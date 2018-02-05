Новый поворот. Санкции на госдолг РФ могут "спустить на тормозах"

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин США в прошлую пятницу обнародовал доклад Конгрессу, в котором признал, что введение санкций в отношении госдолга РФ может негативно сказаться не только на российских, но и на американских компаниях и инвесторах, а также потрясет глобальные рынки. Судя по данному документу, опубликованному Bloomberg, пока в Вашингтоне не пришли к единому мнению относительно целесообразности подобных ограничений.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, введения санкций никто не ожидал, и подписанный в августе прошлого года президентом США Дональдом Трампом закон вовсе не означает, что их когда-либо введут. "Минфин США должен был анонсировать план действий в этом направлении – 29 января опубликовать дорожную карту по работе с санкционным списком физических и юридических лиц. Вместо нее появился "кремлевский список", но без аналитики, а лишь с перечислением имен. Доклад по долгу ожидался в понедельник, но вышел в пятницу. Он представляет собой стандартную аналитическую записку, где перечислены последствия для России, США и для всего мира", - отметила она.

О ЧЕМ ЗАДУМАЛИСЬ В США

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов обозначал ту же мысль, что высказана в докладе. Он говорил, что в случае введения ограничений на наш госдолг пострадают и иностранные инвесторы.

Не исключено, что к подобным выводам пришли и американские финансовые власти. В руках иностранных инвесторов сейчас находится почти треть российских облигаций федерального займа (ОФЗ). По словам Орловой, это около 35 млрд долларов иностранного капитала, причем далеко не весь он – американский. Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря вырос до 6,798 трлн рублей против 6,687 трлн рублей месяцем ранее. "Понятно, что Россия – небольшой рынок госдолга, и обоюдные последствия в случае введения санкций окажутся умеренными", - полагает эксперт Альфа-банка. Однако сам факт их наложения на одну из стран, входящих в индекс развивающихся рынков, станет вызовом для глобальной экономики и вызовет турбулентность.

По словам аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, эффект от данного доклада можно оценить как нейтральный или умеренно позитивный, так как риски, связанные с его опубликованием, частично были учтены рынком. "На данном этапе игроки гораздо внимательнее реагируют на динамику цены нефти и сентимент, складывающийся на глобальных рынках. Однако расслабляться не стоит, так как на Трампа еще могут надавить с точки зрения введения очередных санкций", - считает он.

Эксперт полагает, что есть две причины с затягиванием, либо со спуском на тормоза данного санкционного пакета. Во-первых, администрация Трампа не хотела бы дальше ухудшать отношения с Москвой. Во-вторых, не стоит забывать, что, по данным Bloomberg, в российские ОФЗ на 4,9 млрд долларов вложились такие гиганты, как BlackRock, Stone Harbor Investment Partners и JPMorgan Chase.

Опасения американских властей касаются только интересов своих спекулянтов, которые пока еще ценят высокую доходность наших гособлигаций, согласен профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им.Г.В.Плеханова Константин Ордов. По его мнению, риски своих инвесторов американцы смогут минимизировать, объявив заранее о распространении очередных санкций в части новых эмиссий российских бумаг.

Кроме того, Минфин США признает, что эффект от санкций против долга РФ будет нивелирован без их поддержки в ЕС. По итогам третьего квартала 2017 года крупнейшим держателем российских казначейских бумаг была Франция, Италия и Великобритания. На долю США приходилось облигаций всего на 0,2 млрд долларов. Чтобы мера была эффективной, они действительно должны ее поддержать, согласна Орлова. Однако в целом маловероятно принятие каких-то жестких мер, если и будет обсуждаться, то ограничение на новые бумаги, а не на уже существующие, то есть это больше проблема рефинансирования, уверена она.

По ее словам, публикация отчета принципиальна для понимания тональности обсуждения ситуации. "Она успокоила рынки. Американцы могли бы сказать, что сумма долга мала, и рынки переварят санкции, однако высказались они осторожнее, что позволяет сделать вывод, что эскалации не произойдет", - полагает Орлова.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Российские власти пока не ждут глобальных последствий от возможного расширения санкций на госдолг. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце прошлой недели заявила, что российский регулятор учитывает новые санкционные риски. При этом запрет иностранным инвесторам покупать новые ОФЗ или владеть ранее купленными бумагами вызовет лишь недолгую волатильность на рынке российского госдолга и не окажет значительного влияния ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор РФ, сказала она.

По словам Силуанова, Россия сможет размещать облигации среди отечественных инвесторов, на собственной инфраструктуре. При этом подготовка к различным вариантам развития событий все же идет. Так, Минфин в этом году планирует выпуск нового инструмента – ОФЗ в юанях, которые смогут покупать китайцы. А часть традиционных евробондов РФ власти решили продать собственным инвесторам, которые вернут в страну вывезенные из нее в прежние годы капиталы.

Если санкции все-таки будут введены, то негатив произведет краткосрочный эффект, полагает Дроздов. Он напомнил, что ЦБ РФ готов к развитию данного сценария и вполне может предоставить дополнительную ликвидность отечественным игрокам для выкупа бондов.

По мнению Орловой, никаких резких действий российские финансовые власти в этом направлении проводить не будут, да они и не нужны. Закрывать рынки сейчас не вполне оправданно, тем более, интерес иностранных инвесторов к российским бумагам сейчас высок. Другое дело, что жить постоянно с риском, сможем мы рефинансировать госдолг или нет, невозможно, поэтому постепенно экономика будет замыкаться на себя, Минфин начнет преимущественно ориентироваться на привлечение инвесторов с внутренних рынков или станет активнее выпускать евробонды "для своих".

ЛОЖКА ДЕГТЯ

В свою очередь, Ордов уверен, что для России запрет на покупку долговых бумаг может стать очень болезненным, поскольку погашать эти бумаги в обозримой перспективе никто не собирался. Планировалось рефинансирование, причем расширенное, поскольку проценты по привлеченному долгу весьма чувствительны. Они уверенно стремятся перейти от сотен миллиардов к цифре, близкой к триллиону рублей.

"Риски срыва программы привлечения средств отразятся на устойчивости валютного курса, инвестиционной привлекательности экономики и компаний России, бюджетной обеспеченности – ведь Резервный фонд уже израсходовали", - рассуждает он. Ставится под угрозу единственное достижение последних лет в экономике - низкая инфляция.

Для минимизации ущерба придется пожертвовать чем-то очень важным - либо жизненным уровнем граждан, включая зарплаты бюджетников и пенсии, либо стабильностью макроэкономических показателей. Но тогда не понятно, зачем мы в последние годы осознанно ужесточали финансовые условия внутри страны и задушили предпринимательскую инициативу, заключил эксперт.