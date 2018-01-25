Как не совершить критической ошибки при инвестициях в золото

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Многие инвесторы в золото считают, что самым важным фактором являются сроки – когда имеет смысл держать позиции, а когда быть вне рынка.

Однако они ошибаются.

Аналогичным по важности, если не более важным фактором, выступает способ инвестиций в рынок золота, сообщает Dow Jones.

Не все инвестиции в золото и связанные с металлом активы показывают хотя бы приблизительно аналогичную динамику, показало исследование “Не все то золото, что блестит”, проведенное журналом Financial Analysts Journal. Его авторами выступают Роберт Джонсон, президент и глава Американского колледжа финансовых услуг, а также Джеральд Дженсен и Кеннет Уошер, профессоры финансов Крейтонского университета.

Возьмем хотя бы последнее десятилетие. За последние 10 лет по состоянию на 22 января акции биржевого фонда iShares Gold Trust (IAU) выросли в цене на 45,1%, а VanEck Vectors Gold Miners (GDX) упали на 49,3%. Это очень большой спрэд.

В этом смысле золото сильно отличается от рынка акций. “Если вы хотите сформировать диверсифицированный портфель акций, тогда решение о сроках инвестиций намного более важно, чем выбор конкретных акций в этом портфеле”, - пояснил Джонсон в интервью. В случае же с золотом, напротив, “выбор объекта инвестиций также важен, если не более важен, чем решение о сроке инвестиций”.

Какие факторы необходимо учитывать при выборе объекта инвестиций, связанного с золотом?

Во-первых, бета-коэффициент. Многие инвесторы в золото смотрят в сторону ETF и фондов, инвестирующих в золотодобывающие компании, в качестве максимально эффективного способа воспользоваться ростом цен этого драгметалла. И на самом деле, исследователи обнаружили, что бета-коэффициенты активов, привязанных к золоту, составляют 1,5-1,8 (с погрешностью на недельную волатильность). Это означает, что паи этих фондов могут вырасти или упасть в цене в 1,5-1,8 раза сильнее, чем цена золота.

Такие высокие бета-коэффициенты привлекают агрессивных спекулянтов, стремящихся получить как можно большую прибыль при инвестировании в золото. Но есть более легкий способ добиться того же результата: увеличьте инвестиции в сами золотые слитки. Например, если золото занимает не 10%, а 15% вашего инвестиционного портфеля, то это даст такой же эффект, как если бы 10% вашего портфеля занимали активы, связанные с золотом, с бета-коэффициентом 1,5.

Другим фактором, который следует учитывать при выборе объекта инвестирования, является то, как этот актив позволяет хеджировать против снижений фондовых рынков. По сообщениям аналитиков, ETF и фонды, инвестирующие в золотодобывающие компании, гораздо больше коррелируют с фондовым рынком, чем можно было ожидать. В отличие от них, золотые слитки таким свойством не обладают.

Одним показательным критерием является коэффициент корреляции, который измеряет степень связи между стоимостью различных активов. Коэффициент 1,0 будет означать идеальную корреляцию, тогда как при нулевом значении корреляция отсутствует или минимальна. Коэффициент корреляции между ценами на золотые слитки и индексом Standard & Poor's 500 равен 0,03, то есть близок к нулевому значению, тогда как коэффициент корреляции между фондами, инвестирующими в золотодобывающие компании, и фондовым рынком составляет 0,3-0,7.

Другой выгодной особенностью фондов, инвестирующих в золотодобывающие компании, является способность хеджировать от инфляции. В подтверждение предыдущих заявлений аналитики обнаружили, что цены на золотые слитки сами по себе не демонстрируют корреляцию с инфляционными колебаниями. При этом согласно исследованиям, коэффициент корреляции между уровнем инфляции и фондами, инвестирующими в золотодобывающие компании, составляет 0,2-0,4. Тем не менее, хотя эти коэффициенты имеют важное статистическое значение, они все же далеки от уровня 1,0, который сигнализирует об идеальной корреляции.

Независимо от того, каково будет ваше решение относительно того, на чем остановиться, на золотых слитках или на акциях золотодобывающих компаний, большинство аналитиков сходятся во мнении: многое зависит от вашего личного выбора, поскольку в будущем будет множество уровней прибыли при использовании различных инструментов вложения средств в золото, традиционных для инвесторов.

По мнению Джонсона и его соавторов, инвесторам не следует относиться к "драгоценным металлам как в целом к однородному классу активов".