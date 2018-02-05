Минфин продолжает конвертировать в валюту нефтяные сверхдоходы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин РФ намерен поставить очередной рекорд по покупке валюты на внутреннем рынке. Как сообщили в министерстве, с 7 февраля по 6 марта на эти цели будут направлены 15,7 млрд рублей в день, а суммарно - 298,1 млрд рублей. Предыдущий рекорд был достигнут в январе 2018 года с ежедневными операциями в 15,1 млрд рублей и совокупным объемом покупок за месяц в 257,1 млрд рублей. В декабре прошлого года в день тратили по 12,7 млрд рублей. В целом на сделки тогда направили почти 204 млрд рублей. Минфин РФ в феврале будет покупать валюту на рекордные 15,7 млрд руб в день

Основной целью министерства в течение последнего года при планировании объема валютных интервенций стала минимизация зависимости рубля от цен на нефть. Для этого дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, превышающие запланированный прогнозный уровень в 40 долларов за баррель, переводятся в валюту и стерилизуются на счетах Федерального казначейства в ЦБ. В феврале текущего года ожидаемый объем допдоходов бюджета от высоких в сравнении с прогнозными цен на нефть составит 293,6 млрд рублей.

Традиционно к совершению операций покупки иностранной валюты Минфином привлекается Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода он будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

Эксперты, опрошенные "Прайм", согласны с тем, что основная цель покупок Минфином таких огромных объемов валюты - направить избыточные нефтегазовые доходы в более-менее объяснимое русло. Они напоминают, что Минфин пополняет резервы в соответствии с новым бюджетным правилом, и это прописано в законе. Объемы покупок увеличиваются из-за роста цены на нефть.

Но есть и другие резоны. "Ведомство накапливает валюту, делая это довольно странным способом: исходя из отсутствия рыночных колебаний, можно предположить, что часть сделок на открытый рынок не выходит. Те же покупки валюты, что совершаются на внутреннем рынке ликвидности, носят характер управляемых интервенций и препятствуют излишне сильному укреплению российской валюты. Получается, что цели две: пополнить валютные резервы (основная) и держать под контролем валютные колебания (вспомогательная)", - указывает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Сейчас объем покупок и продаж в целом создает баланс на рынке, поэтому курс не слишком волатильный, отметил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По его мнению, нарушение баланса произойдет в случае резких колебаний цены на нефть: если экспортеры будут продавать больше валюты или, напротив, они сократят объем предложения, а Минфин – сохранит запросы на прежнем уровне.

" Ожидаю, что при цене на нефть в диапазоне 62-70 долларов за баррель спрос и предложение в целом будет сбалансированным. В последнее время на рынке чаще обычного наблюдаются пики, в объеме превышающие 4 млрд долларов в день. Это может быть следствием увеличения объема продаж экспорта и покупок Минфина. Экспортеры, на мой взгляд, могут быть рады активности Минфина – он покупает валюту по курсу, рассчитанному исходя из почти 4000 рублей за баррель, в то время как комфортный для компаний и бюджета уровень примерно на 10% ниже", - рассуждает Ващенко.

Что касается влияния данных операций на курс российской валюты, по заверениям Минфина и ЦБ, оно должно быть нейтральным. Это и происходит на практике – курс валюты зависит не от интервенций, а от прочих факторов, начиная от публикации статданных и заканчивая ценами на нефть, а также геополитической ситуации. В последнее время он достаточно стабилен. "Рынок почти не реагирует на приобретения Минфина. С одной стороны, по официальной версии, покупки равномерно распределены внутри дня и не создают всплесков волатильности. С другой, как уже было озвучено выше, нельзя исключать варианта, при котором далеко не все сделки доходят до открытого рынка", - отметила Бодрова.

Говоря о перспективах валютных интервенций Минфина, она высказала мнение, что, скорее всего, в этом году сохранится текущая ситуация. Нефть относительно дорогая, сырье продается неплохо, бюджетное правило работает. Покупки могут прекратиться, когда в этом пропадет или политический, или экономический смысл.