Санации отобрали у банков триллион

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российские банки в 2017 году смогли заработать на 15% меньше, чем в предыдущем. Если в 2016 году прибыль стремилась к триллиону рублей, то в прошлом году показатель получился скромнее – 790 миллиардов. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", связывают снижение показателя, прежде всего, с громкими санациями, а также с общим падением маржинальности некоторых банковских сегментов на фоне низкой инфляции и ставок.

Вместе с тем в ушедшем году выросло кредитование: компаний – на 3,7%, населения - на 13,2%, а объем кредитов экономике увеличился на 6,2%. Это произошло благодаря, в том числе, восстановлению спроса на потребительские и автокредиты. В новом году наращивание кредитования ускорится, уверены эксперты, в частности и в корпоративном сегменте. Однако рост может сдержать сокращение реальных доходов населения.

Аналитики не исключают, что если удастся избежать новых больших санаций, то в текущем году банковский сектор вновь может заработать триллион рублей.

Санации отобрали прибыль

На общий финансовый результат банковского сектора в 2017 году, прежде всего, оказали негативное влияние убытки крупных банков, отошедших на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По его словам, снижение финансового результата в 2017 году во-многом носило "технический" характер ".

По расчетам банка "Уралсиб", в августе-ноябре совокупный убыток групп "Открытия" и Бинбанка на финрезультат сектора составил около 540 миллиардов рублей, сказала старший аналитик банка Наталья Березина. "Пока ЦБ не опубликовал данные по каждому банку за декабрь, но совокупный убыток сектора в 80 миллиардов рублей за месяц однозначно связан с передачей на санацию в ФБКС Промсвязьбанка", - поясняет она.

Снижение прибыли банков в 2017 году вызвано также общим сокращением маржинальности банковских продуктов на фоне падения инфляции и ставок в экономике, добавляет управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов. "В результате многие банки в прошлом году не сумели в достаточной степени обеспечить комиссионный и процентный доход", - говорит он.

Вообще рентабельность банков в 2017 году выросла, отмечает старший аналитик "БКС Глобал Маркетс" Ольга Найденова. Это произошло на фоне восстановления экономики, роста спроса на кредиты, снижения рисков. "По данным ЦБ, в 2017 прибыльные банки заработали 1,6 триллиона рублей против 1,3 триллиона в 2016 году. Вплоть до августа эта тенденция прослеживалась на совокупной прибыли сектора", - напоминает она. Однако на фоне проявления проблем ряда крупных банков и их санации только за последние четыре месяца 2017 года банки сформировали более триллиона рублей резервов, что не могло не отразиться на совокупной прибыли сектора, объясняет аналитик.

Кредиты растут

Рост кредитования населения связан с восстановлением спроса после двухлетнего снижения розничных портфелей, говорит Найденова. "Номинальные доходы населения все-таки выросли, и я не вижу избыточного накопления риска в текущих темпах роста", - поясняет она.

По словам Березиной, рост розничного кредитования активизировался в 2017 году за счет восстановления спроса в необеспеченном потреб- и автокредитовании, тогда как ипотечный портфель и не останавливал свой рост в последние годы. "Безусловно, росту кредитования способствовало снижение ставок вслед за ключевой", - поясняет она, добавляя, что в экономике одновременно с этим рос оборот розничной торговли и увеличивались продажи новых авто.

Однако отсутствие роста в реальных доходах населения является сдерживающим фактором, замечает она. "В течение года происходило замедление темпов роста вкладов населения; доля сбережений снижалась в пользу потребления. Также в этом случае снижающиеся ставки побудили искать альтернативы вкладам", - говорит аналитик.

Кравченко соглашается с коллегами, но замечает, что высокие темпы розницы могут вызвать обеспокоенность у ЦБ в отношении инфляционных рисков, а темпы выдачи ипотеки могут замедлиться в связи с проблемами в строительной отрасли после схода с дистанции крупных частных банков, активно кредитовавших строительство и недвижимость.

В то же время темпы кредитования корпоративных клиентов остаются достаточно слабыми, замечает он. В текущем году темпы роста портфелей юрлиц могут приблизиться к двузначной отметке, а розницы, наоборот, снизиться до 10%. В результате разница в темпах между двумя сегментами должна сократиться, а общий рост кредитов экономике выйти на двузначную отметку, полагает Кравченко.

Прогнозы на год

Если количество новых участников ФКБС в 2018 году не превысит показатель прошлого года и новых крупных санаций вовсе удастся избежать, то в текущем году прибыль банков может составить триллион рублей, не исключает эксперт.

По оценке Сафонова, в 2018 году чистая прибыль банков может составить 1,3-1,4 триллиона рублей. Розничное кредитование продолжит расти темпами 10-15%, корпоративное кредитование, где рост в 2017 году был едва заметным, должно ускориться примерно до 7% на фоне снижения процентных ставок, добавляет Найденова. В этом году, по словам Сафонова, наличие позитивных тенденций продолжится, совокупный кредитный портфель вырастет на 5–7%.

Прибыль банков в 2018 году также будет зависеть от процедур оздоровления банков, замечает Березина. "Наш прогноз на 2018 год предполагает рентабельность капитала сектора на уровне около 18% - это примерно соответствует уровню за 11 месяцев 2017 года за вычетом банков на санации", - говорит она. В 2018 году, по ее прогнозу, ожидается увеличение корпоративного кредитования в секторе на уровне 6%, розничного - примерно на 10%.

В текущем году в целом по рынку будет наблюдаться рост кредитного корпоративного портфеля (с исключением эффекта валютной переоценки) на уровне порядка 5%, ожидает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова, отмечая, что ускорение роста кредитования будет достигнуто за счет подъема экономики и снижения ставок.

"Рост кредитования населения, как традиционно более динамичного сегмента, ожидается на уровне 10-12%", - прогнозирует она. Приток средств населения ожидается на уровне 7%, что близко к номинальному росту доходов, прирост средств компаний (включая государственные) – на уровне 5-6%, полагает эксперт. "Можно говорить, что экономика продолжает устойчиво расти, однако темпы роста остаются сдержанными", - поясняет Шилова.

По словам Кравченко, основными сдерживающими факторами для сектора в 2018 году будут внешние геополитические риски, которые могут привести к ужесточению санкций и росту финансовой волатильности. Внутренние риски традиционно связаны с повышенной концентрацией банковского бизнеса на активах собственников и крупных клиентов, с отсутствием доступа у большинства банков к качественным корпоративным заемщикам, с хроническим кризисом доверия на рынке с начала банковской зачистки в 2013 году, говорит аналитик.

В любом случае, негатива для экономики результаты сектора за год не несут, напротив, тенденции сейчас таковы, что банковская система становится более здоровой и устойчивой, объемы и доступность кредитования растут, увеличивается и депозитная база, даже несмотря на снижение ставок, заключает Сафонов.