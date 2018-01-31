ЦБ планирует расширить возможности НПФ по инвестированию пенсионных резервов

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России разработал проект указания, расширяющий возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию средств пенсионных резервов, говорится в материалах ЦБ.

Проект указания подготовлен взамен действующего постановления правительства от 2007 года "Об утверждении правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением" с целью совершенствования требований к инвестированию средств пенсионных резервов и ограничения рисков портфелей пенсионных резервов, говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящий момент допускается самостоятельное размещение негосударственными пенсионными фондами пенсионных резервов в банковские активы, государственные ценные бумаги, инвестиционные паи ПИФов и объекты недвижимого имущества. Проект указания наделяет фонды правом самостоятельно размещать средства пенсионных резервов во все разрешенные для включения в состав пенсионных резервов активы.

Планируемая дата вступления в силу указания – II квартал 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проект устанавливает дополнительные требования к кредитным организациям, в которых пенсионные резервы размещаются на банковские счета, в депозиты и депозитные сертификаты. В частности, предусматривается наличие у кредитной организации рейтинга не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России.

Документ расширяет перечень облигаций, в которые можно размещать средства пенсионных резервов, за счет включения туда облигаций госкорпораций. При этом ко всем облигациям применяется одно из следующих требований: наличие рейтинга не ниже уровня, установленного ЦБ; бумаги являются концессионными облигациями. Также отменяется требование о допуске акций к организованным торгам и предусматривается возможность размещать пенсионные резервы в акции российских непубличных акционерных обществ.

Согласно проекту, российские инвестиционные паи для неквалифицированных инвесторов, которые могут составлять пенсионные резервы, должны быть выпущены инвестфондом, состав и структура которого приведены в соответствие с требованиями соответствующего указания ЦБ. Кроме того, в состав активов такого инвестфонда не могут входить активы, которые в соответствии с проектом указания нельзя включать в состав пенсионных резервов.

Паи для неквалифицированных инвесторов, состав активов которых нарушает требование по соответствию составу пенсионных резервов, должны быть выведены из состава пенсионных резервов в течение трех лет.

Проект указания продолжает заложенный курс на исключение ипотечных сертификатов участия из состава активов фондов. С момента вступления проекта указания в силу за счет средств пенсионных резервов будет запрещено приобретать новые ипотечные сертификаты участия, а уже имеющиеся должны быть распроданы в течение трех лет. При этом облигации с ипотечным покрытием разрешается приобретать в состав пенсионных резервов при условии соблюдения требований, применяемых к российским бондам.

Проектом расширяется перечень иностранных государств, ценные бумаги которых можно приобретать в состав пенсионных резервов. В него включаются государства – члены ЕС, ЕАЭС, ОЭСР, БРИКС. Также расширяется перечень бирж, на которых должны обращаться указанные активы, за счет включения бирж на территории этих государств.

Разрешается приобретение любых ценных бумаг международных финансовых организаций при наличии рейтинга не ниже уровня, установленного ЦБ. К требованиям к иностранным инвестиционным фондам добавлены условия о том, что это должны быть фонды для розничных инвесторов, стоимость чистых активов которых составляет не менее 100 миллионов долларов США или евро.

Перечень допустимых объектов недвижимого имущества расширен за счет жилых помещений, нежилых помещений в многоквартирном доме, единых недвижимых комплексов, сооружений инженерной инфраструктуры и прав аренды земельного участка, на котором расположены объекты недвижимого имущества, составляющего пенсионные резервы.

При этом добавлено требование об оценке нежилой недвижимости: она должна осуществляться оценщиком, опыт оценки недвижимости которого составления не менее последних 10 лет и выручка за последний отчетный год от этой деятельности – не менее 100 миллионов рублей.

Документом разрешается размещать средства пенсионных резервов в производные финансовые инструменты при условии, что предметом указанных договоров являются активы, которые могут составлять пенсионные резервы.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Проект указания предусматривает ряд новых объектов инвестирования средств пенсионных резервов. Среди них права требования из договоров страхования жизни участников фонда и активов, входящих в состав пенсионных резервов, при условии наличия у страховой организации рейтинга не ниже установленного ЦБ уровня.

Кроме того, в числе новых объектов инвестирования доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, доли в общем имуществе инвестиционного товарищества при условии, что по общим обязательствам товарищей фонд будет обязан отвечать только в пределах своего вклада, а также права требования из договоров, заключенных для целей управления активами, составляющими пенсионных резервы, и иные активы, не предусмотренные проектом указания, в случае перехода прав на них фонду в результате ликвидации контрагента либо получения доходов по ценным бумагам.

Новые требования к составу пенсионных резервов будут применяться только к новым активам. То есть те активы, которые на момент вступления в силу нового регулирования будут входить в состав пенсионных резервов и не нарушать требования действующего постановления правительства, могут оставаться там до погашения.

Исключением из данного правила станут ипотечные сертификаты участия и паи для неквалифицированных инвесторов, не соответствующие требованиям к составу пенсионных резервов, – они должны быть проданы в течение трех лет с даты вступления в силу проекта указания.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проект предусматривает сокращение совокупного объема инвестирования средств пенсионных резервов в активы банковского сектора: до 40% с момента вступления в силу проекта указания с постепенным сокращением до 30% в течение 1,5 лет. Действующее постановление правительства предусматривает лимит в 80% на размещение пенсионных резервов в депозиты и депозитные сертификаты.

В настоящее время вложения пенсионных резервов в ценные бумаги одного эмитента ограничены 15%. Для повышения степени диверсификации вложений проект указания заменяет указанное ограничение на лимит в 15% на вложения в активы группы связанных юридических лиц (за исключением центрального контрагента) с постепенным снижением до 10% в течение 2,5 лет.

Проект указания устанавливает лимит в 40% на вложения в любые акции (российские и иностранные) в совокупности. Также вводится дополнительное ограничение на вложение в акции одного эмитента – 10% с постепенным снижением до 5% в течение 2,5 лет. По действующему постановлению доля акций российских акционерных обществ может составлять не более 70%.

Предусматривается также снижение доли инвестирования в облигации субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги: с 80% для каждого вида бумаг в отдельности до 40% в совокупности.

Также добавлен лимит в 10% на активы, имеющие повышенную степень риска.

В указанные лимиты попадают российские акции, не допущенные к организованным торгам; российские облигации, не соответствующие требованиям проекта указания; инвестиционные паи для квалифицированных инвесторов; права требования из договоров страхования; доли обществ с ограниченной ответственностью; доли в общем имуществе инвестиционных товариществ; права требования из договоров, заключенных для целей управления активами, составляющими пенсионных резервы, а также "иные активы".

Стоимость сделок репо и производных финансовых инструментов не должна превышать 10% стоимости пенсионных резервов на момент заключения сделки.

Проект указания предусматривает отмену ограничений на вложения в облигации юридических лиц (было 80%), в государственные ценные бумаги одного выпуска (было 35%), в акции акционерных инвестиционных фондов и паи, управление которыми осуществляется одной управляющей компанией (было 25%), в ценные бумаги, выпущенных вкладчиком фонда (было 5%).