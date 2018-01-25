Без рубля нет платежа: криптовалюты в РФ не станут деньгами

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Министерство финансов РФ разработало законопроект "О цифровых финансовых активах", который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок проведения на территории России сделок с криптовалютой: они могут совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям. В то же время использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа недопустимо. Министерство предлагает расценивать криптовалюту как денежные суррогаты и внести ответственность за ее использование как за организацию финансовых пирамид.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что криптовалюты не являются ни суррогатом, ни финансовыми пирамидами, это совершенно новая цифровая технология, которую не нужно рассматривать и регулировать в рамках аналоговой экономики. Эту технологию нужно поддерживать и развивать, чтобы в конце концов выстроить большую практическую базу, на основе которой и заниматься законотворчеством. В случае же запретительных мер Россия рискует потерять большую статью инвестиций.

Суррогат?

Хотя в законопроекте Минфина даны определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO, вопросы налогообложения и регулирования не раскрыты, говорит старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Россия пошла своим путем – криптовалюты получили статус актива. В ряде азиатских стран, например, в Японии они официально признаны платежным средством", - замечает он. В России же, согласно 75-й статье Конституции, денежной единицей является рубль, а введение и эмиссия других денег не допускаются, соответственно, любые расчеты с помощью криптовалют подпадают под уголовное деяние, отмечает эксперт.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин позитивно оценивает проделанную Минфином работу относительно понимания устройства криптоиндустрии. Однако, по его словам, еще предстоит серьезная работа с чиновниками по объяснению механизмов рынка криптоиндустрии. "Мы позитивно оцениваем появление проекта о цифровых активах, но предстоит работа по разъяснению, что криптовалюты – это не денежные суррогаты, это совершенно новый мир цифровой экономики, который в существенной степени не связан с сегодняшней", - говорит он.

Финансовая пирамида?

Припачкин отмечает, что криптовалюту нельзя назвать финансовой пирамидой. "Приравнивание криптовалют к финансовым пирамидам лишено смысла, как и вообще регулирование этой индустрии на основании тех нормативно-правовых актов и понятий, которые были связаны с аналоговой экономикой", - говорит он.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин соглашается с коллегой: сами по себе классические криптовалюты не являются пирамидами. "Особенности криптовалют (блокчейн и децентрализация) наделяют их свойствами денежных суррогатов в глобальном масштабе. Тем не менее, как и обычные денежные средства они могут использоваться в создании пирамид", - говорит он.

По мнению Припачкина, правильным путем в отношении криптовалют идет Белоруссия, которая в Парке высоких технологий разрешила деятельность в области криптовалют. "Параллельно на основании практики применения криптовалют, криптоиндустрии, цифровых активов, бирж, обменников они будут выращивать законодательство, которое будет соответствовать практике", - поясняет он.

Никакие запреты в этой области, по словам Припачкина, не помогут и не отрегулируют данную сферу. "Появление новой индустрии надо тщательно оберегать, поддерживать, развивать, параллельно создавая практическую базу", - говорит эксперт. Он привел в пример Китай, который запретил ряд операций с криптовалютами. "Вся эта индустрия и миллиарды инвестиций утекли в соседнюю Корею, Японию. Здесь будет та же самая история", - замечает он.

Позиция ЦБ

По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество, отмечает Минфин. В свою очередь Банк России поясняет, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.

Выпуск и обращение криптовалют регулятор по-прежнему считает высокорисковаными как для потребителей, так и для инвесторов, отмечая, что они ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством. По мнению регулятора, операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена.

Таким образом, отмечают в ЦБ, в целом согласованы все положения законопроекта о цифровых финансовых активах, который разрабатывался представителями ЦБ и Минфина, за исключением возможности обмена криптовалют на рубли или валюту.

Будущее криптовалют

В масштабах всего рынка усиление национального регулирования в РФ не найдет отражения, полагает Нигматуллин. По его оценкам, на глобальном рынке операций по обмену криптовалют на Россию приходится лишь около 5%. "Доля майнинговых мощностей в России и вовсе не превышает 1-2% общемировых", - замечает он.

В любом случае Минфин и ЦБ максимально заинтересованы в ужесточении регулирования криптовалют даже в ущерб развитию цифровой экономики, полагает эксперт, поскольку криптовалюты позволяют эффективно уходить от налогообложения. "В будущем они могут исказить монетарное регулирование и быть привлекательны для использования в теневом секторе экономики", - отмечает он.

Российский рынок криптовалют в мировых масштабах составляет небольшую долю, соглашается Ткачук, поэтому заметного влияния на ход торгов он не окажет. "В ближайшие месяцы курс биткоина стабилизируется в диапазоне 10-15 тысяч долларов", - прогнозирует он.

Сейчас новые рынки криптовалют переживают становление и развитие, говорит Припачкин. "Это нормальный процесс, который сопровождается определенной волотильностью, которая характерна для развивающихся рынков. За последние два года и у рубля была высокая волатильность, но никто сильно не переживал из-за этого", - поясняет он, замечая, что правильно организованная политика при высокой волатильности позволяет зарабатывать.