Минфин США признал введение санкций на госдолг РФ опасным для мировых финансов

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Введение санкций в отношении госдолга РФ может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, а также потрясет глобальные финансовые рынки, признал Минфин США в докладе Конгрессу. Об этом же ранее говорил и глава российского Минфина Антон Силуанов.

В пятницу Блумберг опубликовал доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский Минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

США в августе 2017 года приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года предоставить Конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.

Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов - всего 210 человек. Однако информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада не было.

САНКЦИИ ПРОТИВ СЕБЯ

В середине января министр финансов России говорил о том, что первыми в случае распространения санкций США на госдолг РФ пострадают иностранные инвесторы. Тогда же Силуанов отмечал, что в случае введения ограничений Россия будет размещать облигации среди отечественных инвесторов, на собственной инфраструктуре, а также будет вести работу по сокращению дисбаланса бюджета и осуществлять заимствования в минимальных объемах.

В руках иностранных инвесторов сейчас находится почти треть российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

Согласно данным Банка России, доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта и на 1 декабря составила 32,1% (в номинальном выражении - 2,183 триллиона рублей).

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря вырос до 6,798 триллиона рублей против 6,687 триллиона рублей месяцем ранее.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ ОГРАНИЧЕНО

В четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ учитывает риски новых санкций США, и неопределенность сохраняется. Однако, по ее словам, запрет иностранным инвесторам покупать новые ОФЗ или владеть выпущенными ранее бумагами вызовет лишь краткосрочную волатильность на рынке российского госдолга и не окажет значительного влияния ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор РФ.

При этом российские власти все же подготовились к различным вариантам развития событий. Так, Минфин в этом году планирует выпуск нового инструмента – ОФЗ в юанях, которые смогут покупать китайцы. А часть традиционных евробондов РФ власти решили продать собственным инвесторам, которые вернут в страну вывезенные из нее в прежние годы капиталы.

По оценкам ряд экспертов, Россия в случае введения ограничений на госдолг может столкнуться с масштабным оттоком капитала, замедлением роста экономики и некоторым снижением курса рубля.