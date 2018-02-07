С российской экономики не сходит тень

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Проблема теневой экономики для России не нова. По разным оценкам, доля "тени" в экономике страны колеблется в широком диапазоне от 23 до 40% ВВП. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в настоящее время доля теневой экономики составляет 33,7% ВВП РФ, что сопоставимо с показателями стран Африки. До развитых стран, как водится, далеко: там показатель находится в пределах 7-15%.

Цифра довольно высокая, однако в данном случае важна не абсолютная величина, а динамика, объясняют аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Любое снижение в данном случае можно расценивать как позитивный фактор. Уровень теневой экономики в стране действительно высокий, однако сейчас есть все предпосылки для его сокращения. Если оно произойдет, то как минимум правительству удастся стабилизировать бюджетные поступления, равномерно распределить доходы, как максимум – разогнать экономический рост до более 2%.

Надежда на снижение

По словам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, из-за отличий в подходах и методиках, нередко данные по показателю теневой экономики у разных организаций могут отличаться. "Тем не менее, сейчас уровень теневого сектора в РФ, конечно, выше, чем в большинстве развитых стран. Это один из ресурсов, который может быть использован для увеличения темпов экономического роста с точки зрения обеления экономики", - говорит он.

Эксперт напомнил, что в истории российской экономики были эпизоды, когда ситуация развивалась достаточно позитивно. "Был определенный прогресс в начале 2000-х годов, когда в рамках экономического пакета реформ снижалось налоговое бремя", - поясняет он. Тогда некоторое снижение теневого показателя способствовало ускорению темпов экономического роста.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, важен не столько масштаб, сколько динамика данного показателя. "Конечно, 33,7% - это достаточно высокий показатель. Однако, хотя масштаб и важен, еще больше важна динамика. Надо исходить именно из нее: если цифры нисходящие, значит, прогресс есть", - говорит она. Орлова также приводит в пример налоговую реформу начала 2000-х годов, благодаря которой был заметен прогресс в борьбе с теневой экономикой.

Стабилизация бюджета и экономический рост

Есть ощущение, что правительство взяло активный курс на борьбу с теневой экономикой, полагает Орлова. По ее словам, это благотворно отразится на бюджете, но может никак не повлиять на экономический рост. "Эта борьба не обязательно сопряжена с ростом ВВП, скорее, с улучшением бюджетных поступлений", - говорит она. Проблема теневой экономики состоит в том, что многим предприятиям выгоднее оставаться в тени, чем играть в белую. То есть они уходят от налогового бремени, объясняет Орлова.

Так что снижение уровня "тени" в экономике больше касается равномерности распределения доходов и стабилизации бюджетных поступлений, но не означает ускорения экономического роста, говорит она.

Орлова напомнила, что в 2017 году Минфину за счет улучшения администрирования налогов удалось увеличить доходы бюджета на 1 триллион рублей. "Это порядка 6% федерального бюджета", - поясняет она. Работу ведет и ЦБ, который имплементирует меры по борьбе с оборотом наличности. По ее мнению, если правительство и дальше будет этим заниматься, то теневой сектор будет сокращаться.

Лисоволик в свою очередь говорит, что снижение доли теневого сектора может стать потенциальным драйвером более высокого экономического роста. "Особенно это актуально в период экономического спада, который был у нас в предыдущие несколько лет. Как правило доля теневого сектора несколько растет в такие времена, поэтому сейчас нужны определенные меры", - говорит он, замечая, что высокий уровень "тени" может быть снижен за счет мер экономической политики.

По его словам, снижение работы в теневом секторе может стать важным фактором и улучшения инвестклимата, и улучшения экономической динамики: есть предпосылки для снижения уровня теневой экономики в течение следующих нескольких лет, а также улучшения экономической ситуации и макроэкономических параметров.

"Сейчас ведется много дебатов, может ли Россия преодолеть планку в 2% роста ВВП в ближайшие годы. Если удастся существенным образом сократить уровень теневого сектора, Россия могла бы с уверенностью продемонстрировать темпы роста выше 2%", - заключает он.