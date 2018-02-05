Из-за проблем Wells Fargo все банки США оказались под прицелом ФРС

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Беспрецедентное решение ФРС ограничить рост активов Wells Fargo & Co. послужило сигналом, что в случае, когда крупные кредиторы не смогут справиться с управлением рисками, ответственность за это будет нести не только руководство банков, но и советы директоров, сообщает Dow Jones.

В пятницу ФРС заявила, что в 2018 году Wells Fargo сменит четырех директоров в своем совете, а также анонсировала принудительные меры, которые ограничат размер третьего крупнейшего американского банка по активам, что может негативно сказаться на росте его выручки и прибыли.

Хотя данное решение касается Wells Fargo, который до сих пор прилагает усилия для восстановления после скандала с практиками продаж, разразившегося в сентябре 2016 года, оно может иметь более далеко идущие последствия.

"ФРС только что привела в ужас советы директоров всех национальных банков, - пошутил во вчерашней заметке Иэн Катц, аналитик Capital Alpha Partners. – Но именно это регулятор и хотел сделать".

ФРС, которая напомнила о "широко распространившихся злоупотреблениях в сегменте потребительского банкинга" Wells Fargo, до этого никогда не прибегала к таким масштабным ограничениям. Теперь Wells Fargo без разрешения регулятора запрещено увеличивать активы выше 1,95 трлн долларов. Именно на эту сумму у Wells Fargo были активы в конце 2017 года. По словам чиновников ФРС, банк может продолжить выдавать кредиты и открывать депозиты.

Как заявил Wells Fargo, он "уверен, что сможет соответствовать требованиям распоряжения регулятора".

Тимоти Слоун, генеральный директор Wells Fargo, который также является членом совета директоров, сказал в пятницу вечером в ходе конференц-звонка с аналитиками, что банк в течение 60 дней предоставит ФРС программу, "в которой пересмотрит действующие планы и инициативы, чтобы повысить эффективность совета директоров при осуществлении надзора и управления компанией и улучшить системы соответствия нормативным требованиям и управления операционным риском".

В письме, направленном в пятницу уходящей в отставку с поста президента ФРС Джанет Йеллен сенатору Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс), говорится, что центробанк мыслит масштабнее и его решение затрагивает не только Wells Fargo. Йеллен написала, что ФРС повышает степень ответственности советов директоров в банковской отрасли.

В письме упоминается о руководстве для советов директоров, которое ФРС предложила в августе. Йеллен отметила, что "ФРС впервые опубликовала независимые ожидаемые результаты для советов директоров, отдельно от требований, предъявляемых к руководству".

"Это позволит нам определить ключевую зону ответственности эффективных советов директоров, причем одной из их обязанностей является обеспечение независимости и важности функций управления рисками и внутреннего аудита", - говорится в письме.

В эти выходные Йеллен передала бразды правления центробанком Джерому Пауэллу. Он был назначен президентом Дональдом Трампом, который настаивает на дерегулировании банковской сферы и прочих отраслей.

Впрочем, это не значит, что Пауэлл непременно изменит курс. Будучи одним из членов управляющего совета ФРС, Пауэлл играл главную роль в подталкивании центробанка к принятию новых нормативных инструкций для советов директоров.

"Если говорить о зоне ответственности, то теперь мы просто ожидаем гораздо больше от советов директоров, - заявил он в августе 2017 года, когда был опубликован проект нового руководства. – Нет причин полагать, что это изменится".

Руководство ФРС, которое касается всех банков, стремится сузить число нормативных требований, за которые отвечают непосредственно советы директоров. Как заявили представители центробанка, целью руководства было не упростить жизнь советов, но побудить их сосредоточиться на вопросах широкого плана, например управлении рисками всей фирмы.