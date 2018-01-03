"Кремлевский список" и газовый позитив для РФ. "Прайм" выбрал главные события недели

КРЕМЛЕВСКИЙ СПИСОК

Минфин США в ночь на вторник на этой неделе опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего более 200 человек. При этом авторы документа утверждают, что у них есть не только имена, но и вся подробная информация о фигурантах. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем. Помимо обнародованной, в списке есть и закрытая часть. В Минфине заявили, что это было сделано во избежание вывода активов.

Президент Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами. Политики и бизнесмены, оказавшиеся в списке, отреагировали на этот факт сдержанно, отметив, что на них это никак не скажется. Однако эксперты предположили, что публикация может помешать совершению сделок с западными партнерами. Основной негатив ожидается после официального объявления о санкциях на госдолг РФ, что, как обещает Минфин США, произойдет в ближайшее время. Однако ЦБ считает, что даже эта мера не будет иметь большого эффекта для экономики РФ.

"ГАЗПРОМУ" РАЗРЕШИЛИ ПОТОКИ

На этой неделе оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG получил разрешение на строительство в территориальных водах Германии морской части газопровода. Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году. По словам главы "Газпрома" GAZP Алексея Миллера, строительство газопровода и приёмного терминала в Германии может быть начато "уже сегодня". Кроме этого, "Газпром" на этой неделе получил разрешение от властей Турции на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока". Реализация проекта идет полным ходом, варианты продолжения этого проекта в страны ЕС продолжают рассматриваться.

Европа нуждается в российском газе: в 2017 году средняя загрузка "Северного потока", который уже работает на полную мощность, составила 93%, и обсуждаются варианты увеличения поставок. По мнению экспертов, в случае строительства еще одной ветки газопровода напрямую из России в Германию, Польша и Украина останутся на обочине газового рынка Европы. Польша пытается сорвать "Северный поток-2", "вставляя палки в колеса" проекту. Украина также опасается потерять доходы от транзита, но признает, что времени для противодействия строительству трубопровода остается очень мало. В свою очередь, Турция ввела для работ по "Турецкому потоку" налоговые льготы и надеется, что ввод проекта в строй сделает ее ведущим транзитером газа из РФ в Европу.

MOODY'S ИДЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз до позитивного или стабильного по рейтингам пятнадцати городов и регионов России. Кроме того, был улучшен прогноз по долгосрочным рейтингам эмитентов и рейтингам старшего необеспеченного долга ряда финансовых учреждений РФ, включая Сбербанк SBER, ВТБ VTBR и Внешэкономбанк. Moody's, отмечает, что рейтинги большинства упомянутых финучреждений находятся на уровне суверенного рейтинга России или рейтинга странового потолка и привязаны к ним. Также Moody's присвоило рейтинг "Ва1" с позитивным прогнозом оператору "Домодедово", что, по оценке агентства, отражает текущие позиции второго по величине аэропорта в Московском авиаузле.

На прошлой неделе агентство повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного до позитивного, подтвердив его на уровне "Ва1". Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, называется "организационная прочность", которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны. По словам старшего вице-президента, ведущего аналитика Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу, санкции в отношении России не станут помехой для возможного повышения рейтинга. Россия может финансировать дефицит бюджета без инвесторов из США, отметила она.

СБЕРБАНК ПРОДАЕТ DENIZBANK

Во вторник Сбербанк подтвердил, что ведет переговоры с банком Emirates NBD (ОАЭ) о продаже своей турецкой "дочки" - Denizbank. При этом в банке подчеркнули, что обсуждения находятся на начальной стадии. Ведение переговоров со Сбербанком по данному вопросу подтвердил и Emirates NBD, при этом также отметив начальную стадию переговоров и отсутствие гарантий заключения сделки. По данным СМИ, потенциальными покупателями могут выступать и банки других государств Персидского залива. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Denizbank является самым ликвидным и прибыльным активом Сбербанка за рубежом, и продавать его не планируется. А в ноябре он сообщил, что Сбербанк высоко оценивает перспективы развития своего бизнеса на турецком рынке и продолжит расширять трансграничные продукты, связывающие две страны.

По мнению экспертов, смена стратегии произошла на фоне опасений усиления санкций США. В этом случае продать Denizbank будет труднее: покупатели поймут, что Сбербанк находится под давлением, и ему надо уйти, что будет влиять на цену сделки. На данном же этапе эксперты не исключают, что турецкую "дочку" можно продать с определенной премией. На конечную цену окажут влияние как позиция турецкого регулятора, так и отложенные обязательства сторон на случай резкого ухудшения финансового положения банка после продажи. Исходя из текущей капитализации, сумму сделки можно оценить в диапазоне 4-5 млрд долларов. На информации о возможной акции Denizbank во вторник подскочили в цене на 20%.

НОВОСТИ ОТ РЕГУЛЯТОРА

В рамках встречи с участниками Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд важных заявлений. По ее словам, санируемые через ФКБС Бинбанк и "ФК Открытие" будут объединены за исключением доли плохих активов. При этом обсуждается вопрос выделения из "ФК Открытие" банка "плохих долгов", однако эта идея сложнореализуемая, добавила она. Что касается Промсвязьбанка, то его докапитализация произойдет на общих основаниях. Поправок на создание на его основе банка гособоронзаказа не будет. Ранее регулятор оценивал объем докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. В целом санация трех банков в 2017 году повлияла на прибыль банковского сектора РФ - она могла бы составить 967 млрд рублей вместо 790 млрд рублей. В текущем году прибыль прогнозируется на уровне 1,5 трлн рублей, но может быть ниже из-за санации, рассказала она.

Еще одной важной темой, инициированной регулятором на этой неделе, стало объявление о планах совместно с регуляторами других стран ЕАЭС создать систему обмена информацией о финансовых транзакциях по технологии распределенных реестров. Это аналог системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), уже действующей в РФ. СПФС была создана на фоне западных санкций в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям. Этот "внутренний SWIFT" в перспективе может стать для аналогом самого SWIFT, если тот решит присоединиться к санкциям, для всего ЕАЭС.

ОАК ОТДАДУТ РОСТЕХУ

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поддержал идею подключить госкорпорацию "Ростех" к финансированию программы выпуска пассажирского лайнера МС-21. Это является первым шагом к передаче "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в состав "Ростеха". Ранее СМИ писали, что президент поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова подключить "Ростех" к финансированию программы МС-21. Речь идет о вложении собственных средств "Ростеха" в капитал ОАК. Сообщалось, что госкорпорация подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 млрд рублей в 2018–2020 годах. Если слияние произойдет, то может появиться единая компания с полным циклом производства, типа Boeing или Airbus, что потенциально было бы интересно инвесторам.

МС-21 - магистральный лайнер нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Крупнейшим эксплуатантом новых лайнеров станет "Аэрофлот", который подписал с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" (входит в "Ростех") твердый контракт на поставку 50 МС-21. Первый лайнер перевозчик получит в первом квартале 2020 года. Завершение поставок по контракту ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна - 12 лет, при этом предусмотрена возможность ее пролонгации на два года не более трех раз. Общая сумма платежей "Аэрофлота" по данному контракту составит более 5 млрд долларов.