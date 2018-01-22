Россияне стали активнее брать кредитки "на всякий случай"

МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Россияне стали активнее брать предлагаемые банками кредитные карты: по сравнению с 2016 годом количество выданных кредиток в 2017 году выросло почти вдвое – до 6 миллионов. В то же время объем портфелей банков в данном сегменте не показывает аналогичной динамики. Россияне стали чаще брать кредитные карты‍

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что по большей части такой стремительный рост объясняется в запасливости сограждан. "На всякий случай" – вот основная причина, по которой россияне берут карты. Отсутствие роста задолженности по кредитным картам может свидетельствовать о том, что клиенты научились гасить долги своевременно. Это сказывается на работе банков, которые вкупе с длинными беспроцентными периодами не могут хорошо зарабатывать деньги в данном сегменте.

Беспроцентно

Рост востребованности кредитных карт связан с общей стабилизацией ситуации в российской экономике, расширением инфраструктуры для безналичных платежей, а также с расширением опций мобильных банков, считает управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов. Также, по его словам, важными факторами роста выдачи кредиток являются широкое маркетинговое продвижение банковских карт и все более привлекательные условия и опции для их владельцев (кешбэк, мили, бонусы). Россияне все чаще предпочитают жить в долг

Значительный рост карт с высокими лимитами (от 100 тысяч рублей) может быть связан с тем, что банки часто предлагают кредитные карты клиентам, которых считают более надежными, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. "Например, клиенты, находящиеся на обслуживании в рамках зарплатных проектов, вкладчики", - поясняет она.

При этом отсутствие роста задолженности по кредитным картам может говорить о том, что клиенты банков научились в полной мере использовать преимущества кредитных карт, например, погашать долг в течение беспроцентного периода, который сейчас есть у многих кредиток, замечает аналитик.

Многие банки увеличили беспроцентный период, что позволяет дольше пользоваться деньгами банка бесплатно, добавляет Сафонов. "Все больше людей грамотно используют грейс-период (льготный период уплаты процентов по кредиту), что пусть и в незначительной степени, но находит отражение в динамике соответствующих процентных доходов банков", - говорит он. Также, оценивая итоги 2017 года, стоит учитывать эффект низкой базы 2014-2016 годов, когда выдача кредитных карт резко снизилась, замечает эксперт. Таким образом, рост в данном сегменте в минувшем году во многом был восстановительным, и в 2018 году ожидаются более умеренные темпы роста, полагает Сафонов.

На всякий случай

При отсутствии существенного роста общей задолженности по кредиткам нельзя говорить о росте закредитованности населения в данном сегменте, говорит Щурихина. Если заемщик умело пользуется преимуществами кредитных средств, использует льготный период и вовремя погашает долг, то поводов для беспокойства нет, замечает она. "К тому же иногда клиенты берут предлагаемую кредитку "на всякий случай", а не для активного использования", - говорит аналитик. Россияне увидели спасение сбережений в наличности

Директор по исследованиям аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов соглашается с коллегой. "Рост выдачи, с одной стороны, говорит о том, что кредитки стали для россиян нормой. С другой, что на фоне падения реальных доходов самый распространенный аргумент сотрудника банка "возьмите на всякий случай" попадает точно в цель", - говорит он. По последним данным, более половины россиян (53%) не исключают вероятность задержек заработной платы в течение ближайших нескольких месяцев, и с марта 2017 года их число не изменилось, напоминает эксперт.

Именно из-за статуса карты "на всякий случай" не растет кредитный портфель, замечает Аймалетдинов. "Люди будут обращаться к средствам на оформленной карте только при особой необходимости", - говорит он.



