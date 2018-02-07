Золото растет в цене, но пока без эйфории прежних лет

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ, Денис Кожевников. Несмотря на рост стоимости золота с начала года - с 1296,5 доллара за унцию на 1 января до около 1330 долларов в среду днем, который поддерживается различными факторами, аналитики и эксперты рынка, опрошенные "Вестником золотопромышленника" пока сдержанны в своих прогнозах по ценам на драгоценный металл.

Так, эксперты отмечают нарушение повторяющейся уже несколько лет тенденции рыночной эйфории в первые месяцы по поводу роста цен.

Ушедший год был очень волатильным для золота. В первые два месяца цены значительно выросли, поддерживая сложившуюся с 2013 года тенденцию. Далее рост немного стабилизировался, но начиная со второго полугодия вошел в новую фазу активности на фоне геополитического обострения, в том числе из-за ракетных испытаний Северной Кореей. На фоне опасений начала военных действий, активность розничных инвесторов этого региона значительно увеличилась. Инвесторы скупали физический металл.

Ближе к октябрю ситуация опять изменилась, теперь в отрицательную для золота сторону, так как на рынке начала преобладать идея повышения процентной ставки ФРС США. "Ожидание повышения процентной ставки ФРС США в ходе декабрьского заседания продавило цены на золото почти до уровня 1240 долларов за унцию в середине декабря... Цены на золото в середине января 2018 года протестировали уровень 1350 долларов за унцию", - отмечают аналитики "Открытие Брокер".

СЛАБЫЕ ОЖИДАНИЯ РОСТА

Большинство аналитиков ожидают роста цен на металл, при этом отрицательно на рост металла может повлиять только мартовское заседание ФРС США, на котором могут снова поднять процентную ставку.

"После того, как цена золота почти достигла в конце года 1325 долларов за унцию, мы продолжаем прогнозировать рост, - отмечает главный стратег по товарно-сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. - Мы уверены, что рынок останется "бычьим", поскольку считаем, что на него будет все сильнее влиять повышение темпов инфляции. После мощного подъема рынку, скорее всего, потребуется коррекция с откатом вниз для того, чтобы заложить основу для нового роста цены до ключевого уровня сопротивления на отметке 1375 долларов за унцию, а возможно, и выше", - добавляет он.

Геополитические риски по-прежнему высоки, к тому же, на рынке сказывается недовольство неопределенностью, которое вызвано непредсказуемостью президента США, считают эксперты. Скорее всего, инвесторы и дальше будут искать защиту от возрастающего риска коррекции других категорий активов, в первую очередь, акций, облигаций и, потенциально, криптовалют.

Эксперты "Открытие Брокер" пока более сдержанны. Так, аналитик товарных рынков Оксана Лукичева ожидает, что в первом квартале стоимость золота по расчетной модели составит в среднем 1307 долларов за унцию.

По ее мнению, основными факторами остаются колебания курса доллара США, уровень доходностей по казначейским облигациям США, и действия регуляторов.

"Пока доллар слабеет, а доходности растут, рынок золота поддерживается интересом инвесторов. Кроме того, растущие цены повысили интерес розничных инвесторов и ювелиров к покупке золота. Основным риском для цен остается мартовское заседание ФРС, на котором могут быть повышены процентные ставки, это ограничивает покупки металла", - резюмирует Лукичева.

В то же время, руководитель отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгений Афанасьев, в свете последних событий пересмотрел свой прогноз в сторону повышения.

"Еще в середине января можно было предположить, что цена золота в первом квартале будет находиться в диапазоне 1300-1350 долларов за унцию. Однако 25 января цена уже перешагнула планку в 1360 долларов. На основе событий, связанных с падением доллара после заявлений главы Минфина США Стивена Мнучина о намерении отказаться от политики сильной национальной валюты, и других факторов, предполагаю, что в первом квартале золото может торговаться в диапазоне 1320-1390 долларов", - отметил он.

По мнению Афанасьева, цена на золото продолжит расти, чему будет способствовать ослабление американской валюты и замедление экономики США, но рост будет умеренным, так как конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном временно сойдет на нет из-за проведения с 9 по 25 февраля Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Таким образом, временное затишье не даст золоту резких поводов для роста.

БОЛЬШЕ ОПТИМИЗМА

Что касается ожиданий на 2018 год, здесь прогнозы выглядят более оптимистично. Так, аналитики "Открытие Брокер" прогнозируют движение стоимости золота в диапазоне 1330-1520 долларов за унцию и считают такой сценарий более вероятным, чем консолидацию в диапазоне 1290-1385 долларов.

Данный сценарий предполагает, что мировая экономика, и в частности экономика США будут показывать темпы роста ниже ожидаемых, повышение процентной ставки ФРС будет сдерживаться, а курс доллара США слабеть. Действия ФРС и остальных крупных центральных банков будут согласованными. Импорт золота в Китай и Индию подрастет, потребление золота в остальном мире будет стимулироваться отстающим ростом реальных процентных ставок, усиливающейся инфляцией и политической напряженностью. Официальный спрос со стороны ЦБ продолжит увеличиваться, как и запасы в ETF фондах. Мировая добыча сохранит динамику сокращения, а вторичная переработка останется на уровне прошлого года.

Афанасьев из УБРиР считает уровень в 1395 долларов вполне обозримым рубежом. "При этом максимальных показателей золото может достигнуть летом, а затем цена может немного скорректироваться вниз", - считает он.

Положительно повлиять на стоимость металла может реализация налоговой реформы президента США Дональда Трампа. В перспективе года это замедлит экономику США и приведет к ослаблению американской валюты, что поддержит золото. Кроме этого, положительно скажется на цене металла непредсказуемый характер президента США, считают эксперты. Но резкие выпады Трампа в сторону Северной Кореи не сформируют тренд, а будут проявляться ситуативно в виде отдельных скачков цены на металл.

Золото имеет большой потенциал для долгосрочного роста в связи с геополитической нестабильностью и возможной корректировкой рисковых активов. При этом, сильная волатильность и нестабильность курса ставших популярными криптовалют в последнее время может также положительно сказаться на золоте, так как наигравшиеся спекулянты будут "переезжать в тихую гавань".

Еще одним фактором, который положительно скажется на цене металла, может стать ожидаемая коррекция фондового рынка США. Фондовые индексы США и других стран на протяжении прошлого года активно били исторические рекорды, и инвесторы начали хеджировать риски за счет драгметалла, отмечают эксперты.