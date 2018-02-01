ЦБ: Обмен криптовалют нужно вывести за пределы РФ

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 1 фев - ПРАЙМ, Медведева Елена. ЦБ предлагает разрешить в России майнинг криптовалют, но их обмен вывести за пределы страны в связи с рисками, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на встрече руководства ЦБ с членами Ассоциации банков России.

Майнинг – это добыча криптовалют при помощи специальных майнинг-ферм – предоставления вычислительных возможностей системам криптовалют за плату.

"Майнинг на территории России мы предлагаем разрешить, но при этом к таким организациям, которые будут заниматься этим видом деятельности, мы предлагаем применить те нормы и подходы, которые мы применяем к другим юрлицам, которые занимаются другими видами деятельности. С точки зрения налогообложения, контроля и отчетных форм (подробности – ред.) будут раскрыты в дальнейших нормативных документах", - сказала Скоробогатова. Январь оказался жесток к криптовалютам

ОБМЕН ДОБЫТОГО

"При этом вопрос, каким образом майнеры будут обменивать то, что они намайнили, остается дискуссионным. Мы, как Банк России, считаем, что они это должны делать не на территории России. При этом у нас есть много предложений со стороны коммерческих и некоммерческих организаций, которые считают, что это можно разрешить", - заявила первый зампред ЦБ.

"Поскольку криптовалюта как некое средство обмена или некое средство инвестирования, как его воспринимают непосредственно инвесторы, несёт в себе огромные риски не только для макроэкономики, но и для населения и бизнеса, мы занимаем здесь взвешенную позицию и считаем, что на данный момент было бы очень рискованным разрешить её обмен и таким образом способствовать её продвижению на территории России", — отметила она.

При этом ЦБ считает возможным разрешить ICO и выпуск токенов в рамках законопроекта, который регулирует сферу краудфандинга, отметила первый зампред ЦБ.

"Мы чётко отличаем понимание токена, ICO и криптовалюты. Токен и ICO как способ инвестирования, как способ, который позволяет привлекать денежные средства в более простой форме и более простым способом, мы считаем возможным разрешить", — сказала Скоробогатова. Обвал биткоина в январе снизил капитализацию криптовалюты в два раза

ПРОЕКТ

Минфин РФ 22 января опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Позже глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что данный законопроект планируется внести в Госдуму в конце февраля. Как отмечал Минфин, относительно законопроекта есть разногласия с Центробанком по возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество.

Банк России тогда же пояснил РИА Новости, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.