Готовы ли цены на золото к прорыву вверх?

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В этом году цены на золото могут достигнуть рекордного уровня, сообщает Dow Jones.

Активные покупки золота, отчасти вызванные ослаблением доллара США, снижением доходности казначейских облигаций, избыточным оптимизмом на фондовом рынке и усилением инфляции, в текущем году могут толкнуть цены на металл выше 1900 долларов, то есть выше исторического максимума 2011 года. "Последние несколько лет рынок золота незаметно являлся бычьим и не пользовался особым интересом у большинства инвесторов", - отметил Питер Спина, руководитель GoldSeek.com. "Шансы на рост цен на золото до 2000 долларов не так велики, но они все же есть", - добавил он.

Джон Кимелманн недавно указывал на вероятность дальнейшего ралли цен на золото, предлагая целый ряд способов воспользоваться этим ралли (статья "Недавний рост цен на золото может быть только началом" от 6 января). Одним из самых популярных стало предложение обратить внимание на паи биржевых фондов, таких как SPDR Gold Shares (GLD) и Van Eck Vectors Gold Miners (GDX).

В среду февральские фьючерсы на золото завершили торги на отметке 1339,20 доллара за унцию, максимуме закрытия с сентября 2017 года. Последний раз цены на золото завершали торги выше 1400 долларов в сентябре 2013 года. "Цены на золото готовятся вырваться за пределы многолетней (примерной) базы 1050-1400 долларов", - предполагает Джеб Хэндвергер, издатель бюллетеня Gold Stock Trades. Если ценам действительно удастся подняться выше 1400 долларов, "то не стоит удивляться возможным колебаниям, подобно тем, которые демонстрировали криптовалюты". В 2018 году цены на золото могут удвоиться, с 1400 долларов до 2800 долларов, особенно учитывая, что Китай, по слухам, намерен отказаться от покупок гособлигаций США и американского доллара, курс которого упал до новых 3-летних минимумов.

Кроме того, динамика цен на золото более устойчива, чем динамика биткоина. "Разница между биткоином и золотом в том, что динамика золота движется более устойчиво и предсказуемо, поскольку она зависит от предложения и спроса, тогда как биткоин полностью спекулятивен", - добавил Хэндвергер.

В своем отчете, опубликованном ранее в этом месяце Мировой совет по золоту (WGC) обозначил факторы, которые могут повлиять на цены золота в этом году, включая ускорение роста мировой экономики, включая экономику Китая, крупнейшего в мире рынка золота, и "колебания цен активов". "Если мировые финансовые рынки скорректируются, то инвесторы могут вложиться в золото, которое всегда пользовалось спросом в периоды финансовой нестабильности", - добавили в WGC.

Между тем рынок ожидает увеличения спроса на золото в Китае в преддверии Нового года по лунному календарю, который наступит 16 февраля. Окончательные данные по спросу на золото в Китае не будут опубликованы до апреля, однако в течение первых трех кварталов прошлого года "в Китае спрос на золотые слитки и монеты вырос" по сравнению с предыдущим годом, отметил Хуан Карлос Артигас из WGC.

В последние недели золото демонстрировало устойчивый рост. Фьючерсы на золото 20 декабря начали свой самый длинный в истории период роста, продлившийся 11 торговых сессии и завершившийся 6 января. "Довольно высока вероятность, что в ближайшие недели или месяцы сопротивление на уровне 1350 долларов за унцию падет, и цены начнут расти еще выше", - говорит Спина. По его прогнозам, цены могут достигнуть 1500 и 1600 долларов за унцию, причем "у них есть потенциал приблизиться к своим историческим максимумам". В сентябре 2011 года цены на золото достигли своего абсолютного максимума 1900 долларов за унцию.

Некоторые аналитики, однако, более сдержанны в своих прогнозах. Так, Нитеш Шах из ETF Securities утверждает, что его “базовый сценарий справедливой стоимости” золота предполагает “преимущественно нейтральную динамику котировок на протяжении текущего года, так как поддержка от роста инфляционных ожиданий будет нивелирована понижательным давлением со стороны увеличения процентных ставок”. По указанному сценарию “справедливая стоимость” золота в этом году составит 1280 долларов.

Однако при “оптимистичном сценарии” котировки золота к середине года вырастут до 1420 долларов за унцию и завершат год чуть ниже 1400 долларов. Этот сценарий предполагает, что процентные ставки в США в 2018 году будут повышены лишь два раза, а последнее, в свою очередь, подразумевает более сдержанный рост индекса доллара ICE и доходности казначейских облигаций. Сила доллара может снизить привлекательность золота для держателей других валют, а рост доходности облигаций негативен для металла, который становится менее конкурентоспособным по отношению к активам, приносящим процентный доход.

При более пессимистичном сценарии цены на золото к концу текущего года могут упасть до 1110 долларов за унцию. Это произойдет, если ФРС повысит процентные ставки четыре раза и в случае отсутствия премии за геополитический риск или негативных шоков на финансовых рынках, добавил Шах.

В то же время Крис Гэффни из EverBank утверждает, что достижение ценами в 2018 году уровня 2000 долларов “маловероятно”, а рост до 1600 долларов “возможен”. “Если на рынке произойдет важное неожиданное событие или цены на фондовом рынке существенно упадут, мы вполне можем увидеть возвращение инвесторов к инвестициям в золото и рост его цен на 20%”, - заключил Гэффни.