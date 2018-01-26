Рейтинг России может стать инвестиционным во второй половине 2018 года

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Повышение суверенного рейтинга России уже не за горами, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Возможно, уже в середине года международные рейтинговые агентства могут повысить его до инвестиционной категории, так как экономическая ситуация в России стабилизируется, страна учится противостоять внешним шокам. Пока же, согласно текущему "мусорному" рейтингу, инвестиции в ценные бумаги РФ считаются опасными.

Международное рейтинговое агентство Moody's накануне повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со "стабильного" на "позитивный", подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство считает, что страна успешно справилась с шоковым падением нефтяных цен и введением западных санкций. Ранее два других агентства – Fitch и Standard & Poor`s (S&P) – также стали оценивать Россию более положительно, и еще в прошлом году пересмотрели прогнозный показатель в отношении суверенного рейтинга России со "стабильного" до "позитивного".

Экономическая ситуация

Сейчас в стране складывается ситуация неуверенного роста и выбора дальнейшего пути развития, говорит главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. "В 2017 году после трех лет спада произошел восстановительный рост инвестиций, но он достаточно неуверенный, и не слишком очевидны факторы роста в этом году", - отмечает он. Несмотря на некоторую неуверенность относительно факторов роста, можно отметить улучшение ситуации с бюджетом и победу над инфляцией, замечает эксперт.

По мнению Табаха, пока, в условиях сверхвысокой реальной процентной ставки и падающих располагаемых доходов населения, сложно ожидать инвестиционного бума. "В инвестициях слишком многое зависит от государственных и полугосударственных инвестиций. А надо, чтобы их двигали интересы бизнеса и спрос населения", - замечает он. Тем не менее низкий внутренний и внешний долг, побежденная инфляция и стабильный бюджет дают хорошую базу для роста, добавляет он.

Генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Алексей Венчаков оценивает текущую экономическую ситуацию как более стабильную и устойчивую по отношению к предыдущим периодам. "Ключевым фактором, который позволяет говорить о достаточно высокой вероятности изменения рейтинга в большую сторону является способность противостоять внешним шокам", - считает он. Правительству и ЦБ удалось стабилизировать ситуацию с низкими ценами на нефть, фактически отвязав от них курс рубля, и уровень инфляции, который находится на достаточно низком уровне, напоминает эксперт.

Надежда на повышение

Макроэкономическая стабильность отечественной экономики может повлиять не только на улучшение прогнозов, но и на повышение самих рейтингов РФ в 2018 году, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. По его мнению, все компании "большой тройки" едины в позитивном прогнозе по рейтингам России. "Все необходимые условия для этого сложились", — поясняет он.

Решение Moody's выглядит вполне логичным, сказал глава аналитического управления Sberbank Investment Research Александр Кудрин. "Ожидать повышения рейтинга России в преддверии публикации докладов Минфина США и президентских выборов было бы чересчур оптимистично", - отмечает он. Два других международных рейтинговых агентства - Fitch и S&P - планируют опубликовать свои отчеты по России 23 февраля, однако в текущей ситуации повышение рейтинга от них не ожидается, замечает Кудрин.

Тем не менее своим прогнозом Moody's создает хорошую почву для возврата РФ в инвестиционную категорию во втором полугодии 2018 года. Вероятность этого сценария достаточно велика, однако его реализация в существенной степени зависит от внешних факторов, таких как цены на нефть и геополитическая обстановка, подчеркнул Кудрин.

Если в 2018 году динамика в экономике сохранится, то вероятность изменения рейтингов РФ со стороны агентств достаточно высока, говорит Венчаков. Факторами, которые будут ограничивать инвестиционную деятельность в России будут риски, связанные с возможными санкциями, добавляет эксперт.

Факторы повышения

По мнению аналитиков Moody's, российские налоговые и экономические структуры стали более жизнеспособны, страна стала устойчивее к внешним шокам. Однако пока что Россия остается уязвимой к влиянию внешних потрясений. Таким образом, когда агентство убедится, что уязвимость государства от внешних потрясений будет продолжать снижаться, оно может повысить рейтинг.

В свою очередь аналитики Fitch осенью отмечали, что основными факторами, которые в отдельности или вместе могут привести к повышению рейтинга РФ, являются уверенность в том, что санкции не повлияют на гибкость финансирования страны, макроэкономическая стабильность будет расти за счет укрепления монетарной и фискальной политики, будут проведены структурные реформы, которые поспособствуют потенциальному росту экономики.