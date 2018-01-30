Уходящая глава ФРС Йеллен на последнем заседании никого не удивит

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Федеральная резервная система (ФРС) США на завтрашнем заседании должна объявить решение по процентной ставке. Данная встреча станет последней для нынешней главы американского регулятора Джанет Йеллен. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что уходящая с поста глава Федрезерва ничем не удивит рынок: ставка с большой долей вероятности останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых, но, скорее всего, будет повышена в марте. Чистая прибыль ФРС США по итогам 2017 г упала на 17%, до $80,7 млрд

При этом преемственность текущего курса ФРС будет сохранена, новый глава регулятора Джером Пауэлл не станет резко менять политику, считают эксперты, тем не менее в дальнейшем он может предпринимать более "ястребиные" действия. В целом же на будущую политику регулятора довольно значимое влияние окажут налоговая реформа президента США Дональда Трампа, темп роста американской экономики и динамика инфляции.

Никаких сигналов

С высокой вероятностью на последнем заседании Йеллен ставка ФРС останется без изменений, говорит замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич, предыдущее повышение ставки произошло только в декабре, и на нем рынку не было продемонстрировано сигналов быстрого увеличения ставки. "В декабре 2017 года ФРС спрогнозировала три повышения в 2018 году. В настоящий момент рынок разделяет данные ожидания", - поясняет он.

После повышения ставки в декабре 2017 года Федрезерв возьмет паузу и не станет ужесточать монетарную политику, соглашается аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "На бирже CME динамика фьючерсов говорит о вероятности повышения ставки в 5,2%. Последняя макростатистика по США выглядит заметно хуже ожиданий", - говорит он, приводя в пример динамику ВВП страны за четвертый квартал, которая оказалась существенно ниже прогнозов. "Последние два года американская экономика растет заметно медленнее еврозоны", - напоминает он. Также, отмечает аналитик, нельзя не учитывать фактор Трампа, продвигающего масштабную налоговую реформу и постоянно говорящего о недовольстве торговыми условиями с Европой и КНР. "Очевидно, никто не хочет лишний раз волновать рынок на фоне смены главы ФРС", - поясняет он.

На предстоящем заседании верхний уровень процентной ставки останется на уровне 1,5% из-за слабого подъема базового индекса личных расход населения, объясняет главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. "Данные за декабрь показали прирост в три базисных пункта, до 1,52% по данному индексу, который использует в своих расчетах по процентной ставке ФРС США", - говорит он, замечая, что динамика инфляции за 2017 год показала стабильный результат, но остается несколько ниже целевого уровня в 2%. Фьючерсы также указывают на очень маленькую вероятность увеличения процентной ставки в январе - около 3%, добавляет он, тогда как в марте вероятность повышения составляет около 90%. По его мнению, на заседании Йеллен сделает акцент на итоги своей деятельности и даст положительное заключение на деятельность Федрезерва в перспективе. Ослаблению доллара нет однозначного объяснения

Предстоящее заседание ФРС пройдет в будничном режиме, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "Никаких изменений в текущий монетарный курс сделано не будет, рынок оценивает вероятность поднятия ставки на текущем заседании всего в 3%", - говорит он. "В этот раз не будет также и сопутствующей заседанию пресс-конференции главы регулятора, поэтому инвесторам остается дожидаться лишь публикации текста сопроводительного заявления", - замечает он. Маловероятно, что на своем последнем заседании в роле главы Федрезерва Йеллен сделает какие-либо резкие заявления в отношении дальнейшего монетарного курса, считает аналитик.

Преемственность

После заседания возобновятся выступления отдельных представителей Федрезерва, говорит Поддубский, на текущей же неделе члены комитета не дают публичных комментариев из-за "недели тишины" перед заседанием. "Выступления новых членов регулятора могут вызывать интерес у отдельных участников рынка", - говорит он.

В любом случае политика ФРС в первом полугодии сохранит преемственность, уверен Петроневич, диапазон ставок будет повышен как минимум один раз за год. "Последующие же действия ФРС во многом будут зависеть от того, насколько значительный эффект на динамику потребления и инфляции окажут произошедшее снижение налогов и ожидаемое снижение бюджетных расходов на программы социального обеспечения", - объясняет аналитик.

В свою очередь Веселов ожидает, что ФРС увеличит ставки как минимум два раза в 2018 году: в марте до 1,75% и в декабре до 2%, однако не исключает, что ситуация может обернуться иначе.

В свою очередь Нигматуллин считает, что несмотря на локальную паузу на завтрашнем заседании, на горизонте двух лет ожидается сохранение тренда на относительно быстрое ужесточение монетарной политики. "Пауэлл будет принимать более "ястребиные" действия по сравнению с Йеллен", - уверен он. По его мнению, долгосрочная цель по ставке фондов 2,75% может быть достигнута в ближайшие два года. "Двухлетние Treasuries уже заложили три повышения ставки ФРС в 2018 году и начинают закладывать четвертое", - говорит он.

Разброс мнений экспертов относительно величины и продолжительности влияния налоговой реформы остается очень широким, говорит Петроневич. Реализация различных сценариев может потребовать от ФРС различных шагов: от замораживания ставки в случае анемичного роста потребления домохозяйств и слабого ускорения инфляции до активного повышения ставок в случае усиления инфляции выше целевого уровня, составляющего 2% годовых, заключает он.