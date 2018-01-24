Лучший "нарезной" хлеб на юге РФ печется в Краснодарском крае

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Лучший по качеству батон белого "нарезного" хлеба на юге России можно найти в Краснодарском крае, сообщает Роскачество, завершившее очередное веерное исследование этой самой популярной разновидности белого хлеба в Южном федеральном округе.

Масштабное исследование проходит в течение года во всех федеральных округах РФ. Хлеб исследуют в шести лучших аккредитованных испытательных центрах страны, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта. Ранее такие же исследования проводились в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В новом исследовании приняли участие нарезные батоны 16 торговых марок из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Хлеб проверили на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства готового продукта. Кроме того, эксперты изучили, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве.

ЛУЧШИЙ И ХУДШИЙ

По результатам исследования, товарами повышенного качества признаны шесть торговых марок нарезных батонов: "Анапский хлебокомбинат", "Лазаревский хлеб" и "Сочинский хлебокомбинат" (Краснодарский край), "Азовский хлеб" (Ростовская область), "Батоша" (Астраханская область) и "Стойленская нива" (Волгоградская область).

Лидером по качеству нарезных батонов в ЮФО стал Краснодарский край: здесь эксперты Роскачества не обнаружили ни нарушений, ни серьезных недостатков. На юге нарушителем был признан только ТМ "Трусовский хлебозавод" (Астраханская область) – данный продукт не соответствовал заявленному ГОСТу по пористости, что является введением потребителя в заблуждение.

Как показало исследование, несмотря на то что формально нарушитель среди производителей нарезных батонов ЮФО только один, некоторые товары имеют серьезные недостатки, но не могут быть признаны нарушителями в силу недоработок в российском законодательстве. Поэтому потребителю лучше обращать внимание на продукцию повышенного качества.

В первую очередь в рамках исследования специалисты Роскачества выяснили, насколько безопасен нарезной батон, лежащий на прилавках магазинов российского юга. Хлеб проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесеней, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Ничего из перечисленного эксперты не обнаружили. Отрицательными оказались и результаты тестов на зараженность возбудителем картофельной болезни хлеба.

Не оказалось у хлеба из ЮФО и проблем с зольностью муки – ключевого показателя качества, от которого во многом зависит вкус хлеба: как показало исследование, с большой долей вероятности производители всех исследованных товаров использовали муку высшего сорта.

БАКТЕРИИ, БРОМАТЫ, КИСЛОТА

По данным исследования, в батонах трех торговых марок (двух из Волгоградской области и одной - из Ростовской) эксперты зафиксировали повышенное количество бактерий. Специалисты предполагают, что потенциально это может быть связано с нарушением технологического режима на производстве. И хотя данный факт не является нарушением (у хлеба очень короткий срок годности, и он не является питательной средой для бактерий), такой батон лишается возможности претендовать на российский "Знак качества".

Кроме того, при исследовании батонов были выдвинуты повышенные требования к наличию улучшителей (броматов, фосфатов и семикарбазида) в хлебе. Их содержание в батонах не нормируется российским законодательством, что дает производителям возможность использовать, например, броматы как улучшители муки. Для сравнения: в США эту пищевую добавку можно добавлять лишь в некоторые виды хлебобулочных изделий, в Европе броматы и вовсе полностью запрещены.

Однако производители хлеба торговых марок "Волжский", "Сарептская мельница" (оба из Волгоградской области) и "Хлебозавод Наримановский" (Астраханская область), как оказалось, используют броматы. Зато семикарбазидов, найденных ранее в хлебе из СКФО, в нарезных батонах российского юга эксперты не нашли.

Подобного рода проблемы не выявлены в хлебе ЦФО и СЗФО.

По словам директора Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елены Мелешкиной, обнаружение броматов в хлебе настораживает.

"Броматы, например, потенциально являются канцерогенными веществами. Но надо отдать им должное – они действительно сильно улучшают качество хлеба. Скорее всего, производитель покупает хлебопекарные улучшители, в состав которых входят броматы. ... То, что Роскачество обнаружило улучшители, подтверждает, что у нас в стране не существует необходимого контроля (а все хлебопекарные улучшители – европейского производства). Давно назрела задача наладить контроль за тем, что кладут в хлеб", - считает специалист.

А вот красителей и отбеливателей в нарезных батонах эксперты не нашли. Зато были найдены следы консерванта – сорбиновой кислоты, их использованием грешат производители хлеба сразу восьми торговых марок. По словам специалистов, обнаруженные количества говорят о том, что, скорее всего, консервант попал в хлеб из маргарина. Это не является нарушением, однако данные товары лишаются возможности претендовать на государственный "Знак качества".

ФОРМА И ЖИРНОСТЬ

Проверили "нарезные" батоны и на органолептические показатели – цвет, форму, рисунок на поверхности, запах, вкус и состояние мякиша хлеба.

"Слабым местом" оказалась пористость мякиша. "Плохую" пористость эксперты зафиксировали у хлеба "Трусовский хлебозавод" (Астрахань), это не является нарушением с точки зрения органолептики, но не соответствует ГОСТу, по которому был изготовлен продукт. Кроме того, батон этого производителя оказался еще и достаточно черствым.

У хлеба под торговыми марками "Геленджикский хлебозавод", "Пашковский хлеб" и "Хлебозавод №6" (Краснодарский край), а также "Хлебозавод "Юг России" (Ростовская область) оказался достаточно плотный мякиш. По словам Мелешкиной, такой хлеб нашему организму тяжелее переварить. И если бы эти производители изготавливали свой продукт по ГОСТ 27844-88, это бы стало нарушением, однако их продукция произведена либо по другим ГОСТам, либо по собственным стандартам организаций.

Зато по показателям жирности у хлеба из ЮФО все в порядке – специалисты Роскачества не нашли здесь ни одного нарушения. Нет у исследованных батонов и проблем с недовесом.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".