Явные и скрытые причины загадочного падения промпроизводства в России

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат во вторник обнародовал данные по промпроизводству. Рост этого показателя в 2017 году составил 1%, при том, что Минэкономразвития прогнозировало рост на 2%. Наиболее существенное в рамках года снижение промпроизводства произошло в четвертом квартале – на 1,7%. До этого промышленность росла в годовом выражении на протяжении семи кварталов подряд, начиная с 1 квартала 2016 года. После этого промпроизводство имело лишь позитивную динамику. Так, в третьем квартале 2017 года рост составлял 1,4%, во втором – 3,8%, в первом - 0,1%. Таким образом, согласно данным статистического ведомства, декабрьский спад зафиксирован впервые с четвертого квартала 2015 года. Промпроизводство в РФ в IV квартале упало впервые с 2015 года

Если рассматривать помесячную динамику за четвертый квартал прошлого года, то в сентябре промпроизводство затормозилось до 0,9%, а в октябре показало нулевую динамику. В ноябре был отмечен резкий спад до 3,6%, в декабре он замедлился до 1,5%.

ПРИЧИНЫ ЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ

Минпромторг в середине декабря объяснял столь резкий спад промпроизводства в ноябре эффектом высокой базы, сделкой ОПЕК+ и теплой погодой. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре выросло на 0,4% после спада на 1,4% месяцем ранее. Промпроизводство в РФ в ноябре сократилось на 3,6%

Однако эксперты, опрошенные "Прайм", говорят и о других причинах. По словам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, позитивные ожидания формировались в течение всего прошлого года благодаря положительной динамике большую часть этого периода. Она наблюдалась по широкому списку параметров, в том числе, по оперативным индикаторам улучшения динамики промпроизводства. Отмечались также позитивные сигналы из отраслей, которые традиционно рассматриваются как своего рода опережающие индикаторы роста экономики, например, транспорт. Все это давало определенные основания для ожиданий, связанных с достаточно благоприятным сценарием.

В то же время, конец года был смазан негативной статистикой, которая скорректировала общую динамику. Отчасти можно говорить, что просадка была обусловлена причинами, связанными с некоторой коррекцией на фоне снижения эффекта низкой базы, который уже не был таким благоприятным, констатирует эксперт.

В то же время, эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев не вполне согласен с официальной версией причин спада. "Провал, предопределивший низкое годовое значение индекса промпроизводства, объясняют сделкой ОПЕК+ и теплой погодой. Первое объяснение выглядит, по меньшей мере, странно. По данным Росстата, индекс по добыче сырой нефти и природного газа в ноябре прошлого года снизился в годовом выражении лишь на 2,2%. Индекс по обеспечению электрической энергией, газом и паром снизился сильнее – на 6,4%, и это действительно можно объяснить относительно теплой погодой. Но вряд ли отрасль так уж сильно повлияла на общее падение ИПП", - рассуждает он.

При этом без внимания экономических ведомств оказался другой показатель – падение в ноябре индекса по металлургическому производству на 20,6% год к году. "Это очень серьезная цифра, как будто бы целая Магнитка простояла месяц без работы. На самом деле все крупнейшие металлургические компании говорят о росте объемов производства за год в пределах 1-2%", - говорит эксперт.

По его словам, сложно объяснить такое отклонение иначе, чем какой-то большой ошибкой при расчетах либо сознательным манипулированием статистикой в непонятно каких целях. Подозрение укрепляются отсутствием не только внятных объяснений, но и упоминания официальными спикерами падения металлургического производства в качестве одной из причин снижения индекса промышленного производства, добавил он.

ПРОГНОЗ ПОКА РЕАЛЕН

При этом официальные прогнозы по промпроизводству пока выглядят весьма позитивно. Минэкономразвития в конце августа улучшило прогноз на 2018-2020 годы до 2,5% с 2,1% в год. Международный валютный фонд менее оптимистичен в оценках, но и он улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год на 0,1 процентного пункта — до 1,7%. Прогноз на 2019 год остался неизменным - рост на 1,5%

По оценке экспертов, рост промпроизводства в обозначенных пределах вполне реален. "Если оставить за скобками все сомнения, то при прочих равных в первом квартале можно ожидать возобновления некоторого роста относительно прошлогодних значений. Во всяком случае, год назад сделка ОПЕК+ уже действовала, да и температура воздуха во второй половине января значительно опустилась. Да и ведомства к президентским выборам постараются давать побольше позитивной статистики", - полагает Калачев. По его мнению, росту в пределах 2% будет способствовать возобновление позитивной динамики инвестиций в основной капитал, наблюдавшееся в прошлом году. С определенным отставание по времени этот фактор должен отразиться в росте производства.

Лисоволик также считает, что можно ожидать некоторого восстановления темпов роста промпроизводства. Об этом свидетельствуют оперативные индексы, которые говорят о том, что динамика промышленности по итогам 2018 года окажется, скорее всего, в положительной зоне. Росту помешает то, что эффект низкой базы сходит на нет, равно как и фактор обменного курса. В настоящее время мы наблюдаем крепкий рубль на фоне достаточно высоких цен на нефть, которые растут в последнее время.

По его словам, обозначенных показателей роста в рамках 2-2,5% по итогам 2018 года достичь реально, однако для этого необходимы дополнительные импульсы для роста в промышленном сегменте. Очень важна ситуация с инвестициями – даст ли их рост возможности для развития производства. С точки зрения внешнего фона, который достаточно важен для динамики реального сектора, вопросов пока нет. Можно ожидать некоторого кредитного ускорения, которое должно дать импульс росту инвестиций и динамике промпроизводства. Есть простор для снижения ставок ЦБ в течение этого года, что также важно для промышленности.

Кроме этого, следует обратить внимание на то, насколько удастся наращивать нетопливный экспорт и будет ли расширен рынок сбыта для отечественных промышленных товаров. С учетом использования всех резервов, которые есть на данный момент и запуска дополнительных программ поддержки производства при благоприятном внешнем фоне и некотором ускорении инвестиций, прогноз с большой долей вероятности удастся реализовать, заключил представитель Евразийского банка развития.