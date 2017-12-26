Давос, криптовалюта и суперсамолет. "Прайм" выбрал главные события недели

ДАВОССКИЙ ФОРУМ

Главным событием уходящей недели стал Всемирный экономический форум в Давосе, в ходе которого представители стран-участников сделали ряд важных заявлений. Так, вице-премьер Аркадий Дворкович, возглавляющий российскую делегацию, констатировал, что Россия продолжает диалог с США по вопросам региональной безопасности, однако по другой повестке консенсуса между странами пока нет, хотя Россия готова к нему. Кроме того, впервые представителями Китая был поднят вопрос об угрозе статусу доллара как резервной валюты. К важным экономическим заявлениям стоит отнести слова генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в том, что участники соглашения продолжат его перевыполнять. Обсуждались и транзит российского газа через Украину, и вопросы криптовалют, и балансировка нефтяного рынка.

Был озвучен ряд макропрогнозов по российской экономике. Так, участники форума предположили, что цены на нефть вряд ли вернутся к пикам трехлетней давности. Однако даже при 60 долларах за баррель допдоходы бюджета вырастут вдвое, до 1,6 трлн рублей. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что российская экономика выйдет на рост в 3-3,5% "через пару лет", а в 2018 году точно превысит уровень прошлого года. Уже наблюдается приток прямых иностранных инвестиций – в 2017 году они составили 20-25 млрд долларов. Анонсировали и ряд значимых сделок. В частности, РФПИ с партнерами планируют вложить в СП "Яндекс.Такси" и Uber десятки миллионов долларов. Кроме того, было объявлено, что ВТБ VTBR подписал соглашение о предоставлении кредита на 5 млрд евро китайской CEFC China Energy на покупку 14,16% акций "Роснефти" ROSN. Сделка должна закрыться в ближайшее время.

ЗАКОН ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). В частности, документ определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с ними. Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается. В свою очередь, ЦБ считает допустимым обмен только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.

Документ, который еще будет многократно пересматриваться, вызвал неоднозначную реакцию экспертов. Одни считают, что речь идет о финансовой пирамиде и спекуляции – кстати, среди сторонников такого мнения и миллиардер Джордж Сорос. Другие уверены, что это не так – биткоин и другие не являются ни суррогатными валютами, ни финансовой пирамидой. Но их регулирование должно происходить не в рамках обычной экономики, поскольку это принципиально новая цифровая технология. Так или иначе, обсуждение продолжается в разных странах и на разных уровнях. Участники форума в Давосе прогнозируют усиление надзора и дальнейшие запреты на использование криптовалют по всему миру. Эксперты не исключают, что, если Россия пойдет таким путем, то лишится значительной доли инвестиций.

СТАТИСТИКА СТАВИТ ВОПРОСЫ

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На этой неделе Росстат обнародовал ряд данных о состоянии экономики в 2017 году. Так, промпроизводство в прошлом году выросло на 1%, при том, что Минэкономразвития прогнозировало 2-процентный рост. Наиболее существенное в рамках года снижение промпроизводства произошло в четвертом квартале – на 1,7%. До этого промышленность росла в годовом выражении на протяжении семи кварталов подряд, начиная с I квартала 2016 года. При этом цены промпроизводителей в прошлом году выросли на 8,4%, что существенно выше инфляции и могло повлиять на итоговые показатели. Власти заявляют, что не видят риска перехода промышленности к рецессии и не ожидают долгосрочных негативных тенденций в промышленности. Отмечается опережающий рост ряда отраслей, таких как сельское хозяйство и автопром.

Не менее интересны данные о доходах и расходах россиян. По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в 2017 году увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим годом - до 29,804 трлн рублей. Таким образом, оборот ритейла в прошлом году начал расти после двух лет спада. При этом, по оценке статистического ведомства, реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжали сокращаться, хотя и не такими темпами, как годом ранее. За 2017 год они снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год. Эксперты объясняют несоответствие между доходами и расходами тем, что население в большей степени склонно тратить, нежели пару лет назад, поэтому увеличивается кредитная нагрузка. По данным ЦБ, за 2017 год она выросла на 13%. По их мнению, аналогичная ситуация повторится и в этом году, поскольку условий для повышения реальных доходов пока нет.

ОТСРОЧКА "ПАКЕТА ЯРОВОЙ"

Стало известно, что правительство решило смягчить нормы "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика, которое должно произойти 1 июля 2018 года. По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, норма может быть отсрочена, но точно вступит в силу в 2018 году. Возможно, это произойдет в сентябре-октябре, что позволит более четко подготовиться к вступлению данного закона в силу. Предполагается выпустить несколько ключевых нормативных актов к "пакету Яровой", которые, в частности, будут предусматривать сокращение срока хранения data-трафика с шести до одного месяца. В первом квартале 2018 года они уже будут приняты, отметил Никифоров. По его словам, закон поможет правоохранительным органам расследовать целый ряд преступлений.

Ранее предполагалось, что операторы сотовой связи и интернет-компании с июля должны обеспечить хранение data-трафика сначала только в течение одного месяца, а впоследствии этот срок будет увеличиваться до полугода. Участники рынка оценили затраты на реализацию новации в десятки миллиардов рублей, что приведет к повышению тарифов для потребителей. По мнению экспертов, рост составит порядка 3%. В целом они полагают, что закон нуждается в доработке, поскольку никак не борется с терроризмом, а хранить информацию о любых сообщениях каждого абонента в течение шести месяцев бессмысленно и затратно. Нагрузка ляжет на добропорядочных клиентов, а те, кто вынашивает противозаконные замыслы, давно и успешно приобрели сим-карты на подставных лиц, и найти их по этим данным все равно невозможно.

ЖДЕМ ПОВЫШЕНИЯ РЕЙТИНГА

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз суверенного рейтинга России до "позитивного" со "стабильного", подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к падению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+, ограничивающей добычу нефти, а также введению "бюджетного правила", отсекающего допдоходы бюджета от продажи энергоресурсов для стерилизации их в резервных фондах. При этом агентство не исключает улучшения российских экономических показателей в случае, если цены на нефть будут превышать прогнозируемые Moody's 40-60 долларов за баррель.

Глава Минфина Антон Силуанов в этой связи выразил надежду, что стабильность в российской экономике позволит международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги РФ. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сделка ОПЕК+ уже принесла бюджету России 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов, что обеспечило еще 1% к росту ВВП. Он также отметил, что экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, а пересмотр прогноза Moody's говорит о растущем интересе инвесторов к российской экономике. Глава ВТБ Андрей Костин согласился с тем, что налицо все предпосылки для дальнейших положительных решений по суверенному рейтингу РФ.

ДОЛЛАР ПАДАЕТ, НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ

На этой неделе российский рубль дорожал к доллару – на торгах в четверг он пробил вниз рубеж в 56 за доллар и продолжает его удерживать. Такой курс зафиксирован впервые с мая 2017 года. По словам экспертов, это связано с тем, что рубль продолжает получать мощную поддержку с внешних рынков в виде роста цены на нефть выше 71 доллара за баррель и падения индекса доллара ниже 89 пунктов. В обоих случаях зафиксированы максимумы с декабря 2014 года. Причиной роста стоимости барреля марки Brent послужили официальные данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Это стало неожиданностью для участников рынка, которые ожидали роста. Лишь в пятницу цена нефти несколько скорректировалась, но незначительно – до 70,5 доллара за баррель.

Доллар также идет на рекорд на рынке Forex: его курс к мировым валютам снижался после заявлений Минфина США. Министерство прокомментировало снижение в том духе, что никакого беспокойства это не вызывает, напротив, является позитивом для экономики США. На этом фоне доллар упал до трехлетнего минимума к корзине из шести валют. Некоторая коррекция началась после заявления президента Дональда Трампа о том, что американская валюта будет укрепляться, но затем доллар вновь перешел к падению. "Масла в огонь" добавил рост евро после заседания ЕЦБ, на котором, как и ожидалось, все процентные ставки сохранились на текущих уровнях. Впервые с 2014 года евро преодолел отметку в 1,25 доллара США.

ГРАЖДАНСКАЯ ВЕРСИЯ РАКЕТОНОСЦА

Президент Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Такую идею он высказал, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин". По его словам, сейчас появились крупные компании, которые могли бы использовать этот самолет для длительных перелетов. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обеспечена работой по строительству 10 предусмотренных госконтрактом ракетоносцев Ту-160 М по 15 млрд рублей, это полная загрузка завода до 2027 года. На заводе президента заверили, что контракт будет исполнен. Стратегические ракетоносцы Ту-160М для Минобороны будут собирать по новым технологиям, детали стали прочнее, а производство – быстрее.

При этом глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил Путину, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера. В нем могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в Ту-160. Военный ракетоносец способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке, что, в случае создания подобного гражданского самолета, позволит ускорить перелеты по России и другим странам, предлагая клиентам больше беспосадочных рейсов. Подобные лайнеры могут быть востребованы как у российских, так и у зарубежных авиаперевозчиков, занимающихся дальнемагистральными перевозками.