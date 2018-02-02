Биткоин ушел в закат, но обещал вернуться

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Курс биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, на торгах в пятницу обвалился на тысячу долларов - еще утром он стоил около 9 тысяч долларов, но через несколько часов опустился ниже 8 тысяч, затем вновь перешел к росту. Таким образом, электронная валюта остается крайне волатильной: всего за полтора месяца она упала более чем в два раза с исторического максимума в 20 тысяч долларов.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", считают, что несмотря на стремительное удешевление, говорить о закате эпохи биткоина рано. Сейчас криптовалюта находится в фазе снижения из-за попыток ряда государств урегулировать поведение игроков на данном рынке. В дальнейшем курс может вновь подняться, тем не менее в ближайшее время аналитики не исключают проседания криптовалюты до 5 тысяч долларов.

Списывать рано

Пока говорить о закате эпохи биткоина преждевременно, считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Сейчас, безусловно, криптовалюты находятся в фазе снижения, и мы не удивимся, если в ближайшее время курс биткоина опустится до 5 тысяч долларов", - прогнозирует он, уточняя, что многое будет зависеть от внешнего фона.

Замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников соглашается с коллегой. "Не думаю, что эпоха биткоина заканчивается. Просто в 2018 году денежные власти США будут ужесточать политику, поэтому ресурсов на покупку криптовалют у инвесторов станет меньше", - объясняет он. По его мнению, инвесторы будут выбирать наиболее перспективные криптовалюты. "От их внимания не укроется, что биткоин как средство расчетов сильно переоценен", - говорит он.

Есть шанс на взлет

Вероятно, текущий год биткоин проведет в боковике, считает Верников, сейчас определяется его нижняя граница. "Вспомним, что такое уже было несколько лет назад, когда биткоин два с половиной года пребывал в боковом диапазоне. Сейчас спрос на биткоин упал, потому что правительства ряда стран заявили об ужесточении регулирования, на ряде популярных ресурсов теперь запрещена реклама криптовалют", - перечисляет Верников.

Тем не менее спрос на биткоин не исчезнет, поскольку проект является экспериментальным. "А в мире есть достаточное количество инвесторов, которые готовы вкладываться в экспериментальные проекты",- объясняет он.

В последнее время из Южной Кореи, Китая, США, Индии часто распространяются новости, что регуляторы “закручивают гайки” в отношении криптовалют, замечает Ткачук. "Но если эти опасения не подтвердятся, биткоин может быстро восстановить позиции", - говорит он, напоминая, что все предыдущие снижения на криптовалютном рынке быстро выкупались.

Вполне возможно, что так произойдёт и на этот раз – большое количество инвесторов, особенно в азиатском регионе, сохраняют интерес к криптовалютам, заключил он.