы на субботу, отметил в своем обзоре главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

Опрошенные "Прайм" эксперты полагают, что участники рынка не слишком верят в "сценарий апокалипсиса", надеясь на скорое разрешение проблемы. Временное прекращение финансирования госорганов США (shutdown) уже случалось 18 раз с 1976 года и продолжалось от 1 дня до 3 недель, посчитала эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко.

"При этом в 44% случаев за обозначенный период индекс S&P 500 демонстрировал позитивную динамику. В сентябре-октябре 2013 года shutdown наблюдался 16 дней, тогда S&P 500 прибавил около 3%", - сказала она.

По мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова, в понедельник коррекция на рынке может достичь 0,8%, однако сильные отчеты от Netflix, Halliburton и ResMed не позволят сильно упасть основному фондовому индексу S&P500. Поэтому в краткосрочном режиме значимого эффекта на рынки не ожидается, и инвесторы будут смотреть на остановку работы в Белом доме, как на новостной шум.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Голосование по новому временному бюджету США состоится позднее в понедельник, в 20.00 мск. Сенаторы проголосуют, следует ли продлевать временное финансирование правительства до 8 февраля. Трамп в Twitter призвал республиканцев в конгрессе добиться голосования по проекту бюджета на длительный срок, воспользовавшись так называемой "ядерной опцией" (Nuclear Option), позволяющей обойти критические ситуации, когда конгрессмены не могут принять решение по ключевым законопроектам из-за непримиримых разногласий. Члены конгресса получают ограниченное время на дебаты между партиями. При отсутствии компромисса проводится новое голосование, в ходе которого решение может быть принято при поддержке простого большинства в 51% голосов. Сейчас для этого нужно 60% голосов.

Однако, по мнению Макаркина, шанс на прохождение предлагаемой Трампом поправки об изменении правил невелик, поскольку это правило в разное время может быть выгодно разным политическим силам. В ноябре пройдут промежуточные выборы в сенат, и, если по итогам в большинстве там окажутся демократы, то уже сами республиканцы смогут воспользоваться действующими правилами. Вряд ли кто-то будет их менять для пусть и серьезной, но разовой ситуации, полагает эксперт. Поэтому с наибольшей долей вероятности стороны будут искать компромисс, который позволит им "не уронить лицо". Скорее всего, сейчас примут временный бюджет до первой половины февраля, что позволит обеспечить текущие потребности правительства и даст госслужащим возможность выйти на работу.

Таким образом, сам факт shutdown носит скорее нейтральный характер. Однако, учитывая высокие уровни фондового рынка США, налицо может быть триггер для коррекционного движения, считает Холоденко. По ее словам, внушают опасения доходности гособлигаций США, которые в последние месяцы заметно выросли. Доходность 10-летних Treasuries находится на критической отметке 2,65%, означая рост рыночных процентных ставок в США и напоминая о рисках финансовой системы.

В случае затяжного конфликта в правительстве США, например, до марта, мы увидим продолжение роста доходности на 10 казначейские облигации США, соответственно, падение цены у этих бондов, предполагает Меркулов. "Это произойдет из-за опасений, что облигации с экспирацией 29 марта могут быть не выплачены, что еще больше опустит цену вниз. Затяжной конфликт также может спровоцировать коррекцию в 2% в основных индексах, поскольку новостной шум вырастет до критических размеров. Однако я считаю, что подобный сценарий маловероятен и не жду такого развития событий", - заключил он.