Преемники Йеллен будут решать, проводить ли такую же осторожную политику

ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. В среду Джанет Йеллен провела последнее заседание Федеральной резервной системы США в качестве ее председателя. В этот раз ставки были оставлены без изменений. Теперь преемникам Йеллен предстоит решать, стоит ли ускорить повышение ставок, чтобы предотвратить перегрев экономики, сообщает Dow Jones.

В понедельник Джером Пауэлл будет приведен к присяге в качестве председателя центрального банка. И ему предстоит решить, в какой мере перенимать осторожный подход Йеллен к повышению ставок от все еще низких уровней.

В среду ФРС оставила ключевую процентную ставку в диапазоне 1,25%-1,5% и никак не опровергла мнение рынка о том, что следующий раз повысит ставку в марте.

Заявление центрального банка просигнализировало об усилении уверенности руководителей ФРС в оптимистичных перспективах экономики. На заседании в декабре они повысили ключевую ставку до ее текущего диапазона и запланировали три повышения на этот год.

В опубликованном в среду заявлении есть намек на то, что в этом году ставки могут быть повышены больше чем три раза: руководители ФРС продемонстрировали немного более сильную уверенность в том, что в 2018 году инфляция ускорится.

В среду динамика рынков была неровной. Индекс Dow Jones Industrial Average до публикации заявления ФРС рос, сразу после выхода снизился, но потом восстановился и закрылся с ростом на 72,50 пункта (0,3%) на уровне 26149,39. Доходность 10-летних казначейских облигаций после заседания немного повысилась, но на момент накрытия торгов составляла 2,722% против 2,725% во вторник.

Установленный руководителями ФРС целевой уровень инфляции составляет 2%. Они считают, что этот уровень позволит экономике расти, но не намерены допускать его неконтролируемого роста.

Возможно, Пауэлл ускорит нормализацию политики, если экономика будет набирать слишком большие обороты.

Он и другие руководители ФРС должны будут понять, насколько сильно недавно объявленное снижение налогов способно подстегнуть рост экономики и инфляцию, с учетом того, что уровень безработицы находится на 17-летнем минимуме. Расходы потребителей и компаний также могут оказать экономике поддержку на фоне наблюдающегося в последнее время снижения доллара и роста фондовых рынков.

Если они будут действовать слишком медленно, низкая стоимость заимствований может создать риск перегрева рынка, подобный тем, которые обусловили рецессии, начавшиеся в 2001 и в 2007 годах.

Если же инфляция будет оставаться ниже установленного ФРС целевого уровня 2%, не оправдывая прогнозов ее руководителей, то это подорвет доверие к ним.

Центральный банк удерживал процентные ставки около нуля с конца 2008 года до конца 2015 года, для того, чтобы поддержать экономику в период рецессии и позволить ей восстановиться.

Под руководством Йеллен, которая возглавила ФРС в феврале 2014 года, центральный банк повышал ключевую ставку пять раз, последний раз - в декабре. В октябре ФРС начала сокращать свой баланс, на котором находились облигации более чем на 4 трлн долларов, приобретенные для стимулирования экономики за счет снижения долгосрочных процентных ставок.

"Она проводила стратегию выхода из мягкой политики, которая не была прямолинейной", - сказал президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен. "Мы - единственный центральный банк в мире, успешно начавший сокращение" портфеля облигаций, добавил он.

Когда Йеллен возглавила ФРС, руководители центрального банка опасались повторения "лихорадки сворачивания" - дестабилизации рынка, спровоцированной в мае 2013 года заявлением бывшего тогда председателем ФРС Бена Бернанке о том, что центральный банк может скоро сократить покупки облигаций.

Этот случай отразился на многих решениях Йеллен как пример того, чем могут обернуться непродуманные заявления во время беспрецедентных изменений политики.

В первые три года, когда Йеллен возглавляла ФРС, критики предупреждали ее, что она создает риски чрезмерной инфляции, слишком медленно повышая процентные ставки. В 2015 и в 2016 годы центральный банк повысил стоимость заимствований по одному разу. Кода она стала повышать ставки, ее упрекали в том, что она создает риски для восстановления экономики.

Пока эти опасения не оправдались, и, по словам сторонников Йеллен, это говорит о том, что ее подход был верным. "Она воздерживалась от действий, когда действия могли бы стать ошибкой, и она также верно определяла, когда постепенное повышение ставок можно начинать без сильной угрозы экономике", - сказал Даниель Тарулло, который с 2009 года до апреля прошлого года был управляющим ФРС.

Сокращению портфеля активов ФРС предшествовали продолжавшиеся более года дискуссии, внимание в которых было сосредоточено на информировании о плане в такой же степени, как и на последствиях его выполнения. Когда в прошлом году о сокращении было объявлено, и оно началось, рынки не отреагировали.

Руководители ФРС рассматривают отсутствие реакции как основной фактор успеха, поскольку это означает, что такие программы могут быть менее конфликтными, если их потребуется проводить при очередном спаде.

Вероятно, ФРС пока не будет вносить изменения в процесс сокращения портфеля активов.

После "лихорадки сворачивания" многие ожидали, что продолжение процесса "станет сплошным кошмаром", сказал Эндрю Левин, преподаватель экономики и в прошлом консультант ФРС. "Не уверен, что даже самый большой оптимист четыре-пять лет назад ожидал, что все пройдет так гладко", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп решил не выдвигать Йеллен на должность председателя ФРС на второй срок, прервав державшуюся 35 лет традицию, согласно которой главы центрального банка служили по два срока независимо от партийной принадлежности.

Тем не менее, выбрав Пауэлла, который был союзником Бернанке и Йеллен все пять с половиной лет свой работы в правлении центрального банка, Трамп просигнализировал о том, что предпочитает в денежно-кредитной политике эволюцию революции.

"В Комитете по операциям на открытом рынке сохраняется устойчивый консенсус относительно постепенного подхода к политике, и Пауэлл придерживается того же мнения", - сказала в декабре Йеллен.

Ее коллеги по ФРС, а также Бернанке, чествовали ее на состоявшемся во вторник вечером приеме, на котором выступили Йеллен, Пауэлл, Розенгрен и президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли. На четверг запланирована прощальная вечеринка с сотрудниками ФРС.

Истрия покажет, как Пауэлл справится с решением двух головоломок, над которыми ФРС билась в прошлом году.

Первая из них касается инфляции, которая не оправдала ожиданий центрального банка, оставаясь ниже 2%, несмотря на сильный рост экономики. Если ценовое давление не возникнет, то появится вопрос, зачем Йеллен повышала ставки, сказал главный экономист Nomura Securities Льюис Александер.

Вторая загадка связана с высокими ценами на акции, недвижимость и другие активы. Пока неясно, достаточны ли усилия ФРС по совершенствованию банковского регулирования для сдерживания потенциального ущерба для экономики в случае ее перегрева.

Бывший глава ФРС Алан Гринспен оставил пост в 2006 году с почетом, но о его деятельность была переоценена после того, как "мыльный пузырь" на рынке жилья спровоцировал финансовый кризис 2008 года.