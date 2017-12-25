Банки РФ рассказали о клиентках Татьянах в день именин

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Елена Медведева. Российские банки - Сбербанк SBER и банк "Хоум Кредит" - провели исследование клиентской базы, приуроченные к Татьяниному дню, который отмечается в России 25 января. Имя Татьяна популярно, клиентки с таким именем ведут активный образ жизни, следует из исследований двух банков, с которым ознакомилось агентство "Прайм".

Татьяны, по данным Сбербанка, ведут активный образ жизни: 54% из них учатся или работают. Средний возраст Татьяны 45 лет.

Среди клиенток Сбербанка Татьяны составляют 6,5%. Наиболее часто Татьяны встречаются в Мордовии (8,9%), Рязанской (8,5%) и Амурской областях (8,21%), Москве (7%) и Санкт-Петербурге - 6,9%.

Татьяны часто посещают магазины, кафе и рестораны (50,89% и 4,98% транзакций по банковским картам соответственно). В магазинах Татьяны предпочитают покупать продукты (33,99% объема покупок по банковским картам), одежду (11,58%) и товары для дома (8,83%). При этом сумма их чека на покупку одежды втрое превышает сумму чека на продукты.

Как рассказали в Сбербанке, 15% Татьян имеют сбережения. Больше всего "сбережливых" Татьян проживает в Москве (25,12%), Ярославской (21,35%) и Воронежской (21,19%) областях, проанализировал крупнейший российский банк.

ТАТЬЯНЫ ПОПУЛЯРНЫ

По данным исследования банка "Хоум Кредит", среди всех клиентов банка из 35,3 миллиона человек - 1,6 миллиона человек, или 4,6% - клиентки по имени Татьяна.

Большая часть Татьян - это клиентки в возрасте от 30 до 60 лет (72,2%), между тем 18,5% Татьян - старше 60 лет. А доля Татьян в возрасте до 30 лет составила всего 9,2%.

"Эти данные говорят о том, что имя "Татьяна" по-прежнему популярно у родителей, хотя выбирают его уже не так часто, как в 1958-1988-х годах. Советуем обратить на этот факт внимание тем, кто сейчас озадачен выбором имени для своих дочерей", - отмечает "Хоум Кредит".

Популярнее всего имя Татьяна в Сибири - 18% клиенток банка с таким именем живет именно там. На втором месте регионы юга России (13,2%). Третье поделили между собой центральные и Волго-вятский регионы (12,7% и 12,5% соответственно). Затем следуют Урал (11,8%), Поволжье (9,8%), Северо-Запад (9,4%) и Москва (8,4%). Реже всего это имя встречается на Дальнем Востоке - всего 4,1%.

Поскольку Татьянин день совпадает с Днем российского студенчества, банк решил проверить, насколько востребовано среди Татьян высшее образование. Выяснилось, что 30,7% из них когда-либо обучались в высших учебных заведениях, а 27,3% имеют законченное высшее образование. "Эти данные в целом соответствуют официальной статистике - по данным переписи населения 2010 года, 27% россиян в возрасте от 25 до 64 лет окончили ВУЗ", - отметили в банке.

Больше всего Татьян с высшим и неоконченным высшим образованием проживают в Москве (40,4%). На втором месте Дальний Восток (32,9%), а на третьем - Северо-Запад (32%). Затем следуют Волго-вятский регион (30,3%), Сибирский (30,1%), Уральский (29,6%) регионы, Юг России (29,4%), Центральный (28,6%) и Поволжский (28,3%) регионы, говорится в исследовании банка "Хоум Кредит".