Платина может вернуть себе былую привлекательность

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Поскольку цены на платину растут к новым рекордным максимумам, инвесторам следует обратить более пристальное внимание на этот металл.

В 2017 году цены на палладий прибавили более 55%. Однако рост цен на металл, а также "опасения по поводу его доступности заставили некоторых производителей автомобилей задуматься о переориентации с палладия на платину при производстве автомобилей с бензиновыми двигателями. При этом коэффициент использования этих металлов может составлять 1:1", отметил Уилл Ринд, генеральный директор GraniteShares. "Это может привести к небольшому ослаблению спроса на палладий и, вместе с тем, к существенному скачку спроса на платину", - добавил он.

GraniteShares недавно запустила биржевой фонд (ETF) в США, обеспеченный физической платиной – это лишь второй подобный официальный инвестиционный инструмент в США. Фонд GraniteShares Platinum Trust начал торговаться 22 января. Запуск нового фонда пришелся на момент, когда цены на платину стали догонять цены на палладий. По итогам прошлого года рост цен на платину составил менее 4%.

Тем не менее с начала этого года цены на платину, по состоянию на 2 февраля прибавили около 7%, тогда как цены на палладий потеряли почти 2% за тот же период. В пятницу платина завершила торги на 999,40 доллара за унцию, а палладий – на отметке 1044,95 доллара.

"Мы полагаем, что в ближайшее время ралли цен на палладий достигло своего максимума", - считает Ринд.

Рост цен на палладий до исторических максимумов был связан с ограниченными мировыми запасами и использованием данного металла при производстве каталитических нейтрализаторов выхлопных газов, которые применяются в бензиновых автомобилях. "Сферы применения платины и палладия существенно отличаются. Палладий в основном используется при изготовлении нейтрализаторов выхлопных газов", - отметил Ринд. "Рост мировой потребности в автомобилях с бензиновым двигателем поддержал спрос на палладий, и цены отреагировали соответствующим образом", - добавил он.

Автопроизводители переключились с платины несколько лет назад, когда она стоила значительно дороже палладия. Однако с октября прошлого года - впервые почти за 16 лет - платина торгуется с дисконтом по отношению к палладию, и теперь автопроизводители могут снова обратить свое внимание на металл. "Использование платины целесообразнее, однако высокие цены заставили от нее отказаться", - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. Теперь, когда платина дешевле палладия, "мы можем увидеть обратную ситуацию". Тем не менее это не произойдет в одночасье, добавил он.

С последним согласен и Крис Гаффни, президент World Markets, подразделения EverBank. "Изменение технологической цепочки в такой крупной отрасли промышленности представляется нелегкой задачей. Долгосрочной целью многих крупных автоконцернов является переориентация на производство электромобилей, поэтому тратить средства на переход от палладия обратно к платине может оказаться не целесообразным", - отметил он.

В любом случае, Гаффни ожидает, что цены на платину в этом году обгонят цены палладия. "Цены на платину не коррелируют с ценами палладия, и платина снова должна торговаться с премией, особенно если производители каталитических нейтрализаторов выхлопных газов вернутся к этому металлу", - сказал Гаффни.

Кроме того, платина одновременно является и драгоценным металлом, поэтому может получить поддержку со стороны спроса на ювелирные изделия, который в этом году должен "вновь вырасти", отметил Ричи.

По прогнозам Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), общемировой спрос на платину в 2018 году вырастет на 2% по сравнению с 2017 годом, до 8,03 млн унций. Общемировое предложение платины, как ожидается, в этом году снизится на 1%, до 7,755 млн унций. Таким образом, дефицит на рынке платины составит 275 000 унций.

В WPIC также прогнозируют, что спрос на ювелирные изделия из платины в этом году вырастет на 3%, что станет первым годовым ростом с 2014 года. "Платина широко используется в промышленности, но это также и драгоценный металл", - отмечает Ринд.

По словам Гаффни, разумно ожидать, что к концу года платина будет торговаться в районе 1250 долларов за унцию, а палладий - чуть ниже, в районе 1200 долларов за унцию. Такой прогноз предполагает рост цен на платину на 25% с уровня пятничного закрытия.

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