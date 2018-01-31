Обналичке – нет. Кто рискует не получить у банка обратно свой вклад

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Коллегия Верховного суда по гражданским спорам признала правоту Сбербанка в деле об отказе клиенту-физлицу в выдаче вклада. Как пишет "Коммерсант", поводом для отказа послужили подозрения кредитной организации, что вкладчик таким образом пытается легализовать доходы. Суть дела состоит в том, что в 2015 году клиент перевел 56 млн рублей в Сбербанк из другого банка, и на следующий день пытался их обналичить, но получил отказ. Сбербанк затребовал документы о подтверждении легального происхождения средств. Клиент не смог их предоставить и попытался снять деньги, переведя их на несколько срочных вкладов. Однако по окончании срока их действия банк вновь отказал ему в возврате средств.

Согласно решению коллегии, Сбербанк в этом деле был прав, поскольку клиент так и не предоставил документы о легальном происхождении средств. Кроме того, нормы права не содержат обязанности выдавать деньги в той форме, в которой их запросил клиент, а в безналичном переводе средств в другой банк его не ограничивали.

При этом эксперты указывают, что решение суда является спорным. Дело в том, что обналичка предполагает быстрое снятие денег, а клиент готов был надолго заморозить их во вкладе. Поэтому об обналичивании средств здесь можно говорить лишь формально, но не по сути. Кроме того, при переводе средств в другой банк взимается комиссия, которая может достигать 25% от суммы транзакции, что является для клиента существенной потерей. Поэтому говорить о равных возможностях при получении средств наличным и безналичным путем говорить не приходится.

БОРЬБА С ОБНАЛИЧКОЙ

Власти РФ уделяют все больше внимания борьбе с противоправными и преступными намерениями некоторых клиентов банков. Если при обычных банковских операциях такие возможности уже значительно ограничены, то электронные платежи оставляют простор для противозаконных операций. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно. Законопроект, который запрещает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт, находится сейчас на рассмотрении Госдумы и поддержан комитетом по финрынку.

"Бесспорно, действия властей, прежде всего, Центробанка, призванные ограничить отмывание средств и прочие противозаконные операции вполне обоснованы и эффективны", - рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. За последние несколько лет ситуация в этой сфере изменилась в лучшую сторону. Контроль ЦБ работает, банковские стандарты ужесточаются и в целом лазеек для отмывания средств все меньше, отметил он.

В настоящее время банки очень щепетильно относятся к таким операциям, так как обналичивание денег грозит им отзывом лицензии, поскольку делает банк соучастником такого правонарушения, согласен юрист, правозащитник Александр Хурунджи. "Законодательством предусмотрены меры по предотвращению легализации незаконных доходов, которые обязывают банки ограничивать обналичивание денежных средств, если нет документов, подтверждающие легальность их происхождения", - напомнил он.

Поэтому банк вправе отказать в обналичивании крупных сумм денег без таких документов. При этом распоряжение деньгами путем безналичных операций не ограничиваются. Это сделано для того, чтобы можно было проследить путь денежных средств и привлечь виновных лиц к ответственности, если впоследствии будет выявлено какое-то правонарушение.

В свою очередь, Порывай отметил, что банки обязаны запросить документы, подтверждающие легальность происхождения, еще в момент принятия у клиента наличных денег – если, конечно, возникли какие-либо сомнения. Тем более речь идет о довольно значительной сумме. Если же перевод безналичный, то в случае сомнений и отсутствия подтверждающих документов банк мог отправить деньги обратно. Таким образом, ситуация с невыдачей вклада выглядит довольно странно, рассуждает он.

КТО РИСКУЕТ ДЕНЬГАМИ

Основной критерий отказа в выдаче денег – их величина. Банки ограничивают суммы выдачи наличными, так денежные средства свыше 150 тысяч рублей не могут сняты с большинства банковских карт в течение одного дня, для премиальных счетов лимит выдачи денег в сутки может достигать 500 тысяч рублей, но свыше 600 тысяч рублей не выдаст ни один банк. Дело в том, что любые обналичивания денег свыше указанной суммы подпадают под автоматический валютный контроль, установленный законодательством РФ.

Тем не менее, не исключено, что, если это станет прецедентом, то отдельные недобросовестные банки могут пользоваться возможностью не выдавать гражданам вклады в случае финансовых сложностей, обосновывая это сомнениями в легальности получения денег. В этом случае следует обращаться в ЦБ, который возьмет подобный банк "на заметку", а затем в суд, который должен решить все спорные вопросы. Если решение примут в пользу клиента, то кредитная организация должна компенсировать ему каждый день просрочки в выдаче вклада, с учетом упущенной выгоды, если сорвалась сделка и т.п., отметил Порывай.

При этом, по словам Хуруджи, практика свидетельствует о том, что отсутствие оправдательных документов на происхождение денег дает основание суду или Центробанку признать действия банка законными и обоснованными.



