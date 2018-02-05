Почему цены на нефть не совершат очередной скачок наверх

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цена бензина premium на заправочных станциях на большей части США в последние несколько недель превышает 3 доллара за галлон. Это обстоятельство удивило потребителей, но не аналитиков мирового рынка нефти. Котировки более чем в два раза выросли с минимума, достигнутого пару лет назад. При этом, как и на любом рынке, на ситуацию можно посмотреть с разных сторон, сообщает Dow Jones.

Более высокие цены на нефть благоприятны для стран-производителей нефти. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП шести крупнейших нефтедобывающих стран в 2018 году. При этом прогноз по росту мировых объемов торговли в этом и следующем году также был повышен на 0,5 процентного пункта. Увеличение нефтяных доходов улучшает финансовое положение большинства нефтедобывающих стран. При этом некоторые из них воспользовались ростом спроса мировых инвесторов на суверенные облигации, увеличив выпуск этих долговых инструментов.

В 2017 году в пяти штатах США с самыми высокими темпами роста нефтедобычи в этом десятилетии был зафиксирован рост занятости на 2,75%, вдвое превышающий среднее значение по стране. Число нефтяных буровых установок в США в 2017 году в целом увеличилось примерно на 50%.

В то же время, рост вдвое расходов на энергоносители негативно сказывается на бюджете домохозяйств, так как данные затраты формируют примерно 6,5% от общих потребительских расходов. Еще более сильное влияние имеет регрессивный налог, который приводит к непропорциональному снижению дискреционной покупательской способности домохозяйств с более низкими доходами. В прошлом году на энергозатраты 20% домохозяйств с самыми низкими доходами пришлось 8,7% от общих расходов против 4,9% для 20% домохозяйств с самыми высокими доходами.

Такой налоговый эффект частично обуславливает сильную взаимосвязь между резким ростом цен на нефть и замедлением экономического роста в США, о которой писал Джеймс Гамильтон из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования Гамильтона показали, что на протяжении истории США перед каждой рецессией кроме одной наблюдался рост цен на нефть, а за каждым кризисом поставок на нефтяном рынке кроме одного следовала рецессия.

Однако это не обязательно означает, что экономического спада не избежать. Как уже отмечалось, рост цен на нефть ассоциировался с ускорением роста мировой экономики. События, которые анализировал Гамильтон, имели большее отношение к перебоям с поставками, однако в целом за последние два года сильное влияние на рынок оказывало скорее сочетание факторов предложения и спроса.

Но наиболее важно, что рост цен на энергоносители сопровождался ослаблением доллара примерно на торгово-взвешенные 10%. Поскольку нефть на мировом рынке торгуется за доллары, такая динамика валюты США имела существенное влияние на участников рынка как в плане предложения, так и в плане спроса.

Ослабление доллара увеличивает покупательскую способность торговых партнеров США (так называемый "эффект Дорнбуша"), приводя к увеличению спроса на энергоносители. Другие производители нефти продают нефть также за доллары США, однако потребляют товары деноминированные как в долларах, так и в других валютах. Для них снижение доллара уменьшает стоимость экспорта по сравнению с импортом, и поэтому они ограничивают предложение нефти. Спрос на нефть растет, а предложение сокращается, что толкает цены на нефть в долларах вверх.

Ослабление доллара США набрало обороты отчасти из-за того, что министр финансов Стивен Мнучин, судя по всему, не обеспокоен такой динамикой валюты. Если падение доллара продолжится, приведет ли оно к резкому росту расходов на энергоносители?

Мы полагаем, что нет, и для этого есть три причины. Прежде всего, доллар ослаб против большинства валют, но в меньшей степени против валют важных развивающихся стран-партнеров США, таких как Китай.

Во-вторых, частично рост цен на нефть был обеспечен ограничением предложения со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеров (в частности, России). Нефтяные котировки неслучайно начали рост в конце 2016 года, когда была заключена сделка ОПЕК+, и теперь цены выглядят высокими по сравнению с другими промышленными сырьевыми товарами.

Дальнейшее ослабление доллара, которое приведет к снижению предложения и росту спроса, может изменить ситуацию. Саудовская Аравия при этом хочет видеть стабильный, сбалансированный рынок нефти в преддверии продажи 5% доли в национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Для устойчивого рынка, для которого характерны долгосрочные капитальные инвестиции, слишком высокие цены на нефть могут быть такой же сложностью, как и слишком низкие. В подобных обстоятельствах представители ОПЕК+ вполне могут воспользоваться возможность увеличения предложения, в то же время поддерживая цены в текущем диапазоне.

И, в-третьих, что касается предложения, не стоит смотреть только за рубеж. Рост нефтедобычи в США благодаря технологическому прогрессу в области добычи сланцевой нефти действительно впечатляет.

Добыча нефти в США в этом году может достичь исторического максимума. Тем не менее, до сих пор темпы роста добычи были умеренными, вероятно, из-за желания акционеров увеличить прибыль и уменьшить капиталовложения. Тем не менее, технологии добычи не стоят на месте, и искушению высоких цен сложно противостоять.

В целом, вероятно, последствия резкого скачка цен на энергоносители для экономики в целом будут пусть и неприятными, но не настолько негативными, чтобы помешать росту. Безусловно, любой прогноз весьма приблизителен, учитывая волатильность сырьевых рынков. Совместное исследование с Кристофом Требешем из Кильского института свидетельствует о том, что число циклов роста и снижения цен на сырье более чем вдвое превышает число аналогичных циклов в области движения капиталов с 1820 года. По всей видимости, динамику мировой экономики можно сравнить с американскими горками.