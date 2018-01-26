Saudi Aramco стремится стать королем нефтепереработки

ДУБАЙ, 26 янв - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. собирается построить целую нефтеперерабатывающую империю. Это очень важно для главного мирового производителя нефти, поскольку компания пытается укрепить свое положение перед крупнейшим в истории IPO и возместить прибыль, потерянную из-за сокращений добычи нефти ОПЕК, сообщает Dow Jones.

За последние пять лет Aramco увеличила свои мировые нефтеперерабатывающие мощности более чем на треть, до 5,4 млн баррелей в день, благодаря новым заводам на берегах Красного моря и Персидского залива, согласно Wood Mackenzie. Компания также построила дополнительный НПЗ на юго-востоке Саудовской Аравии, который будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

Эти и другие шаги, включая приобретение полного контроля над крупнейшим в США НПЗ в Порт-Артуре, штат Техас, позволили Aramco создать нефтеперерабатывающие мощности, конкурирующие с Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC и BP PLC. Однако в отличие от Aramco, эти международные нефтяные компании уже обладали масштабными перерабатывающими структурами, позволявшими им получать прибыль, когда нефтяные цены упали более трех лет назад.

Саудовская Аравия теперь входит в тройку главных экспортеров дизельного топлива в Европу, являющуюся крупнейшим в мире рынком дизельных пассажирских автомобилей. При этом королевство подвинуло Россию и США, давних поставщиков этого продукта в регион. По данным Международного энергетического агентства (IEA), продажи саудовского дизтоплива в Европу в октябре выросли более чем на 50% по сравнению с октябрем 2016 года, тогда как импорт американского дизтоплива в Европу за тот же период упал на 34%.

Растущие поставки саудовских нефтепродуктов смягчили финансовый удар, полученный от сокращения добычи и экспорта нефти ОПЕК. Согласно данным Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI), экспорт нефти из Саудовской Аравии в ноябре снизился на 15% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как экспорт нефтепродуктов вырос почти на 28%.

Россия опередила Саудовскую Аравию, став крупнейшим в мире производителем нефти, и теперь США намерены превзойти королевство по объему добычи, впервые за долгое время. В то же время Саудовская Аравия пытается защитить свою долю китайского рынка от России, США и участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), например, от Ирака.

План инвестирования в нефтепереработку назревал годами, однако дело ускорилось в 2014 году, когда цены на нефть упали, и королевство решило сократить зависимость собственной экономики от экспорта нефти.

Новые перерабатывающие мощности также оказываются на руку Aramco в преддверии IPO, в результате которого, по оценкам саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана, компания может быть оценена в рекордные 2 трлн долларов. Среди мер, которые намерен предпринять кронпринц для укрепления и диверсификации экономики страны, IPO занимает центральное место.

Представители Aramco отказались дать комментарии для статьи. В прошлом апреле, выступая в Колумбийском университете, генеральный директор Aramco Амин Нассер сообщил о намерении нарастить нефтеперерабатывающие мощности до 8-10 млн баррелей в день для того, чтобы лучше сбалансировать деятельность компании.

Для Aramco, чьей деятельности не хватает прозрачности и эффективности ведения бизнеса, которые характерны для ее западных коллег, наращивание перерабатывающих мощностей "позволит лучше интегрироваться в мировой энергетический сектор", подобно публичным нефтяным гигантам, отметил Айхам Камел из ближневосточного подразделения Eurasia Group.

Компании BP, Exxon и другие используют свои НПЗ для того, чтобы легче пережить спады на нефтяном рынке, так как периоды низких цен благоприятны для НПЗ. Aramco по-прежнему отстает от почти всех крупнейших в мире нефтяных компаний в вопросе переработки добываемой ей нефти (объем переработки не превышает 50%). Последнее показывает то, насколько вертикально интегрирована Aramco, считают в IEA.

“Для политического лидерства Саудовской Аравии важно, чтобы Aramco была не просто нетто-экспортером нефти, а максимизировала свою стоимость”, - сказал Камел.

Aramco осуществляет операции по нефтепереработке по всему миру и участвует в совместных предприятиях с другими компаниями в Южной Корее, Японии и Китае, а также с гигантом Motiva в Порт-Артуре, в Техасе. Это обеспечивает Aramco объекты по переработке нефти на наиболее важных для нее рынках.

Однако самая крупная ее база расположена в Саудовской Аравии, где нефтеперерабатывающие мощности Aramco достигают примерно 3 млн баррелей в день. Это больше, чем мощности любой отдельно взятой страны Европы, хотя меньше, чем в США, где этот показатель является самым высоким в мире и достигает 18,6 млн баррелей в день, отметили в Wood Mackenzie.

Саудовцы экспортируют нефтепродукты, такие как дизельное топливо, в удачное время. С лета прошлого года фьючерсы на дизельное топливо на ICE в Лондоне, которые являются ориентиром для этого вида топлива, выросли в цене почти на 30%, так как ускорение мировой экономики привело к укреплению промышленного спроса на этот вид топлива.