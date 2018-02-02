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Мнения аналитиков

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Позиция Apple остается незыблемой на фондовом рынке США


МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Три крупнейшие американские технологические компании опубликовали свои финансовые показатели - холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, онлайн-ритейлер Amazon и корпорация Apple. 

Хотя владелец Google сократил чистую прибыль за год на 35%, он все равно получил почти 13 миллиардов долларов, а "яблочный" гигант достиг рекордной квартальной выручки в 88,3 миллиарда долларов. Amazon еще не дошел до высот коллег по цеху: чистая прибыль компании составила всего 3 миллиарда долларов, тем не менее она продемонстрировала годовой рост на 28%.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", оценили финансовые отчетности компаний triple A (Apple, Alphabet, Amazon) в целом позитивно, выделив отдельно Apple, которая особенно порадовала инвесторов. В целом "triple A" можно считать локомотивом технологической отрасли США, который поддерживает рынок, говорят они. Тем не менее сейчас успехи гигантов рынком уже учтены, поэтому после активного роста не исключена коррекция американских индексов.

Блестящие показатели

Финансовая отчетность по итогам деятельности компаний "triple A" в четвертом квартале 2017 года фактически по всем показателям превзошла ожидания аналитиков и в очередной раз доказала, что американский бизнес чувствует сейчас себя очень уверенно и демонстрирует иногда не просто хорошие, а блестящие результаты, говорит руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. "Amazon продолжает "срамить" многих скептиков и доказывает, что можно держать высокие безостановочные темпы роста длительное время.

iPad в магазине AppleApple заявила о рекордной квартальной выручке в $88,3 млрд

Главный фактор здесь, конечно же, постоянное внедрение инноваций в сочетании с захватом новых рынков", - поясняет он, напоминая, что в прошедшем году Amazon вышел на продовольственный рынок и начал свою экспансию на рынок медицинских лекарственных препаратов.

Alphabet можно назвать слабым звеном в этой троице только условно, продолжает аналитик. "Чуть худшие показатели связаны с большими маркетинговыми расходами. Но это расходы возвратные, поэтому у компании все хорошо", - замечает он.

"Яблочный" феномен

К Apple у аналитиков было много вопросов и сомнений по поводу того, насколько эта компания способна выдерживать жесткую конкурентную гонку, прежде всего, с китайскими производителями, замечает Пахомов. "Вышедшая отчетность продемонстрировала, что Apple понимает, что делает. Его позиции на рынке как безусловного лидера остаются незыблемыми", - говорит он..

Аналитик "Финам" Вадим Сысоев соглашается с коллегой: Apple показала рекордные показатели выручки и прибыли, которые к тому же превзошли прогнозы аналитиков Уолл-стрит. "Компания сгенерировала высокий денежный поток, направила значительные средства на выплаты акционерам", - перечисляет он, замечая, что в то же время несколько разочаровал прогноз менеджмента по выручке на второй финквартал, который оказался несколько слабее ожиданий.

"Тем не менее мы считаем, что Apple опубликовала сильные финансовые результаты и стоимость ее акций продолжит расти в среднесрочной перспективе", - говорит он. 

Локомотив технологий и фондовый рынок

По словам Пахомова, безусловно, эти три компании являются лидерами и локомотивом технологической отрасли Америки: на них равняются и пытаются с ними конкурировать. "Правда, не у всех это получается. Да и сама эта троица не успокаивается на достигнутом: они прилагают максимальные усилия, чтобы оставаться лидерами", - говорит он. 

Позитивные отчетности, конечно же, должны поддержать фондовый рынок. "Другое дело, что в настоящий момент, скорее всего, результаты этой отчетности уже учтены рынком", - отмечает Пахомов, добавляя, что несмотря на явный позитив по "triple A" на рынке в ближайшее время может наблюдаться небольшая коррекция после бурного январского роста.

Логотип GoogleЧистая прибыль Alphabet за 2017 г упала на 35%

В свою очередь директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов говорит, что две компании - Apple и Amazon - вряд ли могут повлиять на фондовый рынок США в целом. "Американский рынок характеризуется повышенной ликвидностью и устойчивостью, вниманием к фундаментальным макроэкономическим показателям", - замечает он.

После выхода отчетностей основное внимание игроков будет приковано к данным по занятости в США и свежей корпоративной отчетности, считает Крылов. "В зависимости от этих событий, нельзя полностью исключать снижения индекса S&P на 0,1-0,2%. Вложение в индекс могут дополняться покупками и продажами отдельных ценных бумаг", - заключает он.

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