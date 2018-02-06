Хлеба и зрелищ. Во сколько обойдется поездка на ЧМ-2018

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Желающим попасть на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, придется финансово подготовиться к этому мероприятию. Основные затраты для тех, кто в этих регионах не живет, приходятся на дорогу. Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов на период чемпионата. В основном сервис учитывает статистику российских продаж на даты мундиаля, но иногда билеты покупают и из-за рубежа. Group-IB: Болельщики ЧМ-2018 могут стать жертвами интернет-мошенников

В январе средние цены на билеты по всем направлениям ЧМ-2018 показывают минимальные значения за последние пять месяцев. Например, цены на перелеты из Москвы в Саранск за последний месяц рухнули на 242% (5349 рублей за билет в одну сторону), в Волгоград — на 193% (3781 рубль за билет), в Екатеринбург — на 79% (5020 рублей). Меньше всего за последний месяц подешевели цены на перелеты в Москву (учитывалась средняя стоимость перелетов из любой точки мира) — всего на 4,5%.

Если смотреть на изменения цены за последние пять месяцев, то лидером по снижению стала Казань. Стоимость билетов сюда упала на 199% (3678 рубля), на втором месте Волгоград — минус 146%, на третьем Сочи — минус 126% (4014 рублей). Билеты в российскую столицу потеряли в цене 22%. Дешевле всего на данный момент в среднем обходятся билеты в Казань, Волгоград и Сочи. Дороже всего — в Москву, Калининград и Самару.

Разумеется, цена в первую очередь зависит от длительности полета и числа пассажиров. Так, по данным исследования, дороже всего путешественникам обошлись билеты из Певека (Чукотка) в Москву. За перелет троих человек в обе стороны пришлось отдать почти 205 тысяч рублей. Второй по дороговизне стала бронь по маршруту Москва — Самара. На четыре билета любители футбола потратили 142 тысячи рублей. Третье место досталось поездке из Москвы в Сочи, за восемь билетов в обе стороны заказчик выложил 141 тысячу рублей. Самый дорогой билет на даты ЧМ-2018 был куплен в Санкт-Петербург из Сиэтла. Он обошелся туристу в 95,5 тысячи рублей. Эксперты: Цены на авиабилеты на дни ЧМ-2018 меняются разнонаправленно

Дешевле всего билеты на период ЧМ-2018 обошлись путешественнику из Сочи. За 2,8 тысячи рублей он приобрел билет в Москву (в одну сторону). Также среди недорогих оказались билеты из Симферополя Москву (2,9 тысячи рублей), из столицы в Самару (3,5 тысячи рублей), из Петербурга в Сочи (4,5 тысячи рублей) и из Ижевска в Петербург (5,3 тысячи рублей).

"По нашим наблюдениям, динамика изменений цен зависит от того или иного направления. Например, у пляжных направлений цены растут в пляжный сезон. Тем не менее, билеты стоит покупать заблаговременно", - комментирует представитель "Туту.ру" Тимур Юсупов. Не стоит выжидать резкого падения цен — его, скорее всего, не будет, а если на рейсы по нужному направлению продадут много билетов, то оно подорожает. Если в данный момент цены на перелет устраивают путешественника, то ждать не нужно. Если не устраивают — то можно попробовать сыграть в эту "рулетку" и подождать их снижения, однако результат совсем не гарантирован, говорит он.

По мнению Юсупова, ближе к началу соревнований цены на перелет, вероятно, вырастут, так как мест на рейсах будет все меньше, а желающих много. С другой стороны, эти изменения, благодаря компенсирующим факторам — поездам болельщиков или "билетов по рублю" от "Аэрофлота" могут быть не столь существенными.

ГДЕ ЖИТЬ?

Еще один расход – гостиница. Правительство установило предельную стоимость гостиничного обслуживания в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, в которых будут проводиться матчи. Это правило действует в период, который начинается за месяц до даты первого матча чемпионата и заканчивается через месяц после даты проведения финала. Жеребьевка ЧМ-2018: Сборная России встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

В настоящее время роста цен на размещение в даты проведения соревнований не отмечается, рассказала гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова. "С 1 февраля ФИФА отменила около 35% бронирований. На рынок вышло много номеров, и те, кто завышал цены ранее, пользуясь не осведомленностью о будущей доступности номеров, сейчас корректируют их в сторону понижения. Реальный уровень цен зависит от загрузки отелей, которую они видят на прогнозную дату. Именно поэтому у части отелей на последние номера цены выше, а у части – рыночные соответствуют спросу в момент времени", - сказала она.

По мнению Лысенковой, бронировать места стоит ближе к апрелю, так как в средине марта на рынок выйдет следующий пакет аннулированных предварительных броней организаторов, и тогда картина станет более ясной. Правда, сейчас в желаемых отелях можно оставить предварительную бронь, обратившись напрямую.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Расходы на питание в каждом случае индивидуальны и зависят как от финансовых возможностей, так и от предпочтений туриста. Любой из городов мундиаля предлагает как дорогие, так и дешевые варианты. С учетом наплыва зрителей местные власти налаживают систему обеспечения их продовольствием. Иногда к этому подключаются власти государств, откуда в РФ едет много народа. Так, арабские болельщики будут питаться халяльными продуктами и развлекаться в собственном культурном центре – соответствующие договоренности уже достигнуты.

И, наконец, цены на сами матчи. По данным Международной федерации футбола, стоимость проходки на самое долгожданное спортивное событие для поклонников футбола начнется от 1280 рублей — такова цена за матчи группового этапа. Самым дорогим станет финал — увидеть его вживую можно будет не менее, чем за 7040 рублей. Минимальная цена за матч открытия составит — 3200 рублей, игры 1/8 финала — от 2240 рублей, 1/4 финала — от 3808 рублей, 1/2 финала — от 4480 рублей, стоимость билета на матч за третье место — от 3808 рублей. Это самые доступные билеты, цена которых указана в рублях и предназначены они для россиян. Для иностранных болельщиков стоимость билетов на посещение финального матча начнется от 1100 долларов США.

Несмотря на затраты, чемпионат мира по футболу может привлечь в Россию в июне-июле 2018 года дополнительно 300-500 тысяч туристов, подсчитала компания Visa. Свои расчеты она основывает на анализе данных за четыре предыдущих чемпионата мира по футболу, оценив возможный прирост турпотока в интервале 6-10%. Больше всего гостей ожидается из следующих регионов: Европа (69%), Азиатско-Тихоокеанский регион (12%), Северная, Центральная и Южная Америка (8%). При этом расходы туристов в России увеличатся по сравнению с ситуацией с предыдущим чемпионатом в Бразилии четыре года назад, ожидают в компании. В 2014 году посетители чемпионата потратили на 31% больше в расчете на одну банковскую карту, чем другие путешественники.