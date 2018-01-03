Сбербанк продает турецкую "дочку", опасаясь усиления санкций США

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ, Гульнара Вахитова. Сбербанк SBER, опасаясь раскручивания "санкционной спирали", возможно, выбрал правильное время для начала переговоров по продаже своей турецкой "дочки" - Denizbank, пока банк можно продать по рыночной цене, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Во вторник утром Сбербанк подтвердил, что ведет переговоры с банком Emirates NBD (ОАЭ) о продаже Denizbank. При этом в банке отметили, что обсуждения находятся на начальной стадии. Пока нет точной информации, состоится ли сделка. Ведение переговоров со Сбербанком по данному вопросу подтвердил и Emirates NBD, при этом также отметив начальную стадию переговоров и отсутствие гарантий заключения сделки.

Турецкий Denizbank входит в топ-10 по размеру активов в стране, является универсальным банком и имеет значимые позиции по основным направлениям банковского бизнеса. Его сеть насчитывает порядка 700 филиалов, персонал – 14,7 тысячи человек.

По данным младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслава Путиловского, на 1 октября 2017 года активы банка эквивалентны 2,4 триллиона рублей, капитал – 281 миллиард рублей (4,9 миллиарда долларов). Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года составила 23 миллиарда рублей, за 2016 год – 24 миллиарда рублей. Капитализация банка на бирже колеблется на уровне 5-5,4 миллиарда долларов, сейчас наблюдается ее резкий рост.

ВОВРЕМЯ ЗАДУМАЛСЯ

"Продать, видимо, можно выгодно, потому что по отчетности видно, что банк достаточно прибыльный, и главное, растущий. Он не стоит на месте. Скорее всего, продать можно за объективную нормальную рыночную цену. Я думаю, что скорее эта цена будет близка к рыночной капитализации, чем просто к номинальному капиталу, но, конечно, над этим надо работать", - считает экс-замминистра финансов РФ, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.

По его мнению, в намерении Сбербанк продать турецкую "дочку" прослеживается определенная связь с внешнеполитической ситуацией. "Сбербанк формально находится под определенными ограничениями как государственный банк. Плюс сейчас мы видим, что возможно дальнейшее раскручивание "санкционной спирали". Пока об этом речи нет, но некоторый потенциал в этом есть", - отметил Вьюгин.

Если эта "спираль" будет раскручиваться, продать Denizbank будет труднее: покупатели будут понимать, что Сбербанк находится под давлением, и ему надо уйти, что будет влиять на цену сделки, добавил экс-замминистра финансов.

"Может быть, действительно Сбербанк своевременно об этом задумался", - считает Вьюгин.

Путиловский из "Эксперт РА" согласен, что с высокой вероятностью в таком шаге присутствует политическая составляющая, которая также провоцирует Сбербанк на постепенный уход с центрально-европейских рынков.

ЦЕНА ВОЗМОЖНОЙ СДЕЛКИ

"По планируемой сделке очень мало доступной информации. Вместе с тем, исходя из приведенных цифр, можно ожидать, что Сбербанк сможет продать свою "дочку" с определенной премией. На конечную цену окажут влияние как позиция турецкого регулятора, так и отложенные обязательства сторон на случай резкого ухудшения финансового положения банка после продажи", - считает Путиловский.

Рыночная капитализация Denizbank дает представление о возможной сумме сделки, так как Сбербанку принадлежат 99,85% акций турецкой дочки. Однако из-за малой доли акций, находящихся в свободном обращении – всего 0,15% - эта оценка может быть достаточно грубой; сумму сделки можно оценить в диапазоне 4-5 миллиардов долларов, подсчитал для агентства "Прайм" начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

На информации о возможной сделке акции Denizbank подскочили в цене на 20% – с 4,67 турецких лир на закрытии 29 января до 5,77 турецких лир на 11.00 мск 30 января.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре прошлого года заявлял, что банк считает Denizbank в Турции своим самым ликвидным и прибыльным активом за рубежом и не собирается его продавать. А в ноябре он говорил, что Сбербанк высоко оценивает перспективы развития своего бизнеса на турецком рынке и продолжит расширять трансграничные продукты, связывающие две страны.

Сбербанк приобрел DenizBank в сентябре 2012 года за 3,5 миллиарда долларов у группы DexiaSA (Бельгия).