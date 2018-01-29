Россия столкнулась с рекордным спадом рождаемости

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В России зафиксировано рекордное за последние десять лет снижение рождаемости. По данным Росстата, за прошедший год рождаемость в России снизилась на 10,9% по отношению к 2016 году. Согласно данным статистического ведомства, в 2017 году в стране родились почти 1,69 млн человек, что более чем на 200 тысяч человек меньше, чем в 2016 году. Тогда отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек, а в 2017 году убыль населения составила 134,4 тысячи человек. Не помогло и снижение смертности почти на 4% или 63,6 тысяч человек в сравнении с позапрошлым годом – спад рождаемости перекрыл этот положительный момент. Рождаемость в России снизилась в 2017 году на 10,9%

Единственным регионом, где спада рождаемости зафиксировано не было, стала Чечня. В остальных ситуация значительно ухудшилась в сравнении с 2016 годом – кое-где рождаемость упала почти на 15%, а в Ненецком автономном округе - на 16,5%.

В целом число рождений в РФ снижается, начиная с 2014 года, когда этот показатель достиг 1,94 млн человек. После этого два года подряд рождаемость падала, но прирост населения все-таки был зафиксирован. В 2017 году стало очевидно, что ситуация ухудшается, уже по анализу данных за январь-октябрь, когда в России родилось 1,4 млн малышей, что на 10,7% ниже аналогичного периода 2016 года.

ЭКОНОМИКА НЕ ПРИ ЧЕМ

Опрошенные "Прайм" эксперты отмечают, что падение рождаемости ожидалось давно. "Причем с экономикой это связано очень слабо", - полагает ведущий аналитик Центра экономического прогнозирования Кирилл Кононов. Мы видим скорее результат того, что поколение женщин 1980-х годов рождения в целом прошло фертильный возраст и реализовало свои планы по рождению детей. Сейчас "на сцену" выходит малочисленное поколение 1990-х годов, когда в силу известных причин рожали мало. Соответственно, из-за малочисленности женщин в возрасте 20-30 лет количество родов также уменьшится, отметил он.

Программа материнского капитала, реализующаяся уже более 10 лет, лишь сделала эти тенденции более выпуклыми – женщины, которые ей воспользовались, зачастую рожали детей раньше, чем планировали, но общее количество рождений от этого выросло несущественно, добавил эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры экономики и статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская полагает, что в данном случае мы можем говорить только о краткосрочном периоде, который в большей степени подвержен каким- то психологическим мотивам. Население реагирует в первую очередь на морально-психологическую обстановку и лишь во вторую на ситуацию в экономике. Глава Минтруда допустил новые меры по поддержке рождаемости

"Обстановку накаляет все большая распространенность незарегистрированных браков. Откладывание регистрации брака зачастую ведет к откладыванию рождения детей. Если среди состоящих не менее 3 лет в зарегистрированном первом браке не имеют детей 5-6% респондентов, то среди тех, у кого первый брак не зарегистрирован, этот показатель выше в 4 раза у женщин и в 7,3 раза у мужчин. Однако надо отметить, что и в большинстве незарегистрированных первых браков по истечении трех лет совместной жизни уже есть ребенок", - отметила она.

Кроме этого, увеличивается интервал между началом супружеской жизни и рождением первого ребенка. У тех, кто рожал первенца в 1990-е годы, он составлял, в среднем, почти год, в 1995-2009 годах – 15 месяцев, а в последние три года – 20,3 месяца. Это происходит, во многом, из-за откладывания регистрации брака. Величина интервала между вступлением в первый брак и его регистрацией у тех, кто рожал первого ребенка до 1990 года составляла, в среднем, 0,8 месяца, в 1990-1994 годах – 1,8 месяца, в 1995-1999 – 1,9 месяца, в 2000-2004 – 3,5 месяца, в 2005-2009 – 2,1 месяца, в 2010-2012 – 3 месяца, приводит расчеты Лебединская.

КОГДА НАЧНУТ РОЖАТЬ?

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужна активная работа по снижению смертности и увеличению рождаемости в стране, необходимо перезагрузить демографическую политику. Среди анонсированных в конце прошлого года мер было дополнительное пособие на первого ребенка и частичное субсидирование государством ипотечной ставки для семей, в которых рождаются вторые и третьи дети. Реализация мер началась 1 января 2018 года. Кроме того, Путин продлил программу материнского капитала, поручил сделать места в детских садах доступнее, а также указал на необходимость выплат достойного пособия.

При этом, согласно исследованию ВЦИОМ, больше половины россиян (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные. Около 63% опрошенных считают, что для повышения рождаемости в стране необходимо существенно улучшить материальное обеспечение семей, 27% отметили, что рост материального обеспечения вряд ли приведет к повышению рождаемости в России, необходимо менять установки и образ жизни людей.

По мнению Кононова, озвученные президентом меры нужны и позволят облегчить финансовое положение молодых семей – это касается как субсидий по ипотеке, так и продления маткапитала. Однако кардинальные изменения тренда рождаемости последуют не ранее, чем через 10-15лет, когда войдет в фертильный возраст молодежь, рожденная в "благополучные 2000-е". До этого момента формирование прироста населения возможно лишь за счет миграции.

Лебединская, однако, считает, что далеко не все молодые сразу будут покупать недвижимость. Многие из них предпочтут вложения в бизнес, в том числе, "электронный", не до конца понимая, как он работает и рискуя всеми средствами. Другие, понимая, что на квартиру все равно не хватит, тратят деньги на атрибуты "красивой жизни". Опросы показывают, что молодежь, начиная со школы, становиться все более расчетливой при выборе, с кем дружить и за кого выходить замуж. Неудачники порой сами себе не только родителям и близким боятся признаться в своей неуверенности, рассуждает она. В этой ситуации необходимо изменить отношение общества к семье и браку, и тогда ситуация с рождаемостью тоже может улучшиться.



