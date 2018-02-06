Около 75% россиян сталкивались как минимум раз в жизни с интернет-рисками

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Татьяна Белякова. Примерно 75% россиян сталкивались хотя бы раз в жизни с интернет-рисками, такие данные приводятся в ежегодном исследовании Microsoft MSFT о культуре общения в сети, приуроченном ко Дню безопасного интернета и представленном во вторник в ходе Cyber Security Forum 2017 (CSF 2017).

По итогам исследования составлен рейтинг стран по уровню цифровой культуры - Digital Civility Index (DCI), в котором Россия заняла 19 место среди 23 стран (после Венгрии). Первое место - у Японии, замыкают список Аргентина, Колумбия и ЮАР.

В ходе исследования изучен негативный опыт взаимодействия пользователей в интернет-среде с точки зрения культуры и личной безопасности, а также последствия такого взаимодействия. Для измерения индекса DCI были выделены четыре основные категории рисков: поведенческие, нежелательных коммуникаций, сексуальные и репутационные. В опросе участвовали взрослые (в возрасте 18-74 года) и подростки (в возрасте 13-17 лет).

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ

Опрос продемонстрировал, что в России по сравнению с другими странами пользователи гораздо чаще подвержены поведенческим рискам - 54% против 39%. Тем не менее, в этом году респонденты из России сталкивались с "плохим обращением" реже, чем в прошлом году (35% в 2017 году против 47% годом ранее).

"Оскорбления в интернете", по мнению россиян, сократились на 4 процентных пунктов - до 39%. Однако по новому показателю в этой категории - "Микроагрессия" - Россия получила 26%, что на 14 процентных пунктов выше среднего мирового уровня. По общему уровню поведенческих рисков Россия находится на втором месте, уступая лишь Турции (59%).

Опрос показал, что с агрессивным поведением чаще всего сталкиваются подростки (77%). Они "опережают" все остальные возрастные группы по среднему количеству рисков: так, в группе 18-34 лет этот показатель составляет 75%, в группе 35-49 лет - 70%.

"Эти результаты обусловлены низким уровнем онлайн-культуры самих подростков, которые реже остальных уважительно относятся к другим пользователям. В то же время, молодые люди лучше всех способны защищать свои интересы и интересы других людей. А поколение "бэби-бумеров" (людей в возрасте 50-74 лет) продемонстрировало самый высокий уровень культуры в сети", - отмечается в исследовании.

ДРУГИЕ РИСКИ

Как показало исследование, репутационные риски все еще распространены в России, однако жертв доксинга (раскрытия сведений о личной жизни) среди россиян за год снизилось до 11%. Показатели рисков вреда личной и деловой репутации в России сравнимы с общемировыми (8% и 3% соответственно).

С сексуальными рисками россияне сталкиваются реже, чем жители других стран: при общемировом среднем показателе 31%, у России - 20% (на 3 процентных пункта ниже показателя прошлого года).

ПОСЛЕДСТВИЯ - СТРЕСС И УТРАТА ДОВЕРИЯ

Как отметили респонденты, столкновение с рисками в виртуальной среде несет в себе вполне реальные последствия. Среди наиболее распространенных последствий онлайн-инцидентов опрошенные назвали уменьшение доверия к людям - как при общении в сети (54% в России и 40% в мире), так и при офлайн-общении (34% и 28% соответственно), а также увеличение стресса (34% и 24%).

Последствия оказались более существенными для женщин, чем для мужчин, показали результаты исследования. Так, по показателю увеличения стресса в результате инцидентов в сети женщины набрали на 18 процентных пунктов больше (51% у женщин и 33% у мужчин).

При этом, как показало исследование, женщины демонстрируют более высокий уровень цифровой культуры почти по всем показателям: они чаще, чем мужчины, относятся к другим с уважением и достоинством (79% против 65%), уважают мнения других людей (68% против 53%) и делают паузу перед ответом на сообщение или комментарий, с которым не согласны (71% против 61%).

Только 17% респондентов сообщили, что не испытывают сложностей при столкновении с онлайн-рисками. Это на 8% ниже, чем в прошлом году, и почти на 30% ниже общемирового уровня (46%). Треть (33%) опрошенных знают, куда обратиться за помощью при подобных инцидентах: это на 3 процентных пункта выше в сравнении с прошлым годом, но все еще ниже общемирового уровня (45%).

"Развитие цифровой экономики стимулирует повсеместный рост цифрового потребления, который всегда сопровождается ростом рисков в сети. Современное общество все еще социально и культурно не адаптировано к возможностям интернета", - отметил директор Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

"Основная проблема заключается в том, что люди не воспринимают интернет как реальное поле для коммуникаций, хотя он им уже стал. Они чувствуют себя свободно и безнаказанно, несмотря на то, что многие выводы о человеке сегодня делают именно исходя из его поведения в сети. Не задумываясь об этом, пользователи рискуют своей репутацией и, как следствие, могут получить реальные проблемы во всех сферах своей жизни", - добавил Гребенников.

"Исследование DCI демонстрирует важность уважительного отношения к другим пользователям, культурным различиям и противоположным точкам зрения как в сети, так и в реальном мире. Мы призываем людей в случае несогласия не переходить на личности, не навешивать ярлыков, оказывать поддержку тем, кто уже пострадал от негативного взаимодействия в интернете, демонстрируя образец высокой культуры общения", - отметила менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева.