Резервы и низкая инфляция ударили по прибыли банков РФ

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Екатерина Жирова. Банк России в четверг опубликовал статистику банковского сектора: прибыль банков сократилась по итогам 2017 года на 15%, до 790 миллиардов рублей вместо ожидавшегося 1 триллиона рублей. Ключевым фактором снижения этого показателя стало создание резервов тремя банками, перешедшими под крыло ЦБ. Охладила ситуацию и низкая инфляция, которая снизила маржу банков, считают опрошенные аналитики.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5%, хотя еще по итогам 2015 года она была 12,9%. Однако, по мнению аналитиков, текущий год будет наиболее благоприятным для банков и их общая прибыль все-таки превысит 1 триллион рублей, если не будет серьезных внешних шоков.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR. При этом в середине октября прошлого года зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что прибыль российских банков по итогам 2017 года может быть близкой к 1 триллиону рублей и даже выше, несмотря на признание убытков Бинбанка и "Открытия". Но такая оценка была озвучена до объявления о санации Промсвязьбанка.

В прошлом году регулятор докапитализировал "ФК Открытие" на 456,2 миллиарда рублей, не исключив необходимости дополнительной докапитализации в текущем году. В сентябре прошлого года Поздышев оценивал размер "дыры" в капитале Бинбанка — в 250-350 миллиардов рублей.

Что касается также санируемого Промсвязьбанка, на прошлой неделе Минфин сообщил, что на его базе будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован. Размер необходимой докапитализации банка ЦБ еще уточняет. В декабре минувшего года Поздышев оценивал докапитализацию банка в 100-200 миллиардов рублей.

ПРИЧИНЫ

По мнению замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерия Пивеня, увеличение объема резервов стало ключевым фактором снижения прибыли. По данным аналитика, по итогам 2017 года объем резервов вырос до порядка 930 миллиардов рублей с 5,6 миллиарда рублей в 2016 году. "Что в значительно мере связано с созданием резервов банками, перешедшими под контроль ФКБС", - считает Пивень.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский помимо роста уровня резервирования по банковской системе отметил давление на процентную маржу банков, вызванное снижением инфляции.

В свою очередь старший директор банковской аналитической группы Fitch Александр Данилов считает, что на отклонение прибыли от прогноза ЦБ в один триллион рублей повлияла санация Промсвязьбанка. По данным аналитика, убыток банка составил более чем 200 миллиардов рублей. Старший аналитик Moody`s Семен Исаков также указывает на "огромнейшие убытки", которые санируемые банки признали в четвертом квартале. Он предположил, что регулятор изначально не закладывал подобные отрицательные сценарии.

Пивень из АКРА считает, что на итоги текущего года существенное воздействие может оказать снижение процентной маржи, которое будет происходить вслед за падением процентных ставок. По его мнению, банки могут испытывать проблемы с наращиванием чистого процентного дохода и поддержанием уровня рентабельности.

В свою очередь Moody`s и Fitch считают, что текущий год будет наиболее благоприятным для банков в сравнении c 2017 годом. Так, в Fitch считают, что прибыль банков превысит 1 триллион рублей, если не будет серьезных внешних шоков. А старший аналитик Moody`s не ждет повторения огромных убытков банками в 2018 году, что должно вернуть финансовый результат сектора на траекторию растущего тренда.

Пока рекордным для российского банковского сектора остается 2012 год, когда, согласно подсчетам ЦБ, его прибыль составила 1,012 триллиона рублей. В последующие годы показатель менялся следующим образом: 994 миллиарда рублей в 2013 году, 589 миллиардов рублей в 2014 году, 192 миллиарда рублей в 2015 году и 930 миллиардов рублей в 2016 году.