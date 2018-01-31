ФРС может просигнализировать об изменении прогнозов на последнем заседании с Йеллен

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ожидается, что на заседании, которое закончится в среду, ФРС оставит в силе текущие процентные ставки, но может просигнализировать об изменении своих прогнозов на фоне устойчиво растущей экономики, сообщает Dow Jones.

Это заседание - последнее с участием Джанет Йеллен, которая передаст пост председателя центрального банка Джерому Пауэллу.

Пресс-конференция Йеллен после заседания не запланирована, также не запланировано обнародование новых экономических прогнозов руководителей ФРС. Это означает, что сигналы об изменениях мнений членов Комитета по операциям на открытых рынках об экономике могут содержаться только в заявлении по итогам заседания. На предыдущем заседании в середине декабря ФРС повысила ключевую процентную ставку до диапазона 1,25%-1,5% и запланировала три этапа повышения на 2018 год.

Рынки уже ожидают повышения ставки на втором заседании этого года, которое состоится в марте, поэтому по итогам заседания в среду важнее понять динамику политики центрального банка на оставшуюся часть года. Будут ли в заявлении сигналы о том, что ФРС может в этом году повысить ставки четыре раза?

Ниже мы обсуждаем четыре момента, на которые следует обратить внимание в заявлении центрального банка, которое будет опубликовано в 19.00 по Гринвичу.

НАЛОГИ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

После декабрьского заседания ФРС конгресс одобрил, а президент Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий сокращение налогов на 1,5 трлн долларов. Фондовые рынки выросли до новых рекордных уровней, что вызвало опасения по поводу вероятного перегрева. При этом доллар снижался, что должно поддержать рост экономики, снизив стоимость экспорта из США.

На пресс-конференции в декабре Йеллен сказала, что руководители ФРС учли в прогнозах перспективы поддержки роста экономики за счет снижения налогов. Но это никак не отразилось на их ожиданиях относительно динамики процентных ставок.

Если в заявлении по итогам заседания в среду будет отмечена динамика рынка или стимулирующее воздействие снижения налогов, это может быть сигналом о том, что руководители ФРС рассматривают более частое, чем в декабре, повышение ставок.

БАЛАНС РИСКОВ

В последнее время в заявлениях ФРС отмечалось, что краткосрочные экономические риски "приблизительно сбалансированы". Это означает, что вероятность замедления или ускорения роста примерно равна.

Согласно предварительной оценке Министерства торговли, в 4-м квартале продажи конечным потребителям выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 4,6%, хотя ВВП в целом в годовом исчислении вырос всего на 2,6%. Расходы потребителей также были сильными.

Теперь ФРС может просигнализировать об изменении мнения, отметив более высокий риск ускорения роста относительно ожиданий.

ЗАГАДКИ ИНФЛЯЦИИ

Инфляция, рассчитанная по применяемой ФРС методике, пока отстает от установленного центральным банком целевого уровня 2%, в декабре по сравнению с таким же периодом прошлого года цены выросли на 1,7%. За прошлый год базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, выросла на 1,5%. Снижение доллара в последнее время и рост цен на энергоносители в ближайшие месяцы должны поддержать инфляцию.

Для ФРС также важно, что в январе инфляционные ожидания инвесторов усилились. В заявлении центрального банка по итогам декабрьского заседания сказано, что рыночные показатели инфляции "остаются низкими". Следует проследить, не изменится ли эта формулировка.

РАСХОЖДЕНИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ

На последнем заседании с участием Йеллен расхождения во взглядах маловероятны, но в этом году голосующие члены Комитета по операциям на открытых рынках более склонны к повышению ставок, чем в прошлом. В этом году президенты Федеральных резервных банков Чикаго и Миннеаполиса Чарльз Эванс и Нил Кашкари, которые в декабре выступали за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне, не имеют права голоса.

Право голоса по ротации получили президенты Федеральных резервных банков Сан-Франциско и Кливленда Джон Уильямс и Лоретта Местер, которые поддержали постепенное повышение ставок. Еще два голосующих члена комитета недавно вошли в него, и пока не ясно, как они относятся к повышению ставок. Это президенты Федеральных резервных банков Атланты и Ричмонда Рафаэль Бостик и Томас Баркин.

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