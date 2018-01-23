Россия теряет интеллектуалов и заменяет их менее образованными мигрантами

МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Отток интеллектуально развитого населения из России сопровождается притоком в страну малообразованных мигрантов, говорится в мониторинге РАНХиГС. Как отмечают эксперты, доля иммигрантов и временных мигрантов в РФ с высшим образованием ниже, чем доля образованных людей как в самой России, так и в потоке эмиграции из нее. Примечательно, что еще в 1990-е годы доля высокообразованных иммигрантов, приезжавших в страну, иногда даже превосходила соответствующую долю в российском населении.

Вместе с тем из России продолжается "утечка мозгов": последние несколько лет эмиграция в развитые страны составляла порядка 100 тысяч человек в год, 40% которых имели высшее образование. Большая часть эмигрировавших людей из России не смогла принять экономические реалии страны, две четверти – политические. Как уточняют аналитики, треть интеллектуальных эмигрантов не намерены возвращаться в Россию.

Иммиграция в Россию

Хотя из России идет масштабная эмиграция в страны дальнего зарубежья, приток из стран ближнего зарубежья всегда численно ее превосходит, поэтому Россия считается страной-реципиентом. За 24 года (с 1992 года) миграционный прирост населения России составил чуть более 9 миллионов человек, что существенно компенсировало потери страны от депопуляции. Однако за счет большого количества пострадало качество: уровень образованности мигрантов начиная с 2000-х годов оказался ниже средней образованности россиян, хотя в 1990-е годы иммигранты по данному пункту в целом соответствовали населению России, а в некоторые годы даже превосходили его.

Приток сравнительно малообразованных мигрантов может затруднять их интеграцию в российский социум, говорят эксперты, замечая, что с точки зрения текущих нужд отечественной экономики это может быть не так плохо: такие иммигранты могут делать ту работу, от которой отказываются россияне. Доля временных трудовых мигрантов с высшим и незаконченным высшим образованием составляет от 13 до 17%, что явно ниже аналогичных данных по населению России (28%).

Привлечению же образованных мигрантов не помогают даже введенные 6 лет назад преференции: разрешения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов получили лишь 151 тысяча иностранных трудовых мигрантов, говорится в мониторинге РАНХиГС.

Эмиграция из России

Параллельно высокой иммиграции в Россию происходит активная эмиграция из нее. По оценкам исследователей, за рубежом проживают около 2,7 миллиона уроженцев России. Причем в западные страны уезжают люди образованнее тех, которые остаются в России: от 30 до 70% эмигрантов в западные страны в зависимости от страны выезда имели высшее образование. "В текущем десятилетии имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России", - отмечают эксперты. Причем если в 1990-х соотечественники выезжали в основном в Германию, США и Израиль, сейчас они также стали массово уезжать в страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралию.

Тем не менее речь о ежегодном выезде миллионов и даже сотен тысяч человек не идет, успокаивают эксперты. Всего за последние несколько лет каждый год эмигрировало в развитые страны около 100 тысяч человек, из них в среднем около 40% имели высшее образование. В целом накопленный за рубежом потенциал россиян с высшим образованием оценивается примерно в 800 тысяч человек.

В основном россияне с высшим образованием выезжают на учебу в магистратуру или аспирантуру (около трети) и на работу (около четверти). Третий по распространенности канал эмиграции (каждый пятый опрошенный) – переезд в качестве члена семьи.

Для большинства эмигрантов основным "выталкивающим" фактором стало резко изменившееся экономическое положение после 2014 года, которое осложнило ситуацию на рынке труда, привело к снижению зарплат и сокращению возможностей для карьерного роста. Четверть россиян уехало из-за политической обстановки, разочаровавшихся в президентских выборах 2012 года.

Около половины эмигрантов не исключают возвращения в Россию, но ничего конкретного об этом сказать не могут. 15% уехавших в случае интересного предложения готовы вернуться на родину. Причем доля таких людей могла бы быть больше, но события 2014 года и последовавший кризис, в том числе на рынке труда, резко поменяли их планы по возвращению. Треть эмигрантов уверена, что никогда не вернется в Россию.