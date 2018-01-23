Китай поглощает предложение СПГ на мировом рынке в рамках отказа от угля

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китай пытается заменить уголь на газ, тем самым поглощая мировое предложение сжиженного природного газа (СПГ) и подталкивая стоимость газа к трехлетним максимумам, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Вторая по величине экономика мира сокращает использование угля после того, как президент Китая Си Цзиньпин на Конгрессе Коммунистической партии прошлой осенью назвал улучшение экологии одним из основных приоритетов текущей политики.

Такая ситуация привела к тому, что предложение газа в некоторых отраслях Китая стало ограниченным, к примеру, для таких гигантов как немецкая химическая компания BASF или китайская компания Yunnan Yuntianhu. Это случилось из-за того, что теперь запасы СПГ используются для отопления домохозяйств, которое раньше осуществлялось с помощью угля.

Уровень смога в Китае по-прежнему значительно превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения. При этом аналитики считают, что КНР не удастся избежать отказа от угля. Использование угля провоцирует выброс более высокого уровня парниковых газов, нежели природного газа.

Это хорошие новости для отрасли СПГ, которая в последнее время столкнулась со значительным новым предложением, оказывающим давление на цены.

“Мы с оптимизмом смотрели на возможности развития в Китае, однако, их масштабы нас впечатлили”, - сказал Анатоль Фейгин из Cheniere Energy, которая экспортирует СПГ из США в Китай.

Cheniere Energy открыла свой офис в Пекине в 2017 году для продвижения СПГ на местном рынке и в настоящий момент ведет переговоры с China National Petroleum относительно долгосрочных контрактов на поставки газа из США. Кроме того, в прошлом году национальная нефтегазовая компания Малайзии Petronas также объявила о планах по увеличению продаж СПГ на юге Китая.

Согласно Platts JKM, цена СПГ, поставляемого в Азию, в этом месяце достигла 11,70 доллара за млн БТЕ, что является максимумом с ноября 2014 года.

Импорт СПГ в Китай в 2017 году вырос почти на 50%. Теперь страна обогнала Южную Корею и стала вторым по величине импортером СПГ в мире. Первое место занимает Япония.

Тем не менее для некоторых отраслей китайской промышленности даже увеличенного импорта СПГ было недостаточно.

Химический концерн BASF 12 декабря заявил о приостановке производства некоторых химпродуктов в городе Чунцин из-за "нехватки поставок природного газа". Во вторник компания заявила Wall Street Journal, что производство по-прежнему приостановлено, и неясно, когда оно возобновится.

В Yunnan Yuntianhua 13 декабря заявили, что производство аммиака и мочевины в юго-западной провинции Юньнань было прекращено из-за "частичной приостановки поставок природного газа в юго-западные регионы". Приостановка поставок была связана с тем, что власти удовлетворяют спрос на отопление в ходе зимнего периода, отметили в компании.

По словам аналитиков, учитывая открытое стремление Пекина улучшить качество воздуха, отход от использования угля вряд ли потеряет актуальность в среднесрочной перспективе. Но китайские власти также не позволят своим гражданам замерзнуть, поэтому природный газ по-прежнему будет поставляться преимущественно домохозяйствам, а во вторую очередь предприятиям.

"Очевидно, что Пекин продолжит стремиться к сокращению потребления угля", - сказал Фэнь Цинтянь, старший аналитик Changjiang Futures Co. Неудивительно, что китайские власти вводят обширные правила, приводящие к беспрецедентным последствиям, добавил он.

К 2020 году Китай намерен увеличит долю природного газа в своей структуре энергетики до 10% с текущих 7%. Это может привести к увеличению годового потребления газа с уровней 2016 года примерно на 50%, до 300 млрд кубических метров, согласно Bernstein.

"Вопрос в том, как быстро можно этого добиться, не провоцируя нехватку предложения и скачки цен, особенно в холодное время года", - отмечает Керри Энн Шэнкс из исследовательского подразделения Asia Pacific LNG, принадлежащего Wood Mackenzie.

Рост спроса со стороны Китая пришелся как нельзя кстати для рынка СПГ. Целый ряд новых проектов в Австралии, США и России содействует тому, что цены на СПГ удерживаются на уровнях, которые почти вполовину ниже пика 2014 года, составившего более 20 долларов за млн БТЕ.

По оценкам Royal Dutch Shell PLC, крупнейшего в мире поставщика и производителя СПГ, в период с 2016 по 2020 годы объем торгов на СПГ-рынке увеличится на одну треть, до 350 млн тонн в год.

"Я думаю, что одной из причин, по которой Китай решил перейти на использование СПГ вместо угля, заключается в том, что страна может увеличить покупки (СПГ) и не утроить при этом цены на рынке", - отметил Алан Таунсенд, старший специалист по энергетическому сектору во Всемирном банке.

По мере роста потребления газа Китай наращивает инфраструктуру, необходимую для осуществления импорта, сообщили в Energy Aspects.

К концу прошлого года Китай мог импортировать 56 млн тонн СПГ в год, а к 2020 году этот показатель, вероятно, увеличится на одну треть, до 74 млн тонн. В 2019 году планируется завершить строительство нового трубопровода, идущего из России в Китай; кроме того, наращивается добыча на газовых месторождениях внутри страны.

Переход к использованию газа вместо угля, вероятно, продолжится.

"Поскольку на потребление газа переходят уже целые города и отрасли, власти не могут повернуть все вспять, даже в случае роста цен", - считает Хавьер Морет из RWE Supply & Trading GmbH.