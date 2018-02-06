Боковик, коррекция или кризис. Во что перейдет обвал бирж США

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Начало текущей недели было отмечено неожиданным обвалом на американском фондовом рынке. Основные фондовые индексы США по итогам торгов понедельника упали на 3,8-4,6%. Ведущий промышленный индекс Dow Jones в понедельник просел более чем на 1500 пунктов, что стало крупнейшим в истории однодневным номинальным снижением. В процентном отношении это максимальное падение с августа 2011 года. Фьючерсы на индексы США падали и на дневных торгах вторника.

Негатива добавило продолжающееся снижение курса популярных криптовалют. Во вторник биткоин упал ниже 6 тысяч долларов. В целом с начала года он потерял свыше 200 млрд долларов своей рыночной стоимости. Сейчас биткоин на 70% ниже установленного в декабре максимума в районе 20 тысяч долларов.

На происходящее отреагировали индексы основных европейских фондовых бирж, которые снижались на открытии торгов на 3-3,5%. Биржи Азии закрылись сильным падением, индекс Гонконга просел до минимума 2015 года.

Что касается рынка акций РФ, то он тоже последовал за общей негативной тенденцией. Индексы Мосбиржи и РТС снижаются в среднем на 1-2%. Стоимость нефти с утра колеблется около уровня 66,5 доллара за баррель марки Brent, что на 1-2% ниже уровня понедельника. В конце января баррель стоил более 71 доллара. Рубль в начале торгов незначительно слабел, но затем перешел к росту против основных резервных валют. Однако значительных колебаний зафиксировано не было.

СТРАХИ И ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, поводом для спада послужили данные о сильном росте зарплат в США в январе, вызвавшем беспокойство у трейдеров из-за угрозы ужесточения монетарной политики ФРС. В годовом исчислении среднечасовая заработная плата (инфляционный показатель) ускорилась до +2,9%, что стало максимальным приростом с пострецессионного 2009 года.

"Тон заявлений Федрезерва относительно перспектив монетарной политики по итогам январского заседания стал более "ястребиным". Согласно оценке Комитета по операциям на открытом рынке, в этом году инфляция усилится. Как результат, участники рынка еще больше уверовали в возможность мартовского повышения ставок", - рассуждает эксперт БКС Брокер Оксана Холоденко. По ее мнению, нельзя исключать и четырех этапов повышения ключевой ставки в 2018 году вместо запланированных трех.

Ужесточение кредитно-денежной политики ФРС нашло отражение в росте доходностей гособлигаций США. Это, в свою очередь, означает рост рыночных процентных ставок и ухудшение финансовых условий. "На прошлой неделе 30-летки ушли по доходности выше пограничных 3%, подтвердив негативный расклад", - напомнила она.

По словам Холоденко, дивидендная доходность индекса S&P 500 составляет около 1,85%, делая акции менее привлекательными в текущих условиях. При этом в Dow Jones Industrial Average сконцентрировано еще больше дивидендных историй, которые при росте доходностей гособлигаций распродаются в первую очередь.

Глобальной же причиной резкой коррекции американского фондового рынка аналитики называют его перекупленность. "Индексы в конце 2017 - начале 2018 года забрались слишком высоко на чрезмерном оптимизме по поводу налоговой реформы Дональда Трампа и заниженных ожиданиях по отчетам заокеанских компаний, игнорируя любой негатив, включая планируемое ужесточение монетарной политики ФРС США. Между тем, этот курс в понедельник подтвердил вступивший в должность новый глава американского регулятора Джером Пауэлл", - напомнил аналитик ГК ФИНАМ Сергей Дроздов.

Рынки, как правило, находятся в трех стадиях, перепроданность, равновесие и перекупленность, как раз третью стадию в конце декабря 2017-январе 2018 мы и наблюдали на американских биржах, считает он. В этой связи резкое снижение заокеанских индексов является вполне закономерным.

"ПУЗЫРЬ", КОРРЕКЦИЯ, КРИЗИС?

Эксперты сходятся во мнении, что снижение от 7 до 15% считается вполне нормальным явлением, так что разговоры о "лопнувшем пузыре" или кризисе пока являются преждевременными. По словам руководителя учебного центра "Велес Академия" Валентины Савенковой, накануне индекс Dow Jones остановился на значимой поддержке 24300, которая одновременно является наиболее проторгованным диапазоном максимума 2017 года. "Уверенный пробой этой поддержки плюс изменения картины индикаторов силы тренда могут свидетельствовать о смене растущего тренда падающим, однако данная картина получит подтверждение или опровержение не раньше конца текущей недели. Картина индекса S&P500 полностью идентична, с точностью до остановки на уровне максимума 2017 года", - считает она.

Ближайшие 2-3 дня покажут, ждет ли нас нисходящий тренд на американском рынке акций или дело закончится очередным боковиком с новыми попытками тестирования максимумов. Однако стоит отметить, что и желание инвесторов зафиксировать двухлетнюю прибыль на фоне увеличения доходности альтернативных вложений в более консервативные инструменты, и резкая коррекция после столь длительного роста – вещи вполне естественные для фондового рынка, указала Савенкова.

По ее оценке, для начала рассуждений о возможности нового витка кризиса необходимо видеть нефть ниже уровня 64,5 доллара за баррель и доллар выше 58,3 к рублю и ниже 1,20 в паре евро-доллар.

В текущих условиях вполне логичной будет выглядеть просадка до 2500-2400 пунктов по индексу S&P 500 при 2649 пунктах на закрытии понедельника, считает Холоденко. При этом для слома "бычьего" тренда на рынке США необходимо изменение фундаментальных условий - либо резкое ослабление макроэкономических данных, либо прилет так называемых "черных лебедей". Первое на данный момент не выглядит слишком вероятным, о вторых особого смысла гадать не имеет.

Что касается рецессии в США, то такого сценария, по мнению экспертов, пока ничто не предвещает. Налоговые послабления Трампа будут поддерживать американский рынок акций. Дисбалансы на финансовых рынках, конечно, есть, но цикл монетарного ужесточения мировых центробанков находится на начальной стадии. При этом регуляторы держат руку на пульсе и готовы проявить гибкость в случае ослабления экономики или возникновения турбулентности в финансовой системе.

Тем не менее, вполне закономерным будет рост волатильности – приход более активного американского рынка акций на смену ползущему "бычьему" тренду. Но мировой экономике, равно как и российской, это пока не угрожает. Если не рассматривать "сценарий апокалипсиса", то распродажи в США – это лишь локальный негативный драйвер для нашего рынка, который носит временный характер. Линейной зависимости между индексом МосБиржи и S&P 500 нет, заключила эксперт БКС Брокер.