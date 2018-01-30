Падающие доходы продолжат банкротить россиян

МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Банкротов в России становится все больше: за год совокупный размер долга неплатежеспособных заемщиков к январю 2018 года вырос вдвое – до 32 миллиардов рублей. Еще за два года цифра может вырасти в 5 раз. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что растущие банкротства граждан связаны, с одной стороны, со снижающимися реальными доходами населения - с трудностями в выплате кредитов сталкивается половина россиян. С другой стороны - с повышением финансовой грамотности населения, которое чаще стало пользоваться возможность признать себя финансово несостоятельным.

Не очень позитивная ситуация с банкротствами складывается не только у обычных россиян, но и у малого и среднего бизнеса: кредитный портфель данного сегмента характеризуется самым высоким уровнем дефолтности. По мнению экспертов, пока ситуация не очень тревожная, однако лучше предупредить возможные риски, например, посредством комфортного рефинансирования.

Причины банкротств граждан

Тенденция связана со слабой динамикой доходов населения, ограничивающей возможности населения обслуживать кредиты, говорит эксперт УК "БКС" Антон Шабанов. "Кроме того, рост числа поданных заявлений на признание банкротства может свидетельствовать в принципе о росте осведомленности об этой возможности", - добавляет он. Пока ситуацию можно охарактеризовать как непосредственно не угрожающую, но потенциально тревожную, поясняет он. "На данный момент под определение потенциальных банкротов в России подпадают около 730 тысяч человек, то есть 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами", - сказал Шабанов.

Возможности персонального банкротства становятся широко известными, граждане становятся более грамотными в вопросах финансов, соглашается генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. "В 2015 году, когда закон вступал в силу, только 9% наших сограждан хорошо знали о нем, еще около трети были наслышаны", - поясняет она, замечая, что сторонников введения процедуры персонального банкротства было больше среди тех, кто сталкивались с трудностями при выплате кредитов (75%).

Вместе с тем готовность обычных граждан к осуществлению процедур банкротства три года назад вызывала вопросы из-за низкого уровня финансовой грамотности и ответственности, напоминает она. "Сейчас этот рубикон пройден, и для многих закредитованных признание несостоятельности становится единственным выходом", - говорит эксперт.

Также, замечает Имаева, нужно помнить и про "профессиональных банкротов", которые обладают возможностями к выплате кредитов, однако все равно обращаются в суд за списанием долгов. "Подобное недобросовестное поведение мы наблюдали на страховом рынке, где благодаря деятельности автоюристов страховые компании выплачивали компенсации за несуществующие повреждения", - напоминает она.

Малый и средний бизнес

Не очень позитивная ситуация с банкротствами и у малого и среднего бизнеса (МСБ). Кредитный портфель МСБ характеризуется самым высоким уровнем дефолтности (количество ЮЛ и ИП, вышедших на просрочку свыше 90 дней) среди других сегментов кредитования, говорит ведущий аналитик "Эксперт РА" Екатерина Михлина. "Несмотря на то что в 2017 году абсолютный объем просроченной задолженности малого и среднего бизнеса снизился почти на 40 миллиардов рублей, ее доля в общем объеме задолженности МСБ остается высокой - 14,7% на 1 декабря 2017 года - и продолжает сдерживать рост кредитного портфеля", - объясняет она.

По оценке Михлиной, в 2018 году уровень дефолтности кредитного портфеля МСБ останется высоким, но при отсутствии новых макроэкономических шоков может стабилизироваться на фоне расширения господдержки данного сегмента, а также снижения процентных ставок.

Пути решения

Тем не менее ситуация все же не настолько шоковая: в прошлом году процедуру банкротства инициировали лишь 30 тысяч человек, то есть не более 5% от общего числа потенциальных физических лиц-банкротов, замечает Шабанов. "В то же время, более 8,4 миллионов россиян просрочили кредиты на 90 дней и более, а значит, они потенциально могут воспользоваться правом признать свое банкротство", - замечает он, добавляя, что основная часть потенциальных банкротов по-прежнему приходится на тех, кто взял кредиты на покупку потребительских товаров (67%) и кредитные карты (8%).

Из-за складывающейся ситуации вопросы персонального банкротства должны быть сбалансированы, говорит Имаева, ведущая роль должна быть у кредитных организаций. "Это и более мягкая позиция банка, снижение штрафов и пеней за просрочку, помощь в реструктуризации долга", - полагает она. "По последним опросам, с трудностями в выплате кредитов сталкивается половина россиян. При этом большинство идут за помощью к родственникам, а услугами рефинансирования пользуются единицы", - говорит эксперт. Учитывая, что реальные доходы населения снижаются, комфортная для заемщика программа рефинансирования может стать альтернативой банкротству, заключает она.