Банки повышают прогнозы по нефтяным ценам, но есть определенные риски

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Крупные мировые банки в январе повысили прогнозы по нефтяным ценам, причем это происходит уже четвертый месяц подряд. Восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке толкает цены к многолетним максимумам, сообщает Dow Jones.

Тем не менее которые аналитики задаются вопросом, как долго ралли цен продолжится, ведь оно угрожает балансу.

Согласно прогнозу 15 инвестиционных банков, опрошенных WallStreetJournal в конце января, в этом году нефть Brent будет в среднем торговаться в районе 61 доллара за баррель, хотя в декабре средний прогноз составлял 58 долларов за баррель. Нефть WTI, по прогнозам банков, в этом году будет в среднем торговаться по 57 долларов за баррель против предыдущего прогноза 54 долларов за баррель.

Прогнозы инвесторов по нефтяным ценам стали более оптимистичными ввиду ряда факторов, включая ускорение роста мировой экономики, сокращение добычи крупными производителями, ослабление доллара и перебои с добычей в Венесуэле.

Тем не менее, по словам аналитиков, более высокие цены провоцируют американских производителей наращивать добычу, что может свести на нет все усилия ОПЕК и других стран вне картеля по сокращению предложения нефти. Именно это и заставляет некоторые банки ожидать снижения нефтяных цен позже в этом году.

"Цены на нефть получили поддержку со стороны возросшей склонности инвесторов к риску", - сказал Гарри Чилингириан, старший нефтяной стратег-аналитик BNPParibas. Однако "недавнее ралли цен неизбежно вызывает вопрос относительно масштаба увеличения предложения в 2018 году, особенно со стороны американских производителей сланцевой нефти", добавил он.

В пятницу фьючерсы на нефть Brent закрылись на уровне 68,58 доллара за баррель, а фьючерсы WTI – на отметке 65,45 доллара за баррель. В прошлом месяце фьючерсы нефти Brent прибавили в цене 3,3%, причем их рост наблюдается уже пятый месяц подряд, что является самым продолжительным периодом укрепления с апреля 2011 года.

После периода избытка нефти на мировом рынке, когда цены снизились с более чем 100 долларов за баррель по состоянию на середину 2014 года до уровней ниже 30 долларов за баррель по состоянию на начало 2016 года, мировые запасы нефти недавно начали уменьшаться. Согласно данным IEA, запасы нефти в странах ОЭСР в декабре снижались пятый месяц подряд.

"Ситуация на рынках нефти улучшалась более стремительно, чем предполагал консенсус-прогноз рынка", - говорится в отчете аналитиков J.P. Morgan.

Страны-члены ОПЕК в основном придерживались соглашения о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день, что составляет почти 2% мировой добычи нефти. Между тем Венесуэла снизила добычу на 29% в прошлом году на фоне плохого управления и недостатка инвестиций в государственную нефтедобывающую компанию. Это стало одним из самых значительных падений производства нефти в стране в современной истории.

"Перебои с добычей нефти в Венесуэле стали не риском, а реальностью, и, вероятно, ситуация может ухудшиться", - считают аналитики Barclays. Они ожидают снижения добычи нефти в этой стране в текущем году еще на 25%.

Кроме того, ослабление доллара США оказало поддержку ценам на нефть. Доллар упал до самого низкого более чем за три года уровня на прошлой неделе.

Несмотря на позитивные факторы, некоторые аналитики ожидают замедления темпов роста цен на нефть позднее в текущем году, так как более высокие цены на это сырье могут спровоцировать увеличение предложения на рынке.

Производство нефти в США в ноябре впервые почти за 50 лет превысило отметку 10 млн баррелей в день, так как производители сланцевой нефти воспользовались преимуществами высоких цен. По словам аналитиков, когда цена нефти достигает 60 долларов за баррель, становится выгодно разрабатывать больше месторождений, что в свою очередь увеличивает объем предложения на рынке, а значит усилия ОПЕК могут быть в некоторой степени нивелированы.

Аналитики также наблюдают за ОПЕК, так как повышение цен на нефть может спровоцировать компании увеличить предложение сырья, чтобы сохранить долю на рынке, считают они.

"Участники рынка сфокусированы на данных, отражающих динамику запасов в прошлом, и, как нам кажется, не обращают внимания на потенциальный объем запасов нефти, который может накопиться на рынке позднее в этом году и в 2019", - отмечают в Barclays.

Согласно опросу WSJ, в банках ожидают, что стоимость нефти марки Brent в среднем упадет до 59 долларов за баррель в следующем году и повысится до 61 доллара за баррель к 2010 году.